Sau gần 20 năm được tổ chức trở lại, cuộc thi 'Manhunt Vietnam' dành hơn 1 tỷ đồng cho người chiến thắng

SVO - Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức một cuộc thi 'Manhunt' chính thức, trực thuộc đấu trường lâu đời và danh giá bậc nhất thế giới 'Manhunt International'.

Manhunt Vietnam 2025 tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi không chỉ tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật, mà còn đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, tiệm cận với các tiêu chí của thế giới.

Các thí sinh trải qua năm phần thi chính gồm thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử, cùng nhiều phần thi phụ nhằm giúp thí sinh thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái và hình thể. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỷ đồng, gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Là người đại diện Việt Nam tại Manhunt International 2025 và đoạt danh hiệu Á vương 4, Vũ Linh nói, anh không ngừng học hỏi, trau dồi để phát triển bản thân. “Tôi mong các thí sinh khi bước chân vào cuộc thi đều thể hiện ý chí quyết thắng, tự tin trình diễn những điểm mạnh và những kỹ năng cần có, tinh thần làm việc nghiêm túc. Tôi cũng hy vọng bản thân có thể truyền đạt những kinh nghiệm cho các bạn chinh phục vị trí cao nhất tại cuộc thi năm nay”, anh nói.

Chủ tịch cuộc thi Chu Tấn Văn cho biết, bên cạnh việc lựa chọn thí sinh đại diện Việt Nam thi Manhunt International thì top 10 Manhunt Vietnam đều có cơ hội đi thi quốc tế ở những cuộc thi mà đơn vị đang nắm bản quyền.

Nói về việc đưa cuộc thi Manhunt International về Việt Nam tổ chức, ông Chu Tấn Văn cho biết, hãy chờ đêm chung kết vào tháng 5/2026 tại Sri Lanka. Tổng đạo diễn cuộc thi Lê Việt cho biết, sẽ giữ đúng format gốc của cuộc thi quốc tế: “Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ lồng ghép thêm những yếu tố rất riêng của Việt Nam. Sự giao thoa giữa Việt Nam và thế giới sẽ được thể hiện rõ trong đêm chung kết”.