Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Trọng Đảng
TPO - Sáng 12/11, với 100% đại biểu tán thành, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy - làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu sau khi được HĐND tỉnh bầu vào cương vị công tác mới, ông Phạm Quang Ngọc khẳng định sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn thành những mục tiêu lớn đặt ra.

Về phát triển, tân Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh đến việc xây dựng nền kinh tế năng động và phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xã hội hài hòa; bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ an toàn.

7-8328.jpg
Ông Phạm Quang Ngọc.

Ông Phạm Quang Ngọc, sinh năm 1973, quê tỉnh Ninh Bình; là tiến sĩ kinh tế. Trước khi được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Ngọc là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tỉnh UBND tỉnh Hưng Yên - được điều động, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Phạm Quang Ngọc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Trọng Đảng
