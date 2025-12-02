Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe điện Việt Nam nổi bật tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào

P.V

Khoảnh khắc dàn xe điện “make in Vietnam” xuất hiện tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh Lào ở quảng trường Thatluang đã mang lại niềm tự hào sâu sắc cho cộng đồng người Việt tại Vientiane.

Sáng 2/12, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã diễn ra tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane.

a1-4109.jpg
Chiếc xe tiêu binh dẫn đầu đoàn các lực lượng vũ trang tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào chính là mẫu xe VF 9 của hãng xe điện Việt Nam VinFast. Ảnh: Sonemanyla Vilaiphone.

Theo dõi lễ diễu binh, diễu hành, hàng vạn người dân Lào cũng như người Việt sinh sống tại Vientiane đã vô cùng bất ngờ khi những chiếc xe điện Việt Nam - VinFast VF 9 mui trần làm nhiệm vụ dẫn đầu đoàn các lực lượng vũ trang tiến vào quảng trường.

Đây là lần đầu tiên một mẫu xe của Việt Nam được sử dụng trong một sự kiện tầm cỡ quốc gia của một nước khác, thể hiện mối quan hệ bền chặt, keo sơn giữa Việt Nam và Lào.

a2-8525.jpg
Những chiếc xe điện Việt tại Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào.

Những chiếc VF 9 xuất hiện ở Lào được tinh chỉnh một số chi tiết theo yêu cầu và tiêu chuẩn của Lào nên có đôi chút khác biệt. Cụ thể, xe được sơn màu đen với bộ lốp sơn viền màu trắng. Đầu xe được gắn quốc huy Lào, hai bên được đặt quốc kỳ Lào và cờ của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

a3.jpg
Về mặt kỹ thuật, cấu trúc mui trần của chiếc VF 9 sử dụng trong ngày lễ trọng đại của CHDCND Lào được tạo ra bằng việc loại bỏ các trụ B, C, D và phần liên kết giữa mui xe và trụ A. Toàn bộ kết cấu sau đó được xử lý bề mặt kỹ lưỡng nhằm đảm bảo ráp nối chính xác và mang lại tính thẩm mỹ tối ưu cho tổng thể xe. Nội thất được bọc da mới và thiết kế lại để đáp ứng vai trò xe dẫn đoàn. Hệ thống điện trên xe cũng được tăng cường khả năng chống nước, đảm bảo vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.

Hình ảnh những chiếc xe Việt Nam đi giữa rừng cờ hoa, hàng vạn người dân Lào cùng quan khách quốc tế nhanh chóng được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội với cảm xúc tự hào.

a4.jpg
Hình ảnh những chiếc xe điện “make in Vietnam” đi trong rừng cờ gây xúc động đặc biệt cho những người dân Việt Nam sinh sống tại Lào. Ảnh: Thống Nhất.

Những kiều bào Việt đang sinh sống tại Lào cũng không giấu nổi sự xúc động. “Nhìn xe Việt dẫn đoàn tại quốc lễ Lào vừa thấy thân thuộc, vừa thấy lòng dâng lên niềm tự hào quê hương”, ông Nguyễn Sơn, một kỹ sư đang làm việc tại Vientiane chia sẻ sau khi xem hình ảnh những chiếc xe “make in Vietnam” lướt qua lễ đài.

Theo ông Sơn, thực tế, xe điện Việt đã sớm lăn bánh tại Lào từ lâu nhờ thương hiệu taxi Xanh SM. Thế nhưng, chứng kiến những chiếc xe tại quảng trường Thatluang khiến ông càng thêm tự hào về sự phát triển của nền công nghiệp nước nhà, khi Việt Nam có thể làm ra những chiếc xe đủ khả năng phục vụ những sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế như vậy.

“Xe điện Việt của mình được nước bạn lựa chọn trong một ngày trọng đại, đủ thấy sự coi trọng của họ đối với sản phẩm Việt và với trí tuệ người Việt như thế nào”, ông nhận định.

a5.jpg
Đây là lần đầu tiên một mẫu xe của Việt Nam được sử dụng trong một sự kiện tầm cỡ quốc gia của một nước khác. Ảnh: Sonemanyla Vilaiphone.

Trước đó, các dòng xe điện Việt đã từng đảm nhiệm nhiệm vụ dẫn đoàn trong các sự kiện lớn tại Việt Nam: VF 9 mui trần tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và mừng đại lễ 30/4, VF 8 mui trần tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ… Đặc biệt, mẫu xe Lạc Hồng 900 LX đã vinh dự được phục vụ các nguyên thủ quốc tế nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Được chọn làm xe tiêu binh trong sự kiện trọng đại chào mừng 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, ô tô điện VinFast ngày càng chứng minh được đẳng cấp và độ tin cậy. Theo nhiều người chứng kiến, đây là biểu trưng rõ nét cho nội lực của quốc gia khi bước ra trường quốc tế, đánh dấu một bước tiến vượt bậc của khoa học - công nghệ và công nghiệp Việt Nam.

P.V
#Xe điện #VinFast #Lào #quốc khánh #Việt Nam

