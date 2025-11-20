CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 Nhạc sĩ Khắc Hưng: ‘Thầy cô không chỉ dạy cho mình kiến thức mà còn đạo đức làm người, làm nghề’

SVO - Những điều ít ai biết về khoảng thời gian theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam của Khắc Hưng được anh tiết lộ trong mùa lễ tri ân thầy cô 20/11 năm nay.

Khắc Hưng kể: “Thời đi học, tôi cũng hơi lém lỉnh một chút chớ hổng có ngoan đâu, cũng “cúp học” với hội bạn. Nhưng thầy cô yêu mến nên “giơ cao đánh khẽ”. Tôi cũng thông minh, dù có chểnh mảng nhưng điểm số vẫn rất cao. Thầy cô đã rộng lượng bỏ qua, châm chước cho. Tôi nhớ, hồi còn học ở Nhạc viện, tôi được sự giúp đỡ của thầy Đồng, cô Bình. Đây là hai người thầy mà tôi rất yêu quý”.

Khắc Hưng cho biết, thầy Đồng là người hướng dẫn anh trong quá trình luyện thi vào trường. Cứ mỗi một tuần, anh ở Yên Bái phải xuống tận Hà Nội để học. Hồi đó, chưa có đường cao tốc nên di chuyển mất đến 6 tiếng. Đến nhà thầy học tầm 30 - 45 phút, vào thứ Bảy mỗi tuần. Học xong, Khắc Hưng đi tàu đêm về lại Yên Bái trong ngày Chủ Nhật. Cho nên mỗi lần đi học, thầy tạo điều kiện thuận lợi cho Khắc Hưng rất nhiều, luyện thi rất tốt.

“Bên ngoài, thầy có vẻ rất nghiêm khắc, thẳng tính nhưng sâu bên trong thì thầy sống rất tình cảm. Tôi còn nhớ, buổi học ôn luyện thi cuối cùng để dự thi vào trường, tôi tập luyện thêm tất cả mọi thứ. Khi ấy, thầy mới bảo là: ‘Thôi hôm nay đến đây đủ rồi, về nghỉ ngơi’. Lúc đó, tôi nhận ra, thầy là người rất tình cảm, quan tâm học trò. Mặc dù, sau khi đậu và học tại trường, tôi chưa có cơ duyên để học tiếp với thầy. Nhưng sau đó, tôi nhận được sự giảng dạy từ cô Bình - vợ của thầy. Với tôi, kỷ niệm khi học thầy vẫn còn nhớ đến tận bây giờ”, tác giả “bản hit” Cay nhớ lại.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhạc sĩ Khắc Hưng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã hướng dẫn, nâng đỡ anh trong việc học tập, phát triển nghề nghiệp. Thầy cô chia sẻ những điểm tốt và luôn hy vọng học trò sẽ trở nên tốt hơn. Trong những lúc anh chểnh mảng, chệch khỏi hướng, các thầy cô vẫn luôn nâng đỡ, bao dung và chỉ dạy anh. Một phần lớn Khắc Hưng đạt được ngày hôm nay là nhờ các thầy cô chỉ dạy, không chỉ về kiến thức, mà còn về đạo đức làm người, làm nghề.

Đến hiện tại, Khắc Hưng đã được xem là một “hit maker” của V-pop. Nhưng ngoài các kiến thức từ trường lớp, anh còn tự học trong quá trình làm việc. Anh chia sẻ: “Thực ra, con đường để trở thành nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc ở Việt Nam vẫn chưa có trường lớp nào đào tạo. Nhưng tôi may mắn có cơ hội học kiến thức âm nhạc từ Nhạc viện, rất chính quy, rất kinh điển. Vì vậy, tôi cũng áp dụng rất nhiều vào con đường phát triển nghề nghiệp của mình. Trên hành trình phát triển, tôi cũng tự học viết nhạc. Bên cạnh đó, có đàn anh đàn chị trong nghề cũng nâng đỡ tôi rất nhiều”.

Gần đây, Khắc Hưng chăm chỉ hoạt động âm nhạc, đặc biệt là “bản hit” Cay rất được yêu thích. Sắp tới, anh vẫn tập trung vào công việc sản xuất âm nhạc và sáng tác. Sau ca khúc Cay, anh sẽ có nhiều bất ngờ cho khán giả.

Ngoài ra, Khắc Hưng là nhạc sĩ cộng tác ăn ý với đàn chị Mỹ Tâm. Trong thời gian tới, ca sĩ Mỹ Tâm sẽ thực hiện live concert SEE THE LIGHT tại Hà Nội. Khắc Hưng và nhạc sĩ Hoài Sa sẽ làm giám đốc âm nhạc cho dự án lần này.

Anh chia sẻ: “Tôi học hỏi từ chị Tâm ở sự kiên nhẫn. Đầu tiên, tôi là một người rất bận và có những lần bị trễ deadline. Chị Tâm chưa bao giờ khiến cho tôi cảm thấy có lỗi. Thực ra, chị chả bao giờ trách móc, rất kiên nhẫn chờ đợi, sắp xếp công việc ổn thỏa. Tôi cảm thấy chị Tâm luôn bao dung, yêu thương, thông cảm cho mình. Và tôi nghĩ, điều này không phải ai cũng làm được”.