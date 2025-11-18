NSƯT Kim Phương 'thẳng tay' tát Thái Hòa

SVO - NSƯT Kim Phương tát nhiều lần khiến Thái Hòa né không kịp trong một cảnh phim 'Cuộc chiến hạ lưu'. Nữ nghệ sĩ gạo cội cho rằng, việc tát thật sẽ mang lại cảm xúc thật cho người xem.

Cuộc chiến hạ lưu đã đi đến nửa chặng đường và bước vào cao trào. Trong diễn biến mới nhất, gia đình anh Sáng (Thái Hòa đóng) đối mặt thử thách mới khi đứng trước nguy cơ mất nhà. Sau 10 năm biệt tích, vợ cũ anh - chị Huyền (Phúc An đóng) bất ngờ trở về, khiến Nhi (Trịnh Thảo đóng) dọn về sống với mẹ vì biết ba quá khó khăn để nuôi mình ăn học.

Gia đình nghèo càng thêm chông chênh khi nhận được đề nghị 100 triệu đồng để rời khỏi khu đất. Không thể chứng minh quyền sở hữu, họ buộc phải chấp nhận và chuẩn bị “tan đàn xẻ nghé”, mỗi người tìm một nơi nương thân mới.

Nghi vấn “cái nhà này chưa chắc gì của bà” từ anh Sáng đã khiến bà Hai (NSƯT Kim Phương đóng) tức giận và tát thẳng mặt nhân vật của Thái Hòa. Cảnh tát thật đã được thực hiện mà không qua luyện tập hay bàn bạc trước. Nữ nghệ sĩ gạo cội nhận định, nếu đánh giả, người xem sẽ cảm nhận được và cảnh quay mất đi sự thuyết phục.

“Một diễn viên như Thái Hòa cũng biết phải nhận cái tát đúng nghĩa thì mới hiệu quả. Chúng tôi phải quay nhiều góc, lần nào Thái Hòa cũng đứng yên cho tôi tát, mà thật ra do bất chợt nên bạn cũng không biết để né”, NSƯT Kim Phương nói thêm.

Về kỹ thuật, cô bật mí cách giảm lực tác động để bạn diễn ít đau: “Tay dang rộng một tí thì sẽ có thêm thời gian, khoảng cách để chạm vào mặt Thái Hòa, lúc đó lực đã nhẹ hơn. Hơn nữa, do tôi lớn tuổi nên cú tát cũng yếu hơn so với các bạn trẻ”.

Bộ phim cũng khai thác câu chuyện tranh chấp đất đai, điểm nhấn là những lời lẽ cay độc từ chủ khu đất Mạnh (Nguyễn Xuân Phúc đóng) dành cho anh Sáng. Theo Thái Hòa, đây là một trong hai khoảnh khắc khiến nhân vật cảm thấy nhục nhã nhất, bên cạnh cảnh “cầu cứu” cộng đồng mạng.

Diễn viên Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự yêu thích với phân đoạn đã làm nổi bật tính cách vai diễn mình đảm nhận: “Từ đầu, nhân vật này chưa thể hiện nhiều nên mọi người chỉ nghĩ là một doanh nhân bất động sản, tri thức và lịch thiệp. Nhưng đến đây, khán giả sẽ thấy được bản chất của Mạnh, trịch thượng và ẩn chứa mưu mô, xảo quyệt bên trong”.

Nam diễn viên ấn tượng với vai phản diện lần này vì đây là hình tượng anh chưa từng thử sức trước đó. “Khán giả thường nhớ tôi ở tuyến chính diện với hình ảnh chiến sĩ công an hoặc lính cứu hỏa. Đây là thử thách mới trong sự nghiệp diễn xuất của tôi”, Nguyễn Xuân Phúc tâm sự.