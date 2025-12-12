Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhận sash từ Á vương quốc tế Vũ Linh, dàn 'mỹ nam' chính thức nhập cuộc 'Manhunt Vietnam 2025'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Á vương Vũ Linh gặp gỡ dàn thí sinh 'Manhunt Vietnam 2025' và chia sẻ kinh nghiệm cho các 'mỹ nam' chuẩn bị bước vào cuộc thi.

Vũ Linh trong vai trò Á vương 4 tại Manhunt International và giám khảo Manhunt Vietnam 2025 cùng ông Chu Tấn Văn – Chủ tịch cuộc thi lần lượt trao sash cho các thí sinh.

img-20251212-112848.jpg

Á vương Vũ Linh đánh giá dàn thí sinh dự thi đồng đều về chất lượng, nhiều thí sở hữu chiều cao nổi bật trên 1m75, hình thể cuốn hút, nhiều tài lẻ.

fb-img-1765513696646.jpg

“Cuộc thi năm nay thu hút nhiều thí sinh nổi bật tranh tài. Họ đều là những người đàn ông tài năng, bản lĩnh và có tâm huyết với cộng đồng. Tôi tin rằng, các thí sinh sẽ mang đến những giá trị tích cực và truyền cảm hứng cho mọi người”, Vũ Linh nói.

fb-img-1765513700900.jpg

Ông Chu Tấn Văn cho biết, các thí sinh tranh tài không chỉ tham dự với vai trò cá nhân, mà mỗi dải sash các bạn mang trên người sẽ giúp các bạn tự hào quảng bá quê hương nơi mình sinh ra đến bạn bè trong và ngoài nước.

img-20251212-112936.jpg

Top 36 trải qua nhiều hoạt động trước khi bước vào chung kết ngày 16/12 ở TP. Biên Hoà, Đồng Nai. Người chiến thắng giành giải thưởng hơn 1 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang. Đồng thời, giành suất tham gia cuộc thi Manhunt International, dự kiến tổ chức ở Sri Lanka, vào tháng 6/2026.

Manhunt Vietnam 2025 được tổ chức nhằm tôn vinh những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật, đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng.

img-20251212-113007.jpg

Sau phần trao sash, các thí sinh trải qua các phần thi chính, gồm: Thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử. Các 'mỹ nam' cũng sẽ trải qua nhiều phần thi phụ khác, nơi họ có cơ hội thể hiện trọn vẹn bản lĩnh, phong thái và hình thể.

Bình Nguyễn
