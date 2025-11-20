‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Ngọc Xuân bên cạnh hai ‘bảo chứng diễn xuất’ xứ Hàn là Yoo Jae Myung và Moon Chae Won

SVO - Sở hữu dàn diễn viên toàn 'ngôi sao' từ Hàn Quốc và Việt Nam kết hợp cốt truyện gây tò mò, bộ phim 'Phiên chợ của quỷ' được trông đợi sẽ mang lại trải nghiệm kinh hoàng đúng nghĩa vào cuối năm nay.

Tác phẩm kinh dị này đánh dấu sự hợp tác giữa hai nền điện ảnh Việt - Hàn. Phiên chợ của quỷ có tựa tiếng Anh là The Cursed, là câu chuyện ly kỳ xoay quanh “phiên chợ” nhuốm màu tâm linh. Đây là nơi linh hồn trở thành món hàng giúp người sống thỏa mãn tham vọng cá nhân. Đoạn trailer còn ghi điểm khi quy tụ "dàn sao" Việt Nam và Hàn Quốc.

Thuộc hàng ngũ diễn viên gạo cội xứ kim chi, Yoo Jae Myung chuyên trị vai phụ trong hàng loạt dự án nổi bật từ điện ảnh đến truyền hình. Ở dự án này, nam tài tử từng giành giải thưởng BaekSang đảm nhận nhân vật Dong Sik, là tay cảnh sát vô tình bị vướng vào chuỗi hiện tượng siêu nhiên bí hiểm.

Được báo giới Hàn đặt cho biệt danh “nàng Juliet”, Moon Chae Won từng chinh phục trái tim biết bao người xem châu Á. Phiên chợ của quỷ đánh dấu việc cô tái xuất mảng điện ảnh sau hơn 7 năm dài vắng bóng. Nữ diễn viên đã chứng minh thực lực qua vô số giải thưởng danh giá như Rồng Xanh, Đại Chung hay KBS drama awards… Do đó, màn hóa thân mới nhất của minh tinh này hoàn toàn xứng đáng để trông chờ.

Chẳng hề kém cạnh nước bạn, dàn diễn viên Việt Nam tham gia tác phẩm lần này đều toàn những gương mặt tài năng. Sở hữu bảng thành tích “khủng” gồm nhiều cái tên chất lượng như Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Chàng vợ của em, Tiệc trăng máu, Hứa Vĩ Văn luôn cái tên bảo chứng chất lượng.

Trong khi đó, tuy khởi đầu con đường diễn xuất bằng dòng phim nghệ thuật, Đinh Y Nhung lại được đại chúng biết đến rộng rãi nhờ các bộ phim kinh dị. Năm 2019, nhân vật Múi trongThất Sơn tâm linh do cô thể hiện nhận về cơn mưa lời khen từ người xem lẫn giới phê bình. Thế nên, vai diễn của Đinh Y Nhung tại Phiên chợ của quỷ hứa hẹn cũng sẽ rất thú vị.

Dù chỉ mới chạm ngõ môn nghệ thuật thứ bảy với Ngày xưa có một chuyện tình, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, Tử chiến trên không, Ngọc Xuân sớm lọt vào danh sách "ngọc nữ" tiềm năng.

Đồng thời, vai diễn Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình đã giúp cô thắng giải Nữ diễn viên triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024. Với nét biểu cảm tự nhiên cùng vẻ đẹp trong trẻo, "nàng thơ màn ảnh Việt" Ngọc Xuân hứa hẹn có màn "đổi gió" sang thể loại tâm linh, rùng rợn sắp tới.