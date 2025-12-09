Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

AI giúp tìm kiếm người mất tích khi còn nhỏ

Hơn 90% người mất tích ở Hàn Quốc được tìm thấy trong vòng 1 năm.

Hơn 90% người mất tích ở Hàn Quốc được tìm thấy trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, tính đến năm 2025, có 1.050 người mất tích khi còn nhỏ vẫn chưa được may mắn như thế. Giờ đây, những tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép tạo ra hình ảnh chân thực về diện mạo trưởng thành của trẻ mất tích, từ đó làm tăng cơ hội tìm ra họ.

Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em (NCRC) đã tạo áp phích bằng AI cho 60 trẻ mất tích lâu năm, sử dụng công nghệ do Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển. Theo KAIST, chương trình phân tích các mô hình lão hóa điển hình rồi áp dụng lên bức ảnh gần nhất của trẻ mất tích, từ đó tạo ra hình ảnh khuôn mặt khi lớn lên theo dự đoán.

Những “khuôn mặt trưởng thành” của người mất tích do Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em ở Hàn Quốc tạo ra bằng AI Ảnh: YONHAP
Những “khuôn mặt trưởng thành” của người mất tích do Trung tâm Quốc gia về quyền trẻ em ở Hàn Quốc tạo ra bằng AI Ảnh: YONHAP

NCRC thực hiện dự án trên cùng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bộ Y tế và Phúc lợi. Giới chức địa phương cho biết những áp phích cập nhật này đôi khi giúp họ nhận được manh mối và thông tin mới từ công chúng. Được KAIST phát triển từ năm 2015, hệ thống trên đã tiến bộ vượt bậc sau khi có thêm khả năng siêu phân giải hình ảnh.

Theo tờ The Korea Herald, NCRC cũng dùng AI cho nhiều chiến dịch tìm trẻ mất tích lâu năm khác, trong đó có dự án công bố vào tháng 10. Sáng kiến này tái tạo video người mất tích bước đi trên một sàn diễn ảo - cả khi còn nhỏ và khi trưởng thành - nhằm đem lại hình dung trực quan.

Người Lao động
#Hàn Quốc #AI #mất tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục