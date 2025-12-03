Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá xăng tăng vào ngày mai?

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giá xăng trong nước được dự báo sẽ đảo chiều tăng hơn 520 - 560 đồng/lít vào ngày mai (4/12), trong khi đó giá dầu có thể giảm.

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai.

Cập nhật dữ liệu giá dầu trên thị trường Singapore mới nhất cho thấy, giá xăng 92 được giao dịch ở mức 80,7 USD/thùng, xăng 95 ở mức 82,5 USD/thùng, tăng khoảng 1 USD/thùng so với tuần trước.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (3/12), giá dầu thế giới giảm nhẹ. Ghi nhận dữ liệu trên Oilprice, giá dầu Brent ở mốc 62,9 USD/thùng, giảm 0,18% (tương đương giảm 0,28 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,1 USD/thùng, giảm 0,27% (tương đương giảm 0,16 USD/thùng).

Theo doanh nghiệp, trước biến động của thị trường thế giới, giá xăng trong nước ngày 4/12 có thể tăng từ 520-560 đồng/lít; trong khi đó giá dầu được dự báo giảm 380-520 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng sẽ đảo chiều, tăng sau khi được giảm mạnh vào tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 45 phiên điều chỉnh, trong đó có 20 phiên giảm, 20 phiên tăng.

-4864-1667289025_860x0.jpg
Giá xăng được dự báo tăng ngày 4/12.

Ở kỳ điều hành ngày 27/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính giảm giá xăng RON 95 ở mức 533 đồng/lít, về còn 19.288 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 519 đồng/lít về còn 20.099 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh hơn. Giá diesel giảm 1.026 đồng/lít, về mức 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 815 đồng/lít, về còn 19.473 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 251 đồng/kg, còn 13.488 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới đang chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố này đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Giá dầu bình quân tháng 12 đang giảm khoảng 3,7-3,9% so với tháng trước, thấp hơn 15-16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh nhu cầu phục hồi chậm và nguy cơ dư cung chưa chấm dứt, OPEC+ tiếp tục duy trì mức sản lượng hiện tại đến cuối năm 2026 và giữ nguyên kế hoạch cho quý I/2026.

Dương Hưng
#giá xăng dầu #điều chỉnh giá xăng dầu #giá xăng giảm #giá xăng

Xem thêm

Cùng chuyên mục