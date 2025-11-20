CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 ‘Hoa hậu Việt Nam 2024’ Hà Trúc Linh: ‘Những kiến thức của thầy cô mãi là hành trang quý báu của mình’

SVO - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 'Hoa hậu Việt Nam 2024' Hà Trúc Linh đã bày tỏ sự tri ân đến những ‘người đưa đò’ trong cuộc đời học tập và làm nghề của mình: ‘Mỗi thầy cô đều mang đến những cảm xúc rất đặc biệt’.

Từ sau khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, cuộc sống của cô nữ sinh trường ĐH Tài chính – Marketing đã thay đổi hoàn toàn. Hà Trúc Linh đã có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất mới và gặp gỡ rất nhiều con người tuyệt vời.

Mỗi chuyến đi đều mang đến cho cô những bài học quý giá và mở ra những góc nhìn mới về cuộc sống. Đặc biệt, chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời đến Bắc Kinh (Trung Quốc) là một dấu mốc khó quên với người đẹp.

“Áp lực lớn nhất đối với mình chính là làm sao sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa việc học và lịch trình công việc dày đặc. Có những lúc, cảm thấy mình phải nỗ lực gấp đôi để vừa giữ vững thành tích trên giảng đường, vừa hoàn thành tốt trách nhiệm của một đương kim Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, chính áp lực ấy lại trở thành động lực để mình rèn luyện kỷ luật, trưởng thành hơn và trân trọng từng khoảnh khắc mình được sống đúng với cả hai vai trò”, Hà Trúc Linh chia sẻ.

Vào những dịp như ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hoa hậu Trúc Linh lại bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc trên giảng đường. “Nàng Hậu” kể: “Trong hành trình học tập, mình nhớ nhất lần cùng các bạn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho thầy cô. Khoảnh khắc thầy cô xúc động và bất ngờ khiến mình và các bạn vô cùng vui. Đó là kỷ niệm mà mình luôn trân trọng và nhớ mãi”.

Với Hà Trúc Linh, mỗi thầy cô đều mang đến những cảm xúc rất đặc biệt. Thầy cô luôn quan tâm và xem cô như con trong nhà. Đặc biệt, trong suốt quá trình thi Hoa hậu Việt Nam, người đẹp luôn nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và động viên từ thầy cô. Đó là nguồn động viên to lớn để cô theo đuổi giấc mơ của mình.

Hoa hậu Hà Trúc Linh bày tỏ: “Nhân dịp 20/11, mình xin gửi lời chúc sức khỏe và tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô. Mình luôn ghi nhớ những bài học và sự tận tâm mà thầy cô đã dành cho mình. Những kiến thức và giá trị ấy sẽ mãi là hành trang quý báu giúp mình vững bước trên con đường phía trước”.

Với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, song song với các hoạt động đương nhiệm, Hà Trúc Linh còn muốn thử sức với vai trò người dẫn chương trình. Đây là cơ hội để “nàng Hậu” kết nối, chia sẻ và truyền cảm hứng trực tiếp đến mọi người. Là một người đam mê nghệ thuật, Hà Trúc Linh luôn mong muốn được trải nghiệm và học hỏi nhiều lĩnh vực khác nhau.