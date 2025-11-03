Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Trở lại V-pop sau 7 năm, Minh Hằng nhắc về khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Minh Hằng 'gây sốt' khi đăng tải một teaser poster trên trang cá nhân, công bố trở lại đường đua âm nhạc.

Minh Hằng tạo bất ngờ cho người hâm mộ qua lời khẳng định: “Nhạc dance is back”. Với hình ảnh bàn tay đeo găng da trắng, nữ ca sĩ gây tò mò khi cầm một chiếc đĩa CD. Trên bề mặt đĩa phản chiếu khuôn mặt của Minh Hằng, mà điểm nhấn là đôi môi mờ ảo, tạo cảm giác vừa quyến rũ, vừa bí ẩn.

img-20251103-221141.jpg

Đặc biệt, Minh Hằng còn viết ở phần chia sẻ: “Drama follow my aura. Do you wanna see my POV?” (Tạm dịch: Drama theo sau hào quang của tôi. Bạn muốn thử nhìn mọi thứ theo cách của tôi không?). Nội dung tựa như một tuyên ngôn mạnh mẽ, thẳng thắn trong câu nói này đủ để khán giả trông đợi vào màn trở lại sôi động, mang đậm dấu ấn của Minh Hằng ở thời điểm hiện tại.

ndk-9352-copy.jpg

Không chỉ “nhá hàng” về sản phẩm sắp ra mắt, Minh Hằng còn gợi nhắc về một khoảnh khắc gắn liền với sự nghiệp ca hát của mình. Cách đây hơn 10 năm, video “tặng một CD nhạc dance” của Minh Hằng bỗng trở thành một tình huống hài hước, thu về nhiều lượt bình luận và lan tỏa trên mạng xã hội.

ndk-6954-copy.jpg

Sau này, Minh Hằng cũng từng lên tiếng giải thích về vấn đề này trước truyền thông. Qua đó, khán giả cũng có cái nhìn thấu đáo hơn và cảm thông cho hành động xuất phát từ sự tự nhiên, gần gũi của nữ ca sĩ. Mỗi khi nhắc lại, câu chuyện này vừa là một kỷ niệm giữa Minh Hằng và các fan, vừa là một bài học đáng nhớ trên hành trình làm nghề với cá nhân nữ nghệ sĩ.

ndk-6023.jpg

Sản phẩm âm nhạc chuẩn bị lên sóng đánh dấu sự trở lại của Minh Hằng sau 7 năm, kể từ MV Em xin anh, phát hành vào tháng 6/2018. Những năm gần đây, tuy không ra mắt MV mới, nhưng Minh Hằng vẫn chăm chỉ hoạt động giải trí khi tham gia các dự án phim điện ảnh, chương trình truyền hình thực tế và trở thành đại sứ thương hiệu, hay gương mặt đồng hành cùng nhiều nhãn hàng lớn nhỏ tại Việt Nam.

hiu01197.jpg

Giữa năm 2022, Minh Hằng thông báo kết hôn và sau đó sinh con đầu lòng vào năm 2023, rồi dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Đến năm 2024, Minh Hằng góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió và thành công bước vào đội hình xuất sắc nhất - Hoa đạp gió gồm 10 “chị đẹp”, cũng như giành giải thưởng “Chị đẹp được yêu thích nhất”.

ndk-9412-copy.jpg

Nói về màn trở lại sắp tới, Minh Hằng chia sẻ: “Tôi nghĩ, đây là thời điểm phù hợp nhất để mình trở lại với âm nhạc. Thời gian vừa qua, tôi đã được nghỉ ngơi, tập trung vào vai trò làm vợ và làm mẹ, cũng như thử thách mình ở các lĩnh vực công việc khác. Đến khi tham gia Chị đẹp đạp gió, nguồn cảm hứng làm nhạc, trình diễn và đứng trên sân khấu bắt đầu quay lại trong tôi".

ndk-9424-copy.jpg

"Sự ủng hộ quý giá của khán giả dành cho tôi sau nhiều năm vắng bóng cũng là động lực rất lớn, tiếp thêm năng lượng cho tôi thực hiện sản phẩm mới. Tuy nhiên, tôi cũng mất khá nhiều thời gian để sản xuất được một single phù hợp với những mong muốn và định hướng của bản thân ở thời điểm hiện tại. Tôi hy vọng, sự đầu tư chỉn chu của mình và ê kíp sẽ xứng đáng với sự chờ đợi của khán giả”, nữ ca sĩ tiết lộ.

Bình Nguyễn
#Trở lại hoạt động âm nhạc của Minh Hằng #Sự kiện trở lại sau 7 năm #Hình ảnh teaser và teaser poster #Phong cách và hình ảnh nghệ sĩ #Hành trình sự nghiệp ca hát #Ảnh hưởng của quá khứ và kỷ niệm #Sản phẩm âm nhạc mới sắp ra mắt #Hoạt động giải trí và đa dạng vai trò #Ảnh hưởng của cuộc sống cá nhân đến nghệ thuật #Cảm hứng và động lực trở lại

Xem thêm

Cùng chuyên mục