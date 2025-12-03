Giá xăng tăng vào ngày mai?

TPO - Giá xăng trong nước được dự báo sẽ đảo chiều tăng hơn 520 - 560 đồng/lít vào ngày mai (4/12), trong khi đó giá dầu có thể giảm.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai.

Cập nhật dữ liệu giá dầu trên thị trường Singapore mới nhất cho thấy, giá xăng 92 được giao dịch ở mức 80,7 USD/thùng, xăng 95 ở mức 82,5 USD/thùng, tăng khoảng 1 USD/thùng so với tuần trước.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/12), giá dầu thế giới giảm nhẹ. Ghi nhận dữ liệu trên Oilprice, giá dầu Brent ở mốc 62,9 USD/thùng, giảm 0,18% (tương đương giảm 0,28 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,1 USD/thùng, giảm 0,27% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Theo doanh nghiệp, trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng trong nước ngày 4/12 có thể tăng từ 520-560 đồng/lít; trong khi đó giá dầu được dự báo giảm 380-520 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng sẽ đảo chiều, tăng sau khi được giảm mạnh vào tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 20 phiên giảm, 20 phiên tăng.

Giá xăng được dự báo tăng ngày 4/12.

Ở kỳ điều hành ngày 27/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính giảm giá xăng RON 95 ở mức 533 đồng/lít, về còn 19.288 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 519 đồng/lít về còn 20.099 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh hơn. Giá diesel giảm 1.026 đồng/lít, về mức 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, về còn 19.473 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 251 đồng/kg, còn 13.488 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới đang chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Giá dầu bình quân tháng 12 đang giảm khoảng 3,7-3,9% so với tháng trước, thấp hơn 15-16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chậm và nguy cơ dư cung chưa chấm dứt, OPEC+ tiếp tục duy trì mức sản lượng hiện tại đến cuối năm 2026 và giữ nguyên kế hoạch cho quý I/2026.