Camera MERCUSYS: Giải pháp an ninh dễ dàng cho gia đình Việt

P.V

Trong nhịp sống hiện đại, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian cần được bảo vệ an toàn mỗi ngày. Khi nhu cầu an ninh ngày càng được quan tâm, các gia đình đang tìm kiếm những giải pháp giám sát đơn giản, dễ sử dụng nhưng vẫn mang lại sự chủ động và an tâm dài lâu.

Nắm bắt xu hướng đó, MERCUSYS - thương hiệu thuộc TP-Link, nhà cung cấp thiết bị Wi-Fi hàng đầu thế giới, phát triển dòng camera Wi-Fi thông minh dành riêng cho hộ gia đình, tập trung vào ba yếu tố: dễ lắp đặt, dễ sử dụng và bảo vệ hiệu quả trong đời sống hằng ngày.

Ở không gian trong nhà, dòng MC200/MC210 được thiết kế tối ưu cho căn hộ và nhà phố. Camera sở hữu độ phân giải lên đến 2K 3MP, khả năng quay quét 360°, hỗ trợ phát hiện chuyển động, con người và tiếng khóc trẻ em. Nhờ đó, người dùng có thể theo dõi con nhỏ, người thân lớn tuổi hay thú cưng một cách trực quan và thuận tiện ngay trên điện thoại.

mc200-210.jpg

Với khu vực ngoài trời, các mẫu MC500/MC510 tập trung vào khả năng bảo vệ toàn diện hơn. Camera được trang bị tầm nhìn ban đêm có màu, khả năng quay quét linh hoạt, chuẩn kháng nước bụi IP65 và tính năng theo dõi chuyển động thông minh. Điều này giúp thiết bị hoạt động ổn định trước mưa, nắng và bụi bẩn, phù hợp lắp đặt tại cổng nhà, sân vườn, bãi xe hoặc khu vực ban công.

mc500-mc510-1.jpg

Không chỉ dừng lại ở việc “ghi hình”, camera MERCUSYS hướng đến trải nghiệm giám sát chủ động. Thiết bị có thể nhận diện con người, lọc bớt những chuyển động không quan trọng và gửi cảnh báo theo thời gian thực về điện thoại. Tính năng đàm thoại hai chiều cho phép người dùng giao tiếp từ xa - dù đang ở văn phòng hay đi công tác.

Bên cạnh an ninh, yếu tố riêng tư cũng được MERCUSYS chú trọng. Người dùng có thể thiết lập vùng riêng tư tùy chỉnh, kích hoạt nắp che ống kính vật lý (với dòng ngoài trời) và linh hoạt lựa chọn giữa lưu trữ thẻ nhớ microSD hoặc lưu trữ đám mây.

Với hai dòng sản phẩm dành cho trong nhà và ngoài trời, camera MERCUSYS mang đến giải pháp an ninh thông minh, dễ tiếp cận, giúp các gia đình hiện đại chủ động bảo vệ không gian sống mỗi ngày.

P.V
