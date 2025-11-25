Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' Phương Anh xuất hiện ấn tượng vai trò người dẫn chương trình, xứng danh 'người đẹp tri thức'

SVO - Nàng Á hậu 1 của 'Hoa hậu Việt Nam 2020' Phạm Ngọc Phương Anh mang màu sắc mới cho 'Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025', với vai trò người dẫn chương trình.

Phạm Ngọc Phương Anh đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hiện tại, cô là giảng viên tại trường ĐH RMIT Việt Nam. Phương Anh luôn tích cực lan tỏa những thông điệp tích cực, truyền cảm hứng và định hướng tư duy cho thế hệ trẻ.

Sự xuất hiện của cô tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tiếp tục khẳng định vai trò của "nàng Hậu" khi đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin và không ngừng cống hiến cho cộng đồng.

Talkshow truyền cảm hứng dành cho giới trẻ Youth inspirational talks 2025 với chủ đề “Intelligent generation NOW” chính thức diễn ra tại TP. HCM, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Chương trình được đồng tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Á hậu Phương Anh đảm nhiệm vai trò MC chính, dẫn dắt xuyên suốt buổi talkshow quốc tế quan trọng này. Với kinh nghiệm sân khấu, khả năng ngôn ngữ nổi bật và lối dẫn dắt chuyên nghiệp, Phương Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tạo nên sự liền mạch và thành công cho chương trình.

Xuất hiện trong tà áo dài hồng duyên dáng, Phương Anh mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, thanh lịch đến với bạn bè quốc tế. Người đẹp có mặt từ rất sớm để tham gia cuộc họp, rà soát kịch bản cùng ê kíp tổ chức, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc trong công việc.

Việc đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tại sự kiện không chỉ là niềm vinh dự, mà còn thể hiện nỗ lực bền bỉ của Á hậu Phương Anh trên hành trình theo đuổi giáo dục và hoạt động cộng đồng. Đồng thời, cô cũng khẳng định hình ảnh một trí thức trẻ Việt Nam tự tin hội nhập quốc tế.

Chia sẻ về cơ hội đặc biệt này, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 Phương Anh bày tỏ niềm vinh dự khi được đảm nhiệm vai trò MC tại một sự kiện mang tầm vóc quốc tế ngay tại Việt Nam. Cô cho biết, đây không chỉ là cơ hội để đóng góp chuyên môn và kinh nghiệm dẫn dắt, mà còn là dịp để giới thiệu hình ảnh trí thức trẻ Việt Nam tự tin, hội nhập và sẵn sàng đồng hành cùng các chương trình phát triển của thế giới.

Phương Anh khẳng định, việc được hiện diện và tham gia Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 là động lực để cô tiếp tục lan tỏa tri thức, giá trị tích cực và cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.