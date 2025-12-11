Hồ Trung Dũng lan tỏa thông điệp yêu thương qua album mới, trích lợi nhuận hỗ trợ đồng bào miền Trung

SVO - Ca sĩ Hồ Trung Dũng ra mắt album 'Alive' gồm 11 ca khúc tự sáng tác, kể hành trình yêu người, yêu đời qua âm nhạc. Toàn bộ lợi nhuận từ đợt pre-order 11 - 15/12 sẽ được anh trích ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Mới đây, ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa công bố poster album phòng thu thứ 10 trong sự nghiệp, mang tên Alive. Đây là dự án đặc biệt, mở ra hành trình âm nhạc mà nghệ sĩ Hồ Trung Dũng dành trọn sự trân quý cho mọi thăng trầm của cuộc sống.

Album phát hành dưới định dạng CD và USB kèm lyric book được thiết kế chỉn chu. Chia sẻ về thông điệp của Alive, anh cho biết, album là sự cộng hưởng hài hòa giữa nội lực mạnh mẽ và sự tinh tế nhẹ nhàng, dẫn dắt người nghe tìm thấy ánh sáng ngay giữa những ngã rẽ chông chênh nhất.

Album gửi gắm đến khán giả thông điệp giản dị mà sâu sắc về sự trân trọng cảm xúc của chính mình trong từng khoảnh khắc, kể cả trong nỗi đau giằng xé nhất của tình yêu. Đối với Hồ Trung Dũng, chính khi chỉ cần dám hiện diện, dám đối diện với mỗi ngày trôi qua, chúng ta đã là người anh hùng của chính mình.

Và sau tất cả, album đọng lại như một lời khẳng định dõng dạc nhưng rất đỗi dịu dàng rằng, mỗi người đều có quyền chọn con đường riêng. Bởi chỉ cần được sống, được hiện diện với chính mình và luôn chọn yêu giữa những ngã rẽ, bạn đã là một người hùng theo cách riêng.

Từ ngày 11/12 đến 15/12, album Alive của Hồ Trung Dũng sẽ mở pre-order. Nam ca sĩ tiết lộ, doanh thu từ đợt pre-order này sẽ được gửi đến Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ đồng bào miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt, toàn bộ album pre-order trong giai đoạn này sẽ được nam ca sĩ ký tặng và viết lời chúc, gửi đến khán giả vào đúng ngày 24/12, như một món quà Giáng sinh ấm áp.

Hồ Trung Dũng chia sẻ: “Alive là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin, âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan toả nhiều hơn”.

Bên cạnh đó, Hồ Trung Dũng sẽ tổ chức một buổi listening space - nơi những câu chuyện phía sau 11 bài hát trong album được kể bằng cảm xúc chân thật nhất. Và ngay sau khi phát hành album vật lý, ê kíp sẽ phát hành cassette phiên bản giới hạn, chỉ 50 băng.

Alive là lời nhắn nhủ của ca sĩ Hồ Trung Dũng bằng âm nhạc, với mong muốn chia sẻ với cuộc sống rằng, chỉ cần chúng ta dám sống là chúng ta đã đủ dũng cảm. Và đôi khi, âm nhạc chính là nơi những yêu thương được làm mới, được lan tỏa và chạm đến thêm nhiều trái tim.