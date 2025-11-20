Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Giải thưởng điện ảnh Rồng xanh lần thứ 46': Kỷ nguyên mới của điện ảnh Hàn Quốc

Tuệ Nghi
SVO - Lần đầu tiên trong lịch sử, có một cặp vợ chồng cùng giành giải thưởng 'Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất', sự lên ngôi của tác phẩm dựa trên IP webtoon 'My Daughter Is a Zombie', và sự nhen nhúm của thể loại 'hài đen' qua chiến thắng đậm của 'No Other Choice', Giải thưởng điện ảnh 'Rồng Xanh' lần thứ 46 đang mở ra một chương mới của nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc.

Hướng đi của tương lai: Tác phẩm điện ảnh dựa trên IP webtoon

Công ty con video của Naver Webtoon là Studio N đã giành giải Phim được xem nhiều nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46, với bộ phim My Daughter Is a Zombie là một minh chứng cho con đường tương lai của điện ảnh Hàn Quốc.

my-daughter.jpg

Được công nhận nhờ thành công phòng vé và chất lượng nghệ thuật, My Daughter Is a Zombie đã đạt tổng cộng 5,63 triệu lượt khán giả tính đến giữa tháng, trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất trong năm. Với giải thưởng Phim được xem nhiều nhất này, Studio N một lần nữa được ghi nhận vì đã chứng minh được tính cạnh tranh và khả năng mở rộng của các tác phẩm webtoon dựa trên IP. Han Chang Qan, giáo sư tại ĐH Sejong từng nhận định trên The Korea Herald: "Webtoon IP (thuộc tính trí tuệ) là nguồn dễ dàng nhất để tạo nội dung khác vì chúng giống như một bảng phân cảnh. Thật dễ dàng để biến chúng thành nội dung video.Xem xét cách chúng ta sử dụng nội dung đã thay đổi hoàn toàn từ nền tảng TV sang OTT, webtoon và các phương tiện liên quan đến webtoon chắc chắn sẽ phá vỡ ngành công nghiệp nói chung".

Webtoon gốc của Naver, Zombie Daughter, một bộ truyện tranh nổi tiếng của Lee Yoon Chang từ năm 2018, khám phá ý nghĩa của tình yêu gia đình, sự sinh tồn và lòng nhân đạo thông qua câu chuyện về một người cha cố gắng bảo vệ cô con gái đã biến thành zombie của mình. Dựa trên thế giới quan và thiết kế nhân vật độc đáo của tác phẩm gốc, Studio N đã đạt được sự kết hợp cân bằng giữa hài kịch và chính kịch, tạo nên một bộ phim gia đình hấp dẫn mọi thế hệ.

Giám đốc điều hành của Studio N, Kwon Mi-kyung, chia sẻ: "Giải thưởng này là kết quả của niềm đam mê của các nhà sáng tạo, diễn viên và đội ngũ nhân viên, và nó một lần nữa chứng minh sức mạnh của cốt truyện mạnh mẽ mà các IP webtoon sở hữu. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng nội dung dựa trên IP webtoon trong tương lai".

Nền điện ảnh tạo ra những 'cặp đôi toàn cầu'

Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã tạo nên kỳ tích lịch sử khi giành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhấtNữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay (lần lượt cho Harbin No Other Choice). Họ cũng cùng nhau lên sân khấu nhận giải Ngôi sao được yêu thích (cùng với Lim Yoona của Girls' Generation và Park Jinyoung của GOT7). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 61 năm của Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, kể từ khi thành lập năm 1963, một cặp đôi đã cùng nhau giành giải Nam/ Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cặp đôi, bắt đầu hẹn hò sau khi đóng chung trong bộ phim truyền hình Hạ cánh nơi anh năm 2019, kết hôn vào năm 2022, trở thành cặp đôi nổi tiếng hàng đầu.

Không chỉ là một dấu ấn đậm nét tạo nên lịch sử của giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc nói riêng mà trên thế giới nói chung, việc chiến thắng của cặp vợ chồng BinJin cũng cho thấy, Hàn Quốc nơi sản sinh ra các thần tượng, 'ngôi sao', nhóm nhạc toàn cầu thì trong tương lai vẫn có thể sản sinh ra các 'cặp đôi điện ảnh toàn cầu', đem lại sức mạnh nhân đôi về giá trị thương mại lẫn văn hóa, nghệ thuật.

c3b0277e9e4f4ed2a74d9742529b74cf.jpg

Sự nhen nhúm của thể loại 'hài đen'

No Other Choice của Park Chan Wook đã trở thành người chiến thắng lớn nhất đêm trao giải, mang về tổng cộng sáu giải thưởng, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Son Ye Jin), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Lee Sung Min), Nhạc phim hay nhất và Thành tựu kỹ thuật xuất sắc nhất.

Phải mất 20 năm để có thể từ tiểu thuyết hình thành một bộ phim Hàn Quốc, đúng như đạo diễn Park Chan Wook chia sẻ: "Tôi đã cố gắng tạo ra một bộ phim ban đầu có cảm giác đơn giản và hài hước, nhưng sau mỗi lần xem lại, lại trở nên phức tạp và bi kịch", No Other Choice là sự mở đường cho một thể loại khá mới mẻ trong tương lai: 'hài đen'.

Phim hay nhất: No Other Choice

Đạo diễn xuất sắc nhất: Park Chan Wook (No Other Choice)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Son Ye Jin (No Other Choice)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hyun Bin (Cáp Nhĩ Tân)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Park Ji Hyun (Hidden Face)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sung Min (No Other Choice)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Doyeon (Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Ahn Bo Hyun (Pretty Crazy)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Kim Hye Young (IT'S OKAY!)

Giải thưởng Ngôi sao được yêu thích: Lim Yoona của Girls' Generation (Pretty Crazy), Park Jinyoung của GOT7 (Hi-Five), Son Ye Jin (No Other Choice), Hyun Bin (Cáp Nhĩ Tân)

Kịch bản xuất sắc nhất: Kim Hyung Joo, Yoon Jong Bin (The Match)

Quay phim và Ánh sáng xuất sắc nhất: Hong Kyung Pyo, Park Jung Woo (Cáp Nhĩ Tân)

Âm nhạc hay nhất: Jo Yeong Wook (No Other Choice)

Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Lee Na Kyum (Uprising)

Thành tựu kỹ thuật xuất sắc nhất: Cho Sang Gyeong (No Other Choice)

Dựng phim xuất sắc nhất: Nam Na Yeong (Hi-Five)

Phim ngắn xuất sắc nhất: Kim So Yeon (In Our Day)

Giải thưởng Khán giả bình chọn cho Phim được yêu thích nhất: My Daughter Is a Zombie

Tuệ Nghi
#Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh #Sự đột phá của điện ảnh Hàn Quốc #Phim dựa trên webtoon IP #Sự kiện lịch sử của ngành điện ảnh Hàn #Xu hướng thể loại hài đen trong phim Hàn #Cặp đôi toàn cầu trong điện ảnh #Nội dung webtoon và chuyển thể phim #Thành công phòng vé của 'My Daughter Is a Zombie' #Sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc #Tác động của các cặp đôi nổi tiếng trong văn hóa

