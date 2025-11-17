Sau 'Thuỷ Long Ngâm', fan của La Vân Hi đón nhận tin vui với 'Phá kén'

SVO - 'The Truth Within' (tạm dịch 'Phá kén'), với tổng cộng 21 tập, đã vượt qua kiểm duyệt và được cấp phép, chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị phát sóng. Đây dự án phim hồi hộp trinh thám, đánh dấu sự trở lại của La Vân Hi trên đường đua điều tra tội phạm, sau 9 năm kể từ bộ phim 'Thi giả ngữ' (2016) chưa được lên sóng hợp tác lần đầu tiên với Giang Kỳ Lâm.

Trước đây, chủ đề pháp y tương đối hiếm trong các bộ phim hình sự và ly kỳ. Tuy nhiên, do tính chất độc đáo của nghề này, nó luôn mang đến những góc nhìn mới mẻ cho cốt truyện. Phá kén lấy hành trình truy tìm sự thật của nhân vật chính làm điểm khởi đầu, dẫn đến một loạt các vụ án liên quan. Thông qua những phân tích cốt lõi của khoa học pháp y, toàn bộ cốt truyện trở nên vô cùng hấp dẫn, cộng thêm dàn diễn viên hùng hậu, đây lại là một tác phẩm tuyệt vời nữa đáng xem của La Vân Hi.

Kỳ Tư Triết (La Vân Hi) là giám định viên pháp y trẻ tuổi nhất của Sở Cảnh sát Lệ Thành. Anh phát hiện ra có thể có một thế lực đen tối đứng sau vụ tai nạn xe hơi khiến bạn gái anh, Du Phi, thiệt mạng, và quyết định gia nhập đội trọng án của Hạ Thành để tiếp tục điều tra. Trong thời gian ở đây, anh vướng vào những vụ án bí ẩn và kỳ lạ - một thi thể bị quấn trong mạng nhện và một thi thể mất tích được tìm thấy trong bồn rửa formalin trong phòng thí nghiệm của anh, cùng nhiều vụ khác. Cùng với các thám tử Chu Thanh Nguyệt và Hàn Phong, anh dần khám phá ra sự thật đằng sau cái chết của Du Phi, và mọi thứ dường như đều hướng đến loại ma túy chết người "Kim cương nguyên chất".

La Vân Hi, người thủ vai nam chính, sở hữu cả ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất, cùng với sức hút mạnh mẽ với khán giả cũng như dẫn dắt mạch phim. Mặc dù thể loại hồi hộp trinh thám không phải là thế mạnh của anh, nhưng năng lực hiện tại cho phép anh dễ dàng đảm nhận những vai diễn như vậy.

Tạo hình nhân vật của La Vân Hi đeo kính, mang đến vẻ ngoài chỉn chu và bản lĩnh. Anh thể hiện sự chuyên nghiệp và nghiêm túc trong việc thu thập chứng cứ và thực hiện các xét nghiệm liên quan, thể hiện sự nắm bắt và nhập tâm tuyệt vời vào nhân vật.

Bên cạnh cốt truyện lôi cuốn và nam chính La Vân Hi, dàn diễn viên còn lại của Phá kén cũng vô cùng hùng hậu.

Lưu Nhã Sắt, người thủ vai nữ chính, là một trong những nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất, sở hữu kỹ năng diễn xuất xuất chúng, hoàn toàn phù hợp với tông phim hình sự. Với giải thưởng tại "Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông", khả năng dẫn dắt câu chuyện của Lưu Nhã Sắt đã được cải thiện đáng kể. Lần này, Lưu Nhã Sắt vào vai một nữ cảnh sát, sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, năng nổ cùng vô số cảnh hành động, một lần nữa mang đến một màn trình diễn bất ngờ và ấn tượng.

Giang Kỳ Lâm, người thủ vai nam chính thứ hai, là một diễn viên tài năng được công nhận với kỹ năng diễn xuất vô cùng tinh tế. Màn trình diễn của anh trong "Đạp Tuyết Tầm Tung" vẫn luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả.

Lưu Nhã Sắt, Giang Kỳ Lâm và La Vân Hi sẽ tạo thành một bộ ba, cùng nhau phá án trong phim. Với tài năng và sự nổi tiếng kết hợp của họ, Phá kén được kỳ vọng sẽ đạt được thành công và sự yêu mến đáng kể.

Hơn nữa, bộ phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên tài năng như Phí Khải Minh, Liu Huan, Lưu Thiên Tá, Vương Chí Phi và Triệu Tử Kỳ. Trong số đó, Liu Huan, Lưu Thiên Tá và Vương Chí Phi là diễn viên khách mời thường xuyên của thể loại phim này, giúp họ tối đa hóa khả năng diễn xuất nhân vật và đảm bảo chất lượng của bộ phim.

Do đó, khi Phá kén của La Vân Hi lên sóng trên Youku được kỳ vọng sẽ trở thành một bộ phim giật gân ăn khách khác, khơi dậy làn sóng xem phim liên tục mới, nhờ cốt truyện hấp dẫn và dàn diễn viên hùng hậu. Đối với cá nhân La Vân Hi, nếu anh có thể tạo ra một tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao ở thể loại khác này, sau Thuỷ Long Ngâm, con đường sự nghiệp tương lai của anh sẽ ngày càng rộng mở và đầy hứa hẹn.