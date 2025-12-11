Tăng Duy Tân và Bích Phương xác nhận màn song hành hiếm hoi, khiến khán giả tò mò

Đầu năm 2024, Tăng Duy Tân - Bích Phương bất ngờ dính tin đồn hẹn hò, thậm chí còn được cho sống chung một nhà và đã ra mắt gia đình hai bên. Dù không lên tiếng xác nhận hay có động thái về tin đồn nhưng suốt hơn nửa năm qua, thông tin hẹn hò giữa cả hai vẫn “râm ran” và khiến người hâm mộ liên tục “đẩy thuyền”.

Mới đây, cặp đôi Tăng Duy Tân và Bích Phương tiếp tục khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' khi xác nhận sẽ xuất hiện cùng nhau trong sự kiện của nhà Louis Vuitton. Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, bởi đây là lần hiếm hoi hai nghệ sĩ cùng tham dự một sự kiện ngoài khuôn khổ âm nhạc.

Tăng Duy Tân và Bích Phương xác nhận tham gia sự kiện cùng nhau.

Trước khi có xác nhận chính thức, cộng đồng người hâm mộ đã sớm đặt ra nhiều nghi vấn. Lịch trình của cả Bích Phương và Tăng Duy Tân đều để trống ngày 12/12, khiến khán giả suy đoán rằng họ sẽ cùng góp mặt trong một chương trình lớn. Tuy nhiên, khi chưa có thông tin cụ thể, những đồn đoán này vẫn chỉ dừng lại ở mức suy luận. Việc thương hiệu xa xỉ công bố danh sách khách mời và cả hai nghệ sĩ đồng loạt xác nhận đã khép lại mọi nghi vấn, đồng thời tạo nên sự háo hức lớn trong cộng đồng fan.

Bích Phương và Tăng Duy Tân hợp tác trong dự án âm nhạc IKIGAI, sau đó được khán giả đồn đoán đang trong một mối quan hệ đặc biệt.

Trước đó, Tăng Duy Tân và Bích Phương từng hợp tác trong sản phẩm âm nhạc có tên IKIGAI. Đến khi cùng xuất hiện trong chương trình Em xinh say hi, hiệu ứng của cặp đôi càng trở nên mạnh mẽ, được khán giả đón nhận nhiệt thành. Ở hậu trường chương trình, khi chứng kiến Bích Phương bật khóc, Tăng Duy Tân thốt lên: "Tôi ám ảnh tiếng khóc này và cũng yêu tiếng khóc này". Đáng nói, khi phát hiện máy quay hướng về mình, anh vội che miệng, càng khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ tình cảm đặc biệt giữa hai người.

Nhiều người cũng cho biết, tài khoản Instagram của Tăng Duy Tân hiện chỉ theo dõi duy nhất Bích Phương, dù trước đó từng theo dõi nhiều bạn bè khác. Không chỉ dừng ở nghi vấn tình cảm, Bích Phương và Tăng Duy Tân còn vướng tin đồn đã ra mắt gia đình hai bên. Một số bức ảnh cũ cho thấy Bích Phương chụp hình bên người thân của Tăng Duy Tân, khiến công chúng tin rằng, mối quan hệ của họ đã vượt xa mức đồng nghiệp.

Tuy nhiên, trước những tin đồn hẹn hò, cả hai đều chọn cách im lặng, tạo nên sự tò mò lớn. Mỗi lần xuất hiện chung, khán giả lại đặt câu hỏi về khả năng họ đang có mối quan hệ tình cảm. Việc cả hai cùng xuất hiện trong sự kiện đặc biệt lần này càng khiến những đồn đoán trở nên sôi động hơn.

Sau chương trình 'Em xinh say hi', hiệu ứng của cặp đôi càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù vậy, hai người vẫn chưa phản hồi chính thức về tin đồn tình cảm.

Dù chuyện tình cảm chưa có thông tin chính thức nhưng việc Louis Vuitton lựa chọn Bích Phương và Tăng Duy Tân tham dự cho thấy sức ảnh hưởng của họ không chỉ trong âm nhạc mà còn mở rộng sang lĩnh vực thời trang. Bích Phương được biết đến với phong cách tinh tế, biến hóa đa dạng từ quyến rũ, nữ tính đến cá tính, trong khi Tăng Duy Tân gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, hiện đại, mang hơi thở của thế hệ mới. Sự xuất hiện của cả hai đang khiến fan ngóng chờ rằng, đây chính là 'tín hiệu của vũ trụ' để cho cặp đôi có thể tiến xa hơn nữa cùng nhau.