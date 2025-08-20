Truyền cảm hứng, viết lại cuộc đời bằng trí tuệ, công nghệ

TPO - Chị Nguyễn Thu Phương và anh Tạ Duy Anh đã viết lên từ chính hành trình vượt lên nghịch cảnh của bản thân. Họ là 2 trong số 25 gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”năm 2025.

Viết lại cuộc đời bằng trí tuệ, công nghệ

18 tuổi, lứa tuổi của những ước mơ và hoài bão căng tràn, cánh cửa tương lai của chị Nguyễn Thu Phương (SN 1985, Hà Nội) ngỡ như đã khép lại bởi căn bệnh viêm tủy quái ác. Đôi chân vốn nhanh nhẹn, nay bỗng trở nên bất lực, gắn chặt đời chị với chiếc xe lăn. Thế nhưng, trong nghịch cảnh tăm tối ấy, một hạt mầm nghị lực vẫn âm thầm nảy nở, để rồi vươn lên thành một đóa hướng dương rực rỡ, luôn kiên cường hướng về phía mặt trời.

Thay vì gục ngã trước số phận, Phương chọn cách đối diện và viết tiếp ước mơ của mình bằng một con đường khác. Chị tin rằng, giá trị của một con người không nằm ở đôi chân, mà ở ý chí, trí tuệ và một trái tim khát khao cống hiến. Hành trình của chị là chuỗi ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, là những giọt mồ hôi và cả nước mắt thầm lặng sau những giờ học miệt mài.

Chị Nguyễn Thu Phương tại tọa đàm "Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi sáng tạo" do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam tổ chức ngày 20/8.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Năm 2015, quả ngọt đầu tiên đã đến, thắp sáng những nỗ lực phi thường của chị. Học bổng toàn phần của Đại học danh giá RMIT Việt Nam không chỉ là sự công nhận cho tài năng, mà còn là minh chứng cho một ý chí sắt đá, không gì có thể lay chuyển.

Tại RMIT, Phương không chỉ là một sinh viên xuất sắc trên giảng đường mà còn là một "Đại sứ sinh viên" năng nổ, nhiệt huyết. Bóng dáng cô gái nhỏ trên chiếc xe lăn đã trở nên quen thuộc trong các hoạt động cộng đồng, luôn nở nụ cười rạng rỡ, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người. Nhà trường đã trao giải thưởng RMIT Chairman's Award 2021 ghi nhận thành tích học tập và những đóng góp không mệt mỏi của chị.

Tốt nghiệp đại học, chị Phương lại tiếp tục dấn thân vào hành trình "cho đi". Chị trở thành người điều phối các lớp tập huấn kỹ năng số cho hơn 300 người khuyết tật trên khắp 23 tỉnh, thành. Là người đứng sau 3 hội thảo về chính sách thông tin và công nghệ tiếp cận tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nam, cùng một lớp tập huấn về tiếp cận dịch vụ y tế công bằng tại Hải Phòng dự kiến vào tháng 5/2025.

Chị Nguyễn Thu Phương (ngồi xe lăn) tại hoạt động chia sẻ với những người cùng cảnh ngộ. Ảnh: NVCC

Hơn ai hết, chị thấu hiểu những rào cản mà họ phải đối mặt, và chị mong muốn trao cho họ "chiếc cần câu" tri thức để tự tin hòa nhập với cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở đó, chị mạnh dạn khởi xướng dự án "AI Learning Hub", một nền tảng học tập trí tuệ nhân tạo dành riêng cho người khuyết tật.

Năm 2025 là một dấu mốc mới trên hành trình truyền cảm hứng của Nguyễn Thu Phương. Chị là một trong những gương mặt được lựa chọn tham gia chương trình Bridge CRPD-SDGs ASEAN – một khóa tập huấn lãnh đạo khu vực dành cho người khuyết tật. Đây là cơ hội để chị mang câu chuyện, tiếng nói và khát vọng của người khuyết tật Việt Nam vươn ra thế giới.

Truyền cảm hứng từ nghịch cảnh da cam

Anh Tạ Duy Anh (SN 1990, Hà Nội) sinh non, khi mới được hơn 6 tháng, mắc chứng bại não thể co cứng bẩm sinh. Đây là di chứng chất độc da từ cha anh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Các bác sĩ từng chẩn đoán anh khó có thể qua khỏi. Bằng tình yêu thương của gia đình và sự tận tâm của y bác sĩ, cùng ý chí sống mãnh liệt, cậu bé Duy Anh đã vượt qua lằn ranh sinh tử.

Tuổi thơ của anh là chuỗi ngày đối mặt với sự kỳ thị, trêu chọc của bạn bè. Ngoại hình khác biệt khiến anh trở thành tâm điểm của những ánh mắt tò mò, thậm chí là cả sự xa lánh. Có lúc, áp lực từ sự kỳ thị của bạn bè đã khiến anh quyết định nghỉ học từ năm lớp 9. Những tưởng cuộc đời anh sẽ mãi chìm trong mặc cảm, tự ti, nhưng một bước ngoặt đã đến khi anh gặp được "ông nội nuôi" - người thầy đã kiên trì chữa trị miễn phí cho anh suốt 14 năm.

Chính những năm tháng ấy đã tôi luyện nên một Tạ Duy Anh kiên cường và đầy nghị lực. Anh không có một đôi chân khỏe mạnh để tự do đi lại, không có một đôi tay lành lặn để làm mọi điều mình muốn, nhưng anh đã chọn cho mình một con đường riêng là trở thành người kiến tạo giá trị, biến câu chuyện cuộc đời mình thành ngọn lửa truyền cảm hứng.

Anh Tạ Duy Anh. Ảnh: NVCC

Trải qua hơn 17 năm không ngừng học hỏi, rèn luyện và cống hiến, anh Tạ Duy Anh đã khẳng định được vị thế của mình trong vai trò một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia tâm lý và Master Coach.

Anh đã trực tiếp truyền cảm hứng sống tích cực cho hàng ngàn bạn trẻ, đồng hành và hỗ trợ họ vượt qua những tổn thương tinh thần. Anh sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế uy tín như Professional Speaker - Chứng chỉ Diễn giả chuyên nghiệp (369 Academy); Certified Laughter Yoga Leader - Huấn luyện viên Yoga Cười Quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình truyền hình, như "Vượt lên số phận", "Đứng dậy trên đôi chân tật nguyền" (O2TV), "Người xây tổ ấm".

Nhìn lại hành trình đã qua, Tạ Duy Anh chia sẻ, bản thân từng trải qua sự cô độc, bạo lực học đường, trầm cảm. Nhưng chính những vết thương đó đã thôi thúc anh sống với phương châm "chia sẻ là lẽ sống của tôi". Anh đã gieo mầm niềm tin, đánh thức khát vọng và thắp lên ngọn lửa tinh thần sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là những người sống với bại não và các nhóm yếu thế khác.

Anh Tạ Duy Anh tâm niệm "chia sẻ là lẽ sống của tôi". Ảnh: NVCC