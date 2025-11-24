Lao động Việt ở nước ngoài gửi về khoảng 17.000 tỷ đồng/năm

TPO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho hay, khoảng 155.000 lượt lao động đã được phái cử đi làm việc ở nước ngoài, hằng năm đóng góp lượng ngoại tệ khoảng 17.000 tỷ đồng - một trong những nguồn đóng góp ngoại tệ quan trọng của đất nước. Cùng đó, đi làm việc ở nước ngoài còn góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đưa ra tại Hội nghị triển khai các chương trình đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận quốc tế, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 24/11, tại Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chia sẻ bên lề hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho hay, trong thời gian qua, các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận đã phái cử khoảng 155.000 lượt NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Hằng năm, NLĐ phái cử làm việc ở nước ngoài đóng góp lượng ngoại tệ về khoảng 17.000 tỷ đồng. Nguồn này trở thành một trong những nguồn đóng góp ngoại tệ quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, các chương trình đã góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt đối với NLĐ thuộc diện chính sách, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, riêng chương trình hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc được triển khai tại 16 tỉnh thành, đưa hơn 10.000 lượt NLĐ sang làm nông nghiệp thời vụ tại Hàn Quốc.

“Mỗi năm NLĐ đi làm việc ở nước ngoài gửi về hàng trăm triệu đồng, kinh tế cá nhân, gia đình khởi sắc. Làng quê nào có nhà cửa khang trang thì chắc chắn nhà đó có một vài người con đi lao động ở nước ngoài gửi tiền về xây, mua ruộng mua vườn” - ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, sau thời gian đi làm ở nước ngoài, NLĐ về nước cũng thay đổi tư duy, thoát ra khỏi văn hóa làng xã, lan tỏa cái mới trong ứng xử gia đình, làng xóm, tay nghề.

Dù vậy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng chỉ ra nhiều vấn đề. như một bộ phận NLĐ chưa “nhận diện” đầy đủ, chưa phân biệt rõ các chương trình phi lợi nhuận do Nhà nước và các chương trình khác, nên tham gia còn hạn chế. Còn bất cập trong tuyển chọn NLĐ đi làm việc thời vụ ở nước ngoài. Đặc biệt, một bộ phận NLĐ chưa chấp hành tốt kỷ luật, vi phạm hợp đồng, bỏ trốn...

"Những hạn chế trên nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh, uy tín của NLĐ Việt Nam, hình ảnh địa phương, chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận quốc tế", ông Thắng cảnh báo.

Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, thời gian qua, Cần Thơ đã có nhiều chính sách hỗ trợ, tích cực triển khai các chương trình đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Riêng chương trình đưa NLĐ đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, giai đoạn năm 2022-2025, Thành phố đã đưa hơn 800 lao động đi, mức thu nhập gửi về bình quân 30 triệu đồng/người/tháng. Khoản tiền này góp phần cải thiện đời sống, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Hùng cho biết, Cần Thơ cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, chỉ đạo ngành chức năng, địa phương trên địa bàn triển khai hiệu quả hoạt động này, đảm bảo tính minh bạch, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ vấn đề lao động bỏ trốn để giữ vững uy tín của lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, chia sẻ hành trình thay đổi cuộc đời mình, chị Ngô Thị Út Luân (39 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết gia đình thuộc diện khó khăn, năm 2008, chị sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình phái cử. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng ở nước bạn, chị được các lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng, giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Chị còn nhận được nhiều bằng khen của TP. Incheon và Bộ Lao động Hàn Quốc. Năm 2019, chị Luân về nước lập nghiệp, dù đã có visa F2 đủ điều kiện định cư lâu dài ở nước bạn.

"Chương trình nên tiếp tục mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội cho NLĐ có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài với chi phí thấp, đặc biệt phù hợp với những NLĐ nghèo nhưng có khát vọng thay đổi cuộc đời", chị Luân nói và đề xuất Nhà nước có thêm các chính sách sử dụng, hoặc tạo việc làm cho lao động về nước. Bởi có không ít người giỏi, khi nước ngoài về có vốn, nếu được tiếp sức kịp thời, họ sẽ trở thành những chủ doanh nghiệp.