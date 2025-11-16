Trấn Thành thú nhận từng nghĩ 'ông hoàng phim kinh dị Việt' Quang Tuấn khó gần

SVO - 'Running man Vietnam' mùa 3 tiếp tục 'chiêu đãi' khán giả bằng một 'bữa tiệc' của tình bạn. Nơi từng cặp đôi phải dựa vào nhau, tin nhau rồi đôi khi 'phản bội' nhau trong chớp mắt.

Bốn cặp “tri kỷ” được thành lập dựa trên những sợi dây liên kết thật sự trong showbiz: Trấn Thành – Ninh Dương Lan Ngọc: Cặp đôi Cua lại vợ bầu. Quang Tuấn – Anh Tú Atus: Cặp đôi Thần tiên cũng nổi điên. Liên Bỉnh Phát – Quang Trung: Bộ đôi ở Running man mùa 1. Quân A.P – Minh Hằng: Cặp đôi ca sĩ độc lạ tạo thành nhóm nhạc tuổi xế chiều.

Không khí mở đầu chương trình bùng nổ khi cả “viện dưỡng lão R” cùng hòa giọng karaoke 60 năm cuộc đời. Thông điệp quen thuộc của tập này vang lên rõ ràng: Thời gian có thể lấy đi sắc, nhưng không thể dập tắt tinh thần trẻ trung của mỗi người. Tất cả đã hòa vào bữa tiệc âm nhạc, tiếng cười và những cú “plot twist” bất ngờ.

Giữa không khí rộn ràng, Running man vẫn không quên khoảnh khắc xúc động trong “Bữa ăn tri kỷ”, nơi các thành viên lần lượt bày tỏ sự chân thành hiếm thấy. Trấn Thành thú nhận rằng ban đầu anh từng nghĩ Quang Tuấn khó gần, nhưng khi tiếp xúc mới thấy “Công chúa” rất dễ thương và tử tế.

Quang Tuấn xúc động khi luôn nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Quang Trung lo sợ lỡ lời với đàn anh đàn chị. Còn Quân A.P và Quang Trung thì nhận xét Trấn Thành vừa mưu mô, vừa ngây thơ, khiến cả bàn ăn nổ tung tiếng cười.

Tất cả đồng lòng khen ngợi Lê Nhân – người âm thầm chăm lo hậu cần, tự chuẩn bị tạo hình và ngày càng tiến bộ. Trấn Thành dành lời khen cho Liên Bỉnh Phát vì sự chủ động và duyên dáng hơn các mùa trước.

Liên Bỉnh Phát gửi lời chúc sức khoẻ đến Lan Ngọc. Còn Minh Hằng cảm ơn dàn cast vì tinh thần lăn xả tạo nên một mùa Running man thật đáng nhớ.

Đỉnh điểm cảm xúc là khi Trấn Thành rơi nước mắt, chia sẻ về hành trình đồng hành cùng dàn cast mùa 3, biến khoảnh khắc đó trở thành một thước phim đẹp và ấm áp.

Trò chơi xé bảng tên trong tập 7 là thử thách đỉnh cao của sự phối hợp và chiến thuật, khi mỗi cặp đôi bị nối với nhau bằng một sợi dây.

Cuộc chiến căng thẳng và không khoan nhượng khiến mọi liên minh đều nhanh chóng tan rã. Minh Hằng, một lần nữa tin nhầm đội Trấn Thành – Lan Ngọc, bị Lan Ngọc tận dụng lúc lơ là để xé bảng tên. "Lão Trư" từ đó mất niềm tin hoàn toàn vào bất cứ ai. Anh Tú Atus tiếp tục bị loại sau màn rượt đuổi với Quang Trung, vốn tính toán dồn ép nhưng cuối cùng lại bị Quang Trung lật thế cờ.

Đỉnh cao của trận chiến là màn tranh đấu cuối cùng. “Bò biển” Trấn Thành bung toàn lực, phối hợp với Lan Ngọc để hạ gục cả hai, mang về chiến thắng vang dội. Khoảnh khắc này khiến khán giả nhớ lại cú té hồ bơi dở khóc dở mùa 1. Nhưng lần này, Trấn Thành – Lan Ngọc "phá giải lời nguyền", phối hợp hoàn hảo và xuất sắc thu về 2 viên ngọc R danh giá.