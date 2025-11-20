Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

‘Nàng thơ màn ảnh Việt’ Ngọc Xuân bên cạnh hai ‘bảo chứng diễn xuất’ xứ Hàn là Yoo Jae Myung và Moon Chae Won

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sở hữu dàn diễn viên toàn 'ngôi sao' từ Hàn Quốc và Việt Nam kết hợp cốt truyện gây tò mò, bộ phim 'Phiên chợ của quỷ' được trông đợi sẽ mang lại trải nghiệm kinh hoàng đúng nghĩa vào cuối năm nay.

Tác phẩm kinh dị này đánh dấu sự hợp tác giữa hai nền điện ảnh Việt - Hàn. Phiên chợ của quỷ có tựa tiếng Anh là The Cursed, là câu chuyện ly kỳ xoay quanh “phiên chợ” nhuốm màu tâm linh. Đây là nơi linh hồn trở thành món hàng giúp người sống thỏa mãn tham vọng cá nhân. Đoạn trailer còn ghi điểm khi quy tụ "dàn sao" Việt Nam và Hàn Quốc.

h-1.jpg

Thuộc hàng ngũ diễn viên gạo cội xứ kim chi, Yoo Jae Myung chuyên trị vai phụ trong hàng loạt dự án nổi bật từ điện ảnh đến truyền hình. Ở dự án này, nam tài tử từng giành giải thưởng BaekSang đảm nhận nhân vật Dong Sik, là tay cảnh sát vô tình bị vướng vào chuỗi hiện tượng siêu nhiên bí hiểm.

h-2.jpg

Được báo giới Hàn đặt cho biệt danh “nàng Juliet”, Moon Chae Won từng chinh phục trái tim biết bao người xem châu Á. Phiên chợ của quỷ đánh dấu việc cô tái xuất mảng điện ảnh sau hơn 7 năm dài vắng bóng. Nữ diễn viên đã chứng minh thực lực qua vô số giải thưởng danh giá như Rồng Xanh, Đại Chung hay KBS drama awards… Do đó, màn hóa thân mới nhất của minh tinh này hoàn toàn xứng đáng để trông chờ.

h-3.jpg

Chẳng hề kém cạnh nước bạn, dàn diễn viên Việt Nam tham gia tác phẩm lần này đều toàn những gương mặt tài năng. Sở hữu bảng thành tích “khủng” gồm nhiều cái tên chất lượng như Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Chàng vợ của em, Tiệc trăng máu, Hứa Vĩ Văn luôn cái tên bảo chứng chất lượng.

h-4.jpg

Trong khi đó, tuy khởi đầu con đường diễn xuất bằng dòng phim nghệ thuật, Đinh Y Nhung lại được đại chúng biết đến rộng rãi nhờ các bộ phim kinh dị. Năm 2019, nhân vật Múi trongThất Sơn tâm linh do cô thể hiện nhận về cơn mưa lời khen từ người xem lẫn giới phê bình. Thế nên, vai diễn của Đinh Y Nhung tại Phiên chợ của quỷ hứa hẹn cũng sẽ rất thú vị.

h-5.jpg

Dù chỉ mới chạm ngõ môn nghệ thuật thứ bảy với Ngày xưa có một chuyện tình, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn, Tử chiến trên không, Ngọc Xuân sớm lọt vào danh sách "ngọc nữ" tiềm năng.

h-6.jpg

Đồng thời, vai diễn Miền trong Ngày xưa có một chuyện tình đã giúp cô thắng giải Nữ diễn viên triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024. Với nét biểu cảm tự nhiên cùng vẻ đẹp trong trẻo, "nàng thơ màn ảnh Việt" Ngọc Xuân hứa hẹn có màn "đổi gió" sang thể loại tâm linh, rùng rợn sắp tới.

Bình Nguyễn
#Phiên chợ của quỷ #phim Phiên chợ của quỷ #Moon Chae Won #Yoo Jae Myung #Ngọc Xuân #Hứa Vĩ Văn

Xem thêm

Cùng chuyên mục