CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Diễn viên Trịnh Thảo: ‘Cảm ơn thầy cô vì những động viên đúng lúc giúp học trò dám bước tiếp’

SVO - Qua từng bộ phim, Trịnh Thảo đang là một trong những diễn viên năng suất của màn ảnh Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên đến hiện tại, Trịnh Thảo luôn khắc ghi những sự chỉ dạy của thầy cô, xem đó như hành trang quý báu để làm nghề.

Trịnh Thảo từng bước xây dựng tên tuổi qua hàng loạt dự án phim như Cây táo nở hoa, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Ước mình cùng bay. Mới đây, cô xuất hiện ấn tượng trong phim Cuộc chiến hạ lưu. Dù diễn xuất bên cạnh dàn “ngôi sao” như Thái Hòa, Lê Phương nhưng Trịnh Thảo vẫn tỏa sáng với vai Ngọc Nhi.

Từ khi phim lên sóng, Trịnh Thảo đã nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn xuất tiết chế, tinh tế và giàu nội lực. Sự duyên dáng, linh hoạt trong cách thể hiện cảm xúc giúp Trịnh Thảo trở thành một trong những gương mặt trẻ hiếm hoi có thể kết hợp ăn ý với nhiều thế hệ diễn viên.

Bên cạnh khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Trịnh Thảo còn ghi dấu với nhan sắc trong trẻo và thần thái mang đúng chất “bạch nguyệt quang”. Trên màn ảnh, cô dễ dàng gợi lại cảm giác của “tình đầu quốc dân”. Cô luôn mang hình ảnh nhẹ nhàng nhưng khiến khán giả nhớ mãi, nhờ ánh mắt biết nói và nụ cười trong trẻo, chuyên trị vai học sinh nhưng cũng mang nhiều nỗi lòng.

Dù vậy, cô vẫn chưa có vai chính trong dự án phim này. Nói về điều này, Trịnh Thảo cho biết: “Mình không đặt vai chính là đích đến. Trong diễn xuất, mình mong muốn thử sức ở những vai diễn có số phận, có hành trình phát triển. Việc mình yêu vai diễn như thế nào quan trọng hơn việc vai đó là chính hay phụ. Chạm được đến trái tim của khán giả, nhân vật sẽ thật sự toả sáng”.

Trịnh Thảo nói về người thầy đầu tiên trong nghề của mình là NSƯT Ngọc Hiệp. Cô là người dẫn dắt Trịnh Thảo từng bước cơ bản đầu tiên trong diễn xuất, khi Thảo vừa tròn 18 tuổi, bằng cả sự tận tâm và cả sự nghiêm khắc.

Còn khi nói về thầy Phan Đăng Di - đạo diễn Ước mình cùng bay, nữ diễn viên tiết lộ: “Thầy cho mình niềm tin, cho mình được sống với nhân vật không giới hạn sự sáng tạo. Thầy cũng chính là người truyền động lực cho mình tiếp tục theo đuổi diễn xuất trong giai đoạn mình chênh vênh. Và còn nhiều người thầy nữa mà mình không thể kể hết. Thầy cô là những người cho mình cơ hội, bài học, kinh nghiệm và động lực trên con đường diễn xuất”.

Kể về thời đi học, Trịnh Thảo cho biết, cô là học trò yêu văn học và chỉ học tốt môn Văn. Nữ diễn viên thích viết lách và sống mơ mộng tình cảm. Dù không phải là một người nổi bật nhưng cô vẫn có thầy cô thương. Sau này, dù Thảo đã ra trường, thầy cô vẫn nhớ tới cô học trò này.

Từ cuối năm lớp 9, Trịnh Thảo đã đăng ký làm diễn viên quần chúng, nhưng còn nhát sân khấu nên không phải hoạt động văn nghệ nào cô cũng tham gia. Nữ diễn viên Cuộc chiến hạ lưu kể: “Mình nhớ, năm lớp 11, có lần được nhận một vai diễn có thoại hiếm hoi nhưng trúng lịch học. Mình đã phải xin phép thầy chủ nhiệm. Ban đầu, thầy không đồng ý nhưng mình kiên quyết nói với thầy, sau này con muốn trở thành một diễn viên. Và may mắn là thầy đã ủng hộ để mình được trải nghiệm những ngày đầu bước vào nghề diễn”.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trịnh Thảo gửi lời tri ân chân thành nhất đến những người thầy, người cô đã dành tâm huyết, sự kiên nhẫn và tình thương để đồng hành, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho cô trong suốt chặng đường trưởng thành.

Trịnh Thảo bày tỏ: “Mình phải cảm ơn thầy cô vì những lời khuyên nhẹ nhàng khi mình lạc hướng, vì những lời động viên đúng lúc giúp học trò dám bước tiếp. Cảm ơn thầy cô vì đã nhìn thấy tiềm năng trong mình, ngay cả khi chính người học trò còn hoài nghi về bản thân. Thời gian có thể trôi rất nhanh, nhưng những giá trị mà thầy cô trao gửi thì vẫn ở lại, trở thành hành trang giúp mình mạnh mẽ, tử tế và sống có mục đích hơn mỗi ngày. Mình xin gửi lời kính chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui”.