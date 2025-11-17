Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức hút 'cực khủng' của Minh Hằng khi liên tiếp lọt top xu hướng, quy tụ 'dàn sao' Việt thực hiện dance challenge

SVO - Tái xuất âm nhạc sau 7 năm, Minh Hằng một lần nữa chứng minh cô luôn là cái tên tạo được sức hút của V-biz.

Chỉ sau một ngày ra mắt, audio DIRECTOR đã nhanh chóng leo lên vị trí top 1 bảng xếp hạng iTunes Việt Nam. Là một sáng tác của DTAP, ca khúc này khiến người nghe dễ nhớ bởi chất nhạc điện tử bắt tai, trẻ trung phù hợp với thị hiếu của gen Z ở thời điểm hiện tại. Chỉ trong vòng 4 ngày, MV thu về gần 2 triệu lượt xem, với hàng nghìn bình luận phản hồi tích cực.

582446417-1379657873514090-8458012187208393841-n.jpg

Bên cạnh đó, từ khóa 'Minh Hằng' cũng lọt top tìm kiếm Google trends. Riêng trên nền tảng TikTok, Minh Hằng khiến khán giả bất ngờ khi 8 lần lên xu hướng. Hiệu ứng của DIRECTOR càng lan tỏa mạnh mẽ ,khi rất nhiều đồng nghiệp thể hiện sự ủng hộ dành cho Minh Hằng trong lần trở lại này bằng cách chia sẻ MV, thực hiện nhiều bản dance cover hay những tiểu phẩm hài hước.

lien-tuc-lot-top-xu-huong.jpg

Chia sẻ sau khi MV DIRECTOR ra mắt, Minh Hằng cho biết: “Trước đó, tôi rất hồi hộp không biết phản ứng của mọi người như thế nào về MV. Nhất là thời điểm công chiếu, tôi lại đang ở Hà Nội để trình diễn ca khúc này mở màn cho Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2025. Đó cũng chính là sân khấu đầu tiên của Hằng với bài hát này".

579930915-1379657660180778-6221563865860764173-n.jpg

"Nhưng đến hiện tại, tôi rất vui vì bài hát đã có được một số thành quả, được rất nhiều người ủng hộ, cho mình sự động viên, góp ý để tiếp tục nỗ lực hơn cho những dự án tiếp theo. Tôi cũng đã có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, gặp gỡ mọi người để quay clip, nhảy cover cùng nhau, trả lời phỏng vấn... lịch trình bận rộn nhưng rất hào hứng”, nữ ca sĩ nói thêm.

582441319-1379657666847444-2071124011639407379-n.jpg

Vắng bóng V-pop suốt 7 năm để tập trung cho phim ảnh, rồi lập gia đình, nhưng cái tên Minh Hằng chưa bao giờ hết "hot". Nữ ca sĩ vẫn duy trì được sức hút đến thời điểm hiện tại. Đây là một điều không hề dễ dàng và không phải ai cũng làm được, khi showbiz Việt đã và đang xuất hiện rất nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng.

580492903-1379406576872553-2706518277779613471-n.jpg

Với sự ủng hộ từ khán giả, cùng những hiệu ứng tích cực sau khi ra mắt MV DIRECTOR, Minh Hằng cho biết, cô đang dồn rất nhiều tâm huyết cho dự án EP, với các ca khúc sẽ lần lượt được ra mắt trong thời gian tới.

