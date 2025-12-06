TWICE quyên góp 1 triệu đô la Hồng Kông cho nạn nhân hỏa hoạn trước buổi hoà nhạc

SVO - TWICE đã gửi số tiền quyên góp khoảng khoảng 128.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 188 triệu won) và lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân của vụ hỏa hoạn gần đây ở Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua tổ chức World Vision Hong Kong.

Số tiền này sẽ được sử dụng cho các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, bao gồm cung cấp nhà ở tạm thời, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ giáo dục và sinh kế cho trẻ em và người dân bị ảnh hưởng.

TWICE sẽ trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Kai Tak ở Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 6 và 7/12. Về buổi hòa nhạc, JYP cho biết: "Chúng tôi đã tham khảo ý kiến ​​của đơn vị tổ chức Live Nation, đồng thời theo dõi tình hình địa phương. Cuối cùng, chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục buổi biểu diễn theo đúng kế hoạch". Tuy nhiên, họ nhấn mạnh tinh thần của sự kiện: "Vì quyết định này được đưa ra với tâm trạng nặng nề, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị và tổ chức buổi hòa nhạc với thái độ trang trọng hơn nữa".

Công ty kết thúc bằng một thông điệp chia buồn: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người đã khuất trong vụ tai nạn bất ngờ này và gửi lời an ủi chân thành đến gia đình tang quyến và tất cả những người đang phải chịu đựng nỗi đau do vụ cháy này. Chúng tôi chân thành hy vọng tình hình sẽ ổn định và các khu vực bị ảnh hưởng sẽ sớm phục hồi".

JYP Entertainment cũng đã quyên góp 2 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 377,7 triệu won) cho tổ chức World Vision Hong Kong vào ngày 28 tháng trước, bày tỏ: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người đã mất đi người thân và nhà cửa trong vụ hỏa hoạn thương tâm ở Hồng Kông".