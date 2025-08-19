Tặng quà 3.000 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn trong ngày 19/8

Ngày 19/8, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, CLB Du lịch Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương – Chắp cánh ước mơ, vững bước tới trường” với nhiều hoạt động và phần quà ý nghĩa đến 3.000 em nhỏ là trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em yếu thế trên địa bàn TPHCM.

Tham gia chương trình, các em được tham quan và trải nghiệm hàng loạt hoạt động phong phú tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, từ các trò chơi hiện đại, khám phá khu thủy cung, khu khủng long, đến thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia các trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ. Các em cũng được giao lưu, tham gia các trò chơi tập thể tăng tính gắn kết, rèn luyện tinh thần đồng đội và tạo nên nhiều ký ức tuổi thơ đáng nhớ.

Nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng tới các em trong chương trình. Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, các em còn nhận được hàng ngàn phần quà gồm balo, tập sách, dụng cụ học tập, bánh kẹo và sữa để trao tặng, đồng hành cùng các em trong năm học mới. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 1,8 tỉ đồng.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn sẻ chia, trao gửi đến các em tình yêu thương và khơi dậy nghị lực, tiếp thêm động lực, giúp các em vững tin và tự tin bước vào năm học mới. Đồng thời, thông qua chương trình góp phần gắn kết tinh thần yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam.

Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

﻿Ảnh: BTC

Chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch Covid-19

Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng chia sẻ một phần mất mát với trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM, từ tháng 12/2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã triển khai chương trình ATM yêu thương - Bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19.

Hội cùng các nhà tài trợ, doanh nghiệp đã ký kết bảo trợ trẻ em thông qua các hình thức như: Chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần nhằm tạo điều kiện cho các cháu học hành và có việc làm tại các doanh nghiệp hội viên sau khi trưởng thành. Tính đến 31/7/2025, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã giải ngân hơn 18 tỉ đồng.

Ngoài ra, T.Ư Hội và các doanh nghiệp hội viên đang đồng hành với Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật Việt Nam, nhận bảo trợ hơn 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi trên khắp cả nước.

Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, kêu gọi sự ủng hộ của các nhà tài trợ, doanh nhân trẻ trẻ trên toàn quốc tham gia các chương trình này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để các hoạt động chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn nói chung, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả trong thời gian tới.