Khởi tố 2 đối tượng đưa 24 người xuất khẩu lao động trái phép bằng đường biển

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" liên quan đến việc đưa 24 người xuất khẩu lao động bất hợp pháp sang Đài Loan.

Ngày 26/11, Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hai (SN 1987) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1985) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo điều tra, Hai từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan và sau khi bị trục xuất đã móc nối với một người tên Sẻo Phang và thuyền trưởng Đài Loan Li Chia Hao để tổ chức đưa người vượt biên bằng đường biển. Hai thỏa thuận chi phí là 42 vạn Đài tệ (TWD) cho 1 người, đặt cọc trước 8 vạn TWD.

Sau đó, Nguyễn Văn Hai liên lạc, trao đổi với những người từng lao động bất hợp pháp bị trục xuất có nhu cầu sang lại Đài Loan. Để được Hai đưa đi, mỗi người lao động phải nộp cho Hai số tiền 13 vạn TWD, tương đương khoảng 101 triệu đồng.

6925aa9199461.jpg
Hai đối tượng bị công an bắt giữ.

Đến cuối tháng 3/2025, Li Chia Hao nói với Hai thông báo với mọi người đến điểm tập kết tại Hà Tĩnh. Tại đây, Hai đã gặp Li Chia Hao và Nguyễn Văn Hạnh. Hạnh có mối quan hệ quen biết với Li Chia Hao và được thuê chở người từ khu vực lạch biển phường Hải Ninh ra ngoài khơi giao cho thuyền đánh cá của Li Chia Hao với số tiền 10 triệu đồng.

Ngày 8/4/2025, Li Chia Hao, Hai và Hạnh đã đưa 24 người lao động đi Đài Loan. Sau 7 ngày di chuyển trên biển, khi tàu cách bờ biển Đài Loan khoảng 50km, Cảnh sát biển Đài Loan đã phát hiện nhập cảnh trái phép nên bắt giữ tàu cá và đưa tất cả những người trên tàu về trụ sở làm việc. Hiện nay, phía Đài Loan đã trục xuất 14 người lao động về Việt Nam, còn lại 10 người hiện đang ở Đài Loan chưa trở về Việt Nam đang chờ xử lý.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.

Hoài Nam
