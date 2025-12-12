Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tăng Phúc nhận tin 'song hỷ' mùa cuối năm, tái hợp với giọng ca Trương Thảo Nhi

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau 4 năm kể từ 'bản hit' mang tên 'Chỉ là không cùng nhau', Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi tái hợp trong một ca khúc ballad sâu lắng, gửi đến khán giả yêu nhạc mùa cuối năm.

MV Xem như là sự tái hợp sau 4 năm của Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi. Lần này, cả hai cùng thể hiện một sáng tác của Trương Thảo Nhi, nằm trong EP 7 ngày sau chia tay của cô.

e77f1e8d-8c50-40a3-945b-dd2a13c0a37f.jpg

Tăng Phúc chia sẻ: “Tôi rất thích bài hát này, ngay từ lần đầu Nhi cho nghe. Lúc sản phẩm ra mắt, có lẽ vì nhiều lý do mà bài hát này chưa thể chạm tới khán giả, dù đây là một ca khúc rất hay. Ở thời điểm thị trường âm nhạc cuối năm đang có nhiều ca khúc sôi động thì một bản ballad như thế này cũng là “làn gió mới” mang đến cảm xúc lạ. Tôi tin, từ âm nhạc, mọi người sẽ nhìn thấy cách hát của cả hai đã có nhiều sự thay đổi”.

5fb0ea79-a18e-481a-8f96-a19f92b13c4b.jpg

Trương Thảo Nhi cảm ơn Tăng Phúc vì cho bài hát của cô có cơ hội được “hồi sinh” với một vẻ đẹp mới: “Thời gian qua, cuộc sống của tôi có nhiều đảo lộn, khiến tôi trầm lắng hơn. Tôi quay về với không gian sống của riêng mình, thích vẽ tranh, sáng tác và tập thể thao nhiều. Có lẽ, điều này khiến những ca khúc của tôi có chiều sâu về cảm xúc hơn”.

1bb6f649-7a2e-4594-a988-64acd5af2bc5.jpg

Chia sẻ về lần tái hợp này, Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi cho biết, họ đều không cảm thấy áp lực trong dự án mới. Ngược lại, vì quá hiểu tính cách, gu âm nhạc của nhau nên cặp đôi hòa giọng ăn ý hơn. Tăng Phúc nói rõ quan điểm: “Bốn năm trước, khi Chỉ là không cùng nhau được chú ý, chúng tôi có nhiều cơ hội và nổi tiếng hơn vì được khán giả đón nhận. Phúc không đặt kỳ vọng bài hát sẽ đạt mốc triệu lượt xem. Bởi cuối cùng, mình ra một ca khúc chỉ vì muốn có sản phẩm để mọi người cùng nghe, muốn các fan thấy nghệ sĩ vẫn đang sáng tạo và cống hiến với nghề”.

b52f485f-d790-4c9a-8b27-37f6919f33b5.jpg

Đặc biệt, Tăng Phúc xem MV Xem như là dự án âm nhạc để kết thúc hành trình một năm 2025 miệt mài sáng tạo ở nhiều khía cạnh. Trước đó, Tăng Phúc đã được vinh danh và giành chiến thắng tại hạng mục “Nghệ sĩ âm nhạc của năm” trong hệ thống giải thưởng Male icon awards 2025. Đây cũng là giải thưởng âm nhạc cá nhân đầu tiên của Tăng Phúc đạt được trong sự nghiệp, sau gần một thập kỷ hoạt động chuyên nghiệp.

Thuận Tùng
#Trương Thảo Nhi #Hợp tác âm nhạc Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi #Tăng Phúc #ca khúc Xem Như #Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi

