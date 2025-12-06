Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngoài Anh Tú Atus và Lương Thế Thành, lộ diện thêm 'nam thần 6 múi' góp mặt trong 'bom tấn' kinh dị cổ trang Việt

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ngoài Anh Tú Atus và Lương Thế Thành, phim 'Hoàng tử quỷ' còn có sự góp mặt của nam diễn viên Phương Hà Lê điển trai. Anh được xem là gương mặt mới đầy tiềm năng của màn ảnh Việt.

Ngoài nữ diễn viên trẻ Hoàng Linh Chi, Hoàng tử quỷ đã giới thiệu đến khán giả thêm một gương mặt mới trong phim. Đó chính là nam diễn viên Phương Hà Lê, đảm nhận vai Bùi Minh, “người thương” của cô đồng Đào Mộng Anh do Rima Thanh Vy thủ vai.

batch-le-ha-phuong-09.jpg

Nhà sản xuất Hoàng Quân tiết lộ, Phương Hà Lê đã từng tham gia tuyển chọn diễn viên cho phim Cám. Nhưng phải đến hơn một năm sau, nhà sản xuất và đạo diễn Trần Hữu Tấn mới có cơ hội làm việc cùng Phương Hà Lê ở dự án này. Sở hữu ngoại hình sáng, với gương mặt góc cạnh, đôi mắt có hồn, Phương Hà Lê được đánh giá là gương mặt đầy triển vọng của thị trường giải trí Việt.

batch-le-ha-phuong-11.jpg

Bộ ảnh thời trang của diễn viên Phương Hà Lê do nhiếp ảnh gia Hà Nhật Tiến thực hiện. Qua loạt ảnh có gam màu đen trắng, Phương Hà Lê khoe trọn “body 6 múi” chuẩn chỉnh và thần thái sắc nét.

batch-le-ha-phuong-07.jpg

Có thể thấy, bên cạnh dàn nam chính sở hữu nhan sắc nổi bật như Anh Tú Atus và Lương Thế Thành, Hoàng tử quỷ đã chứng minh, ngay cả diễn viên phụ cũng được lựa chọn kỹ lưỡng để tạo nên “đại tiệc visual” cho khán giả.

batch-le-ha-phuong-12.jpg

Phim điện ảnh kinh dị - cổ trang Hoàng tử quỷ được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, hiệu ứng, âm thanh và diễn xuất. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Lý Triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng, phim khai mở một thế giới linh dị hấp dẫn.

0z8-3080-edit.jpg

Nơi bối cảnh, văn hoá tâm linh và nét đẹp truyền thống của Việt Nam được đào sâu, trở thành nền tảng vững chãi cho một câu chuyện đầy cảm xúc. Anh Tú Atus (nhân vật Thân Đức), Lương Thế Thành (nhân vật Lỗ Đạt), Thanh Trực (nhân vật Phan Cuồng) đều nhận được lời khen sau sự kiện công chiếu, nhờ diễn xuất đột phá, có sự khác biệt so với các vai trước đó của cả ba.

0z8-2155-edit.jpg

Bộ phim cũng góp phần giới thiệu đến khán giả trẻ những nét văn hóa Việt, từ trang phục đến bối cảnh. Trên nền của chất liệu kinh dị cổ trang, phim thể hiện khía cạnh cô đơn, thèm khát tình thương đến mù quáng của một con người. Tình yêu thương có thể cứu rỗi con người nhưng cũng có thể khiến cho người ta bất chấp tất cả đề có được nó.

Bình Nguyễn
