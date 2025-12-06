Bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng thảm họa của Hàn Quốc cuối cùng cũng trình làng

SVO - Netflix vừa tung ra trailer chính thức của 'The Great Flood', 'bom tấn' khoa học viễn tưởng về thảm họa của Hàn Quốc, dự kiến ra mắt vào ngày 19/12, làm tăng thêm sự mong đợi cho bộ phim hứa hẹn sẽ là một phim kinh dị hoành tráng về ngày tận thế trong năm thiên tai dị thường nhất lịch sử.

Đoạn trailer làm nổi bật cuộc đấu tranh sinh tồn tuyệt vọng trong một thế giới bị nhấn chìm bởi trận đại hồng thủy do va chạm tiểu hành tinh gây ra. Quy mô hoành tráng và nhịp độ căng thẳng của bộ phim ngay lập tức thu hút người xem vào viễn cảnh tận thế của bộ phim.

Do Kim Byung Woo đạo diễn,The Great Flood mở ra ngày cuối cùng trước khi thế giới bị nhấn chìm trong nước, tập trung vào cuộc chiến cuối cùng của nhân loại bên trong một khu chung cư cao tầng đang dần chìm xuống dưới những con sóng. Sau khi được trình chiếu trong chuyên mục "Korean Cinema Today - Special Premiere" tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30, bộ phim đã nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt từ Tổng biên tập Cine21 Song Kyung Won, người gọi đây là "một bộ phim mê cung đầy mê hoặc, khám phá trái tim con người, một điều gì đó còn vĩ đại hơn cả thảm họa".

Đoạn trailer mới ra mắt giới thiệu diễn xuất mạnh mẽ của Kim Da Mi trong vai Anna, một nhà nghiên cứu AI, và Park Hae Soo trong vai Hee Jo, một thành viên của Đội An ninh Nguồn nhân lực. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm từ khoảnh khắc Hee Jo nói với Anna: "Nhân loại sẽ kết thúc vào hôm nay", giao cho cô nhiệm vụ to lớn là tạo ra một thế hệ nhân loại mới.

Khi trận lụt bất ngờ nhấn chìm thành phố, khu chung cư nơi Anna và cậu con trai nhỏ Ja In (Kwon Eun Sung) sống sụp đổ trong hỗn loạn. Những cảnh nổ tung, sóng lớn và hiểm nguy ở khắp mọi nơi càng làm tăng thêm cảm giác cấp bách khi Anna cõng Jain trên lưng và chạy lên mái nhà dưới sự dẫn dắt của Hee Jo.

Đoạn trailer cũng làm nổi bật cốt lõi cảm xúc của bộ phim. Sau khi Anna mất đi đứa con trai ốm yếu trong cảnh hỗn loạn, lời cầu xin đầy nước mắt của cô: "Hãy để tôi tự tìm con", nhấn mạnh nỗi đau của cô khi cô tìm kiếm trong tòa nhà bị ngập lụt. Trong khi đó, nhiệm vụ bảo vệ Anna của Hee Jo đã đưa họ vào một cuộc xung đột gay gắt, nắm bắt được sự căng thẳng trung tâm của câu chuyện.

Một chi tiết đặc biệt hấp dẫn là một hạt vàng bí ẩn phản chiếu chuyển động của sóng. Yếu tố bí ẩn này gợi ý rằng, Đại hồng thủy có thể vượt ra ngoài ranh giới của một bộ phim thảm họa thông thường. Câu thoại của Hee Jo: "Tôi muốn xem cô sẽ làm gì vào phút cuối, Anna", kết hợp với cảnh Anna bơi một mình trên biển khơi mênh mông, càng làm sâu sắc thêm bí ẩn xung quanh cái kết của bộ phim.

Tập ​​trung vào Anna và Ja In, giờ là hy vọng cuối cùng của nhân loại, câu chuyện sinh tồn hứa hẹn những pha hành động hấp dẫn, chiều sâu cảm xúc và một câu chuyện không thể rời mắt. Với sức mạnh kết hợp giữa diễn xuất của Kim Da Mi và Park Hae Soo cùng sự chỉ đạo tài tình của Kim Byung Woo, The Great Flood hứa hẹn sẽ tạo nên sức ảnh hưởng toàn cầu khi ra mắt trên Netflix, vào ngày 19/12.