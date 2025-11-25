Min Hee Jin có động thái 'gây bão' cộng đồng mạng khi NewJeans chuyển về ADOR

SVO - Min Hee Jin, cựu giám đốc của ADOR và là nhân vật sáng tạo gắn liền với sự trỗi dậy của NewJeans, đã thu hút sự chú ý mới sau khi đăng ảnh tiểu thuyết Nobel về 'danh dự đã mất'.

Hình ảnh bí ẩn nhắc đến một cuốn tiểu thuyết kinh điển về sự hủy hoại nhân vật do truyền thông gây ra đúng vào lúc cả 5 thành viên của NewJeans chuẩn bị trở lại ADOR sau nhiều tháng tranh chấp pháp lý, khiên cộng đồng mạng lại được phen 'dậy sóng'.

Min Hee Jin đã đăng tải một bức ảnh duy nhất lên trang mạng xã hội của mình vào ngày 24/11 (giờ Hàn Quốc) mà không có chú thích nào. Hình ảnh cho thấy bìa cuốn Danh dự đã mất của Katharina Blum, một cuốn tiểu thuyết của tác giả đoạt giải Nobel Heinrich Böll. Phụ đề của cuốn sách: "Bạo lực phát triển như thế nào và nó có thể dẫn đến đâu" đã gói gọn chủ đề của cuốn sách.

Tiểu thuyết kể về Katharina Blum, 27 tuổi, người có cuộc sống bị hủy hoại bởi truyền thông giật gân và sự phán xét của công chúng. Mặc dù câu chuyện xoay quanh việc cô giết một nhà báo lá cải, Böll nhấn mạnh rằng sự hủy hoại thực sự danh dự của cô không phải đến từ chính tội ác mà là từ sự thao túng của báo chí xung quanh nó.

Đối với nhiều người dùng mạng, ẩn ý trong bài đăng của Min Hee Jin rất rõ ràng. Người hâm mộ trên mạng xã hội cho rằng, thời điểm và tính biểu tượng dường như phản ánh cảm xúc của Min về hình ảnh công chúng của cô trong cuộc tranh cãi với ADOR và HYBE, thêm một tầng mỉa mai khi NewJeans giờ đây quay trở lại nhãn hiệu mà cô từng lãnh đạo.

Xung đột bắt đầu từ tháng 11/2024, khi Min rời ADOR và các thành viên NewJeans đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp, công bố kế hoạch chấm dứt hợp đồng độc quyền kể từ ngày 29/11 năm đó. Nhóm cho biết, họ sẽ tiếp tục hoạt động độc lập, dẫn đến xung đột trực tiếp với công ty quản lý.

ADOR đã phản hồi vào tháng 12/2024, bằng cách đệ đơn kiện để xác nhận hiệu lực của các hợp đồng. Vào ngày 30/1 năm nay, Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã đứng về phía ADOR, bác bỏ nỗ lực chấm dứt hợp đồng của các thành viên. Sau thất bại, cả 5 thành viên NewJeans đều bày tỏ ý định quay trở lại ADOR. Tin tức về sự trở lại của Haerin và Hyein xuất hiện đầu tiên, sau đó là các tuyên bố chính thức từ Minji, Danielle và Hanni xác nhận rằng, họ cũng sẽ tái gia nhập công ty. Giữa những diễn biến này, Min đã công khai gửi lời chào đến các thành viên vào ngày 13/11, nói rằng cô "tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của họ" và hy vọng nhóm sẽ "mạnh mẽ hơn" và "cả năm thành viên đều sẽ hạnh phúc".

Tuy nhiên, bài đăng mới nhất của cô đã khơi lại cuộc thảo luận xung quanh "danh dự đã mất" của chính cô, một cụm từ mà người hâm mộ Hàn Quốc cho rằng, giờ đây mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi câu chuyện NewJeans bước vào giai đoạn tiếp theo.