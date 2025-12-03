3 nhóm hàng nhập khẩu từ Lào được ưu đãi thuế đặc biệt

TPO - Việt Nam sẽ ưu đãi thuế quan đặc biệt cho 3 nhóm hàng nhập khẩu từ Lào gồm lá thuốc lá, gạo và đường. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các cam kết song phương sau cuộc hội đàm giữa đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước.

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2025 - 2030.

Theo chính sách mới, 3 nhóm hàng gồm lá thuốc lá, gạo và đường sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan đặc biệt khi nhập khẩu từ Lào. Mức hạn ngạch hằng năm được ấn định ở 3.000 tấn lá thuốc lá, 70.000 tấn gạo, cùng lượng đường và sản phẩm liên quan nằm trong tổng hạn ngạch WTO do Bộ Công Thương công bố mỗi năm.

Việc phân bổ hạn ngạch cũng được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp: Thương nhân có giấy phép sản xuất hoặc chế biến thuốc lá sẽ được tiếp cận hạn ngạch lá thuốc lá nhập khẩu; doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu gạo được tham gia phân giao; và các nhà sản xuất trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu hoặc tinh luyện đường thô là đối tượng nhận hạn ngạch đường.

Chính sách kéo dài đến ngày 24/2/2030. Đáng chú ý, với những lô hàng nhập khẩu từ ngày 24/2/2025 nếu đủ điều kiện hưởng mức thuế ưu đãi nhưng doanh nghiệp đã nộp thuế cao hơn, cơ quan hải quan sẽ xử lý hoàn trả số thuế nộp thừa. Đây là điểm hỗ trợ đáng kể, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang cần tối ưu chi phí nhập khẩu.

Việt Nam - Lào hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Chính sách mới này được ban hành ngay sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nơi hai nhà lãnh đạo thống nhất tạo đột phá về liên kết kinh tế, hạ tầng, tài chính – ngân hàng, du lịch và đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào lên 5 tỷ USD trong thời gian gần, hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Theo Bộ Công Thương, một trong những điểm nhấn trong hợp tác đầu tư và thúc đẩy giao thương Việt Nam - Lào trong chuyến thăm cấp nhà nước vừa qua là việc Bộ Công Thương hai nước ký biên bản ghi nhớ về phát triển chuỗi liên kết công nghiệp.

Việc này sẽ hình thành mạng lưới liên kết chặt chẽ trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng - bao gồm lĩnh vực cung cấp nguyên liệu thô, sản xuất, gia công, chế biến, chế tạo, thiết kế, phân phối sản phẩm. Ưu tiên hợp tác trọng tâm là các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, khu kinh tế ở biên giới của hai nước.

Bộ Công Thương kỳ vọng, sự kết nối này sẽ giúp doanh nghiệp hai bên, đặc biệt là trong các lĩnh vực chế biến nông sản và công nghiệp nhẹ mở rộng hợp tác, từ đó tạo xung lực mới để nâng kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng bền vững.

Thực tế nhiều năm qua cho thấy cơ cấu hàng hóa Việt Nam - Lào mang tính bổ sung cho nhau: Việt Nam xuất khẩu chủ yếu máy móc, hóa chất, phân bón, sắt thép; ngược lại nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất như khoáng sản, gỗ, cao su, than và phân bón.