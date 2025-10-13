Phát huy sức mạnh tổng thể hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

TPO - Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, cần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ, phát huy tối đa sức mạnh tổng thể để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thuận lợi nhất. “Khi thanh niên khởi nghiệp thành công thì cũng có nghĩa là cộng đồng doanh nghiệp đông hơn và kinh tế tư nhân sẽ phát triển hơn”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 13/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân.

Tham luận tại hội thảo, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn – Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định: Ngay sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện với rất nhiều giải pháp.

“Trước đó, Trung ương Đoàn đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 – 2030, chia ra hai giai đoạn 2022 – 2025, 2025 – 2030 với những mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như mỗi năm hỗ trợ bao nhiêu thanh niên khởi nghiệp, trong số thanh niên khởi nghiệp thì bao nhiêu thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: HN.



Theo anh Nguyễn Tường Lâm, thông qua quá trình đó, đã tạo ra nhiều phong trào cổ vũ thanh niên khởi nghiệp, bồi dưỡng thanh niên có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến. Nhiều diễn đàn, hội nghị về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được tổ chức, nhiều gương thanh niên khởi nghiệp thành công trở thành nguồn cảm hứng lan toả mạnh mẽ trong thanh niên. Trung ương Đoàn cũng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, kết nối thương mại điện tử, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của thanh niên…

Trung ương Đoàn cũng tổ chức chương trình Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp quốc gia, tổ chức 2 năm một lần với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, để các thanh niên kiến nghị các khó khăn, vướng mắc, và đề xuất các chính sách phù hợp… Ngoài ra, tổ chức Đoàn, Hội tổ chức nhiều cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn, ngày hội tư vấn khởi nghiệp…

"Vừa qua, Hội doanh nhân trẻ đã tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân 2025 với hơn 5.000 đại biểu tham gia và tổng hợp được hơn 3.000 ý kiến. Thủ tướng Chính phủ đã dự phiên trọng thể, và tặng cho cộng đồng doanh nghiệp 16 chữ “tự hào - yêu nước - trí tuệ - nhân văn - đạo đức – hội nhập - phát triển - đột phá”", anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Đoàn, Hội tổ chức nhiều chương trình tôn vinh, kết nối nguồn lực, qua đó tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, hợp tác giữa các doanh nhân trẻ.

“Mạng lưới doanh nhân trẻ ngày càng phát triển, hiện đã có gần 20.000 thành viên, không chỉ năng động trong sản xuất kinh doanh mà còn rất tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng”, anh Nguyễn Tường Lâm nêu.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, các cấp bộ Đoàn đều có bộ phận chuyên trách thực hiện hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, có nơi có trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, có nơi hình thành các nhóm, câu lạc bộ để triển khai hỗ trợ, kết nối nguồn lực, hỗ trợ thanh niên.

"Một trong những rào cản lớn nhất đối với thanh niên khi khởi nghiệp là thiếu vốn, thiếu tri thức và công nghệ", anh Nguyễn Tường Lâm nói, đồng thời cho biết, Đoàn đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ tín dụng để tạo điều kiện cho thanh niên; triển khai các khoá đào tạo về quản trị tài chính, marketing, năng lực về khoa học công nghệ…

Về chương trình bình dân học vụ số, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, thời gian qua, đã có 13.000 hoạt động tham gia hỗ trợ người dân. Đoàn cũng tổ chức khoá học trực tuyến bình dân học vụ trí tuệ nhân tạo cho khoảng 130.000 đoàn viên, thanh niên, cấp chứng chỉ cho 75.000 thanh niên. Sắp tới, theo anh Lâm, sẽ mở rộng chương trình này để đạt con số 2 triệu đoàn viên thanh niên nâng cao kỹ năng về trí tuệ nhân tạo, góp phần hỗ trợ triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nêu rõ, hoạt động thanh niên khởi nghiệp còn nhiều khó khăn, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, cần có những giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới. Đầu tiên, cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng của thanh niên trong khởi nghiệp; nâng cao chất lượng các giải thưởng, các chương trình tôn vinh, biểu dương các tấm gương khởi nghiệp thành công để trở thành nguồn cảm hứng cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp.

Thứ hai là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ, phát huy tối đa sức mạnh tổng thể, làm sao hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thuận lợi nhất.

“Khi thanh niên khởi nghiệp thành công thì cũng có nghĩa là cộng đồng doanh nghiệp đông hơn và kinh tế tư nhân sẽ phát triển hơn”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Vấn đề nữa, theo anh Nguyễn Tường Lâm, cần tiếp tục phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ. Trung ương Đoàn hiện giao cho Hội doanh nhân trẻ triển khai một số nội dung, trong đó, có việc mỗi hội viên của Hội doanh nhân trẻ hỗ trợ, dìu dắt 2 doanh nghiệp mới. Đồng thời, anh Lâm cho biết, sẽ triển khai chương trình đào tạo kỹ năng cho 10.000 CEO, giúp các doanh nghiệp điều hành, phát triển tốt hơn.