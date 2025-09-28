Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tăng Phúc, Hải Đăng Doo ‘đốt cháy’ sân trường USSH trong ngày mở màn 'Sao nhập ngũ Unitour 2025'

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chuỗi hành trình 'Sao nhập ngũ Unitour 2025' vừa chính thức khởi động tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội. Đúng như mong đợi, sân trường USSH đã có một ngày bùng nổ cảm xúc với sự xuất hiện của hai nghệ sĩ khách mời: Tăng Phúc và Hải Đăng Doo.

Khi “chiến sĩ – nghệ sĩ” kể chuyện quân ngũ bằng tất cả sự chân thành

Không chỉ mang đến loạt hit quen thuộc, Tăng Phúc và Hải Đăng Doo còn khiến hàng nghìn sinh viên USSH “ngồi không yên” khi chia sẻ những câu chuyện hậu trường tại 'Sao nhập ngũ'. Từ những kỷ niệm dở khóc dở cười đến bài học về kỷ luật, tinh thần đồng đội, cả hai đều kể lại bằng giọng điệu gần gũi, dí dỏm nhưng cũng rất truyền cảm hứng.

sao-nhap-ngu25.png
Tăng Phúc, Hải Đăng Doo ‘đốt cháy’ sân trường USSH trong ngày mở màn 'Sao nhập ngũ Unitour 2025'.

“Mình cảm nhận được một Tăng Phúc và Hải Đăng Doo rất khác so với trên sân khấu. Hai anh là nghệ sĩ nhưng cũng là những người lính đúng nghĩa, sẵn sàng thử thách bản thân. Điều đó khiến bọn mình thấy rất gần gũi, cũng muốn dấn thân nhiều hơn”, Duy Anh chia sẻ.

Cả sân trường cùng hát, cùng nhảy

Khoảnh khắc đỉnh điểm của chương trình chắc chắn là khi Tăng Phúc cất giọng với bản hit Yêu 5, hòa giọng cùng hàng nghìn sinh viên phía dưới. Ngay sau đó, màn vũ đạo 'Người Việt' do chính các bạn trẻ USSH biểu diễn đã biến sân trường thành một “biển” năng lượng, nơi nghệ sĩ và sinh viên thực sự hòa làm một.

sao-nhap-ngu20.png
sao-nhap-ngu21.png
sao-nhap-ngu22.jpg
Sân trường bùng cháy với màn giao lưu Tăng Phúc, Hải Đăng Doo.

Tiếng hò reo, những cánh tay giơ cao và những nụ cười rạng rỡ đã biến buổi giao lưu thành một ngày hội âm nhạc đúng nghĩa – trẻ trung, sôi động và cực kỳ “cháy”.

Không chỉ có âm nhạc, mà còn là tinh thần 'Sao nhập ngũ'

Bên cạnh phần biểu diễn, sinh viên USSH còn được tham gia loạt mini game mô phỏng quân ngũ như “Kê chân điều lệnh”, “Tiếng hát át tiếng bom”. Các trò chơi không chỉ vui nhộn mà còn thử thách sức bền, tinh thần đồng đội – đúng chất 'Sao nhập ngũ'. Đặc biệt, sự đồng hành của Thượng úy Nguyễn Phạm Thanh Tùng (Trung đoàn 692, Sư đoàn 301) trong vai trò cố vấn đã giúp các thử thách thêm phần chân thực và công bằng.

sao-nhap-ngu23.png
sao-nhap-ngu24.png
Sinh viên USSH trải nghiệm hoạt động mô phỏng quân ngũ tại chương trình.

Song song, “Club’s Day” cũng quy tụ hàng loạt CLB học thuật, nghệ thuật, thể thao và thiện nguyện, mang đến không khí hội trường náo nhiệt, sắc màu riêng của sinh viên Nhân văn. Photobooth và các booth trải nghiệm check-in thì khỏi phải nói, lúc nào cũng đông nghẹt người.

Với thông điệp “Mỗi người là một ngôi sao – Chúng ta là một ngôi sao”, 'Sao nhập ngũ Unitour 2025' không chỉ dừng lại ở một chương trình giao lưu – biểu diễn, mà thực sự trở thành nơi gắn kết, thổi bùng năng lượng tích cực và tinh thần tự hào dân tộc trong mỗi sinh viên.

Dương Triều
#Sao Nhập Ngũ 2025 #USSH #Tăng Phúc #Hải Đăng Doo #sân trường USSH #hoạt động sinh viên #chương trình giao lưu

