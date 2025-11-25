'Quả bom sex' của Hollywood Megan Fox tái xuất, 'Now you see me' phần mới tung trailer đầy kịch tính

SVO - Sức hút của các 'ngôi sao' sẽ kéo khán giả ra rạp xem phim. Do đó, các 'bom tấn' sắp ra mắt công chúng dịp cuối năm 2025 cũng có cùng công thức, khi quy tụ toàn những 'ngôi sao' màn ảnh hàng đầu để gia tăng sức cạnh trang ngoài rạp phim.

Năm đêm kinh hoàng 2 quy tụ "dàn sao" đình đám

Ngoài các diễn viên chính gồm Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio và Matthew Lillard, Năm đêm kinh hoàng 2 còn có thêm hàng loạt tên tuổi đình đám, đặc biệt được fan cứng của game gốc hết mực yêu thích.

Được mệnh danh là “quả bom sex” của Hollywood, Megan Fox là một trong những “bóng hồng” làm mưa làm gió thập niên 2000. Trong Năm đêm kinh hoàng 2, Megan Fox sẽ hóa thân thành phiên bản live action của Chica - một trong những con rối animatronic kinh điển của thương hiệu game gốc.

Kellen Goff góp giọng cho nhân vật chú gấu nâu Freddy với nụ cười bí hiểm trong phần 2 này. Với chất giọng trầm khàn đặc trưng và khả năng biến hóa đa dạng, màn góp mặt của Kellen Goff sẽ khiến fan của nguyên tác vô cùng thích thú.

Sau khi "gây bão" cộng đồng với vai trò khách mời Ness trong phần 1, YouTuber đình đám Matthew Patrick (hay MatPat) chính thức góp giọng trong phần 2. Người đã dành hơn một thập kỷ giải mã cốt truyện về tiệm Pizza Freddy’s giờ đây đảm nhận giọng của thỏ Bonnie màu xanh với chiếc guitar điện trứ danh.

Là một trong những "sao nhí" nổi danh của Hollywood, McKenna Grace đã ghi điểm với khán giả Việt thông qua một loạt phim như Annabelle comes home, Young Sheldon, Captain Marvel… Đến với Năm đêm kinh hoàng 2, cô đảm nhận vai Lisa là một nhà điều tra về các hiện tượng siêu nhiên đã dẫn đầu nhóm người tiến vào cửa tiệm Freddy đầu tiên.

Skeet Ulrich và Matthew Lillard cũng tái hợp thông qua dự án này. Ulrich sẽ đảm nhận vai Henry Emily, bạn thân cũ của phản diện William Afton, đồng thời cũng là nhân vật quan trọng bậc nhất trong cốt truyện game gốc nhưng đến giờ mới lộ diện. Sự xuất hiện của Henry sẽ làm sáng tỏ nhiều bí mật đen tối liên quan đến nguồn gốc của Freddy Fazbear’s Pizza.

Nam diễn viên người Anh Freddy Carter cũng gia nhập phần này, trong vai chàng trai trẻ có niềm đam mê đặc biệt đối với truyền thuyết xoay quanh Freddy Fazbear.

Wayne Knight vào vai thầy giáo giảng dạy môn Khoa học robot của Abby, có tính cách hài hước nhưng đóng vai trò quan trọng trong phần 2 này. Ông cùng Abby tìm cách tái tạo những người bạn animatronic đã mất.

Bảo chứng từ "đạo diễn tỷ đô" Ruben Fleischer

Trailer Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện mở đầu bằng những hình ảnh Tứ Kỵ Sĩ trên sân khấu, gợi lại ký ức về màn ra mắt ấn tượng đã "lừa" cả thế giới của nhóm. Sau đó, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) xuất hiện với một diện mạo bí ẩn.

Anh lần theo chỉ dẫn từ một lá bài tarot để tìm đến một nhóm ảo thuật gia trẻ tuổi. Đây cũng là nơi khán giả được diện kiến “visual” của ba nhân vật mới, được Atlas tập hợp cho một nhiệm vụ "bất khả thi".

Mục tiêu lần này là một phi vụ kim cương nhắm vào nữ phản diện chính, do "bông hồng Anh" Rosamund Pike thủ vai. Bà ta được mô tả là kẻ đứng đầu một gia tộc quyền lực, chuyên giao dịch với các nhà tài phiệt và trùm tội phạm, sử dụng đế chế của mình như một vỏ bọc tinh vi cho hành vi rửa tiền xuyên quốc gia.

Khi nhóm ảo thuật gia rơi vào tình thế nguy hiểm, bị đàn em của "bà trùm" truy đuổi, ba Kỵ Sĩ còn lại gồm Merritt (Woody Harrelson), Jack (Dave Franco) và Henley (Isla Fisher) đã xuất hiện kịp thời, giải cứu họ trong gang tấc. Đây chính là khoảnh khắc Tứ Kỵ Sĩ "nguyên bản" chính thức hội ngộ.

Trailer còn hé lộ khoảnh khắc Tứ Kỵ Sĩ gặp lại Thaddeus Bradley (Morgan Freeman). Đây cũng là nơi họ vạch ra kế hoạch "tổng lực" để hạ gục nữ phản diện, hứa hẹn tái hiện lại "đặc sản" của loạt phim khi sử dụng ảo thuật để lật tẩy tội ác trước công chúng.

Với sự kết hợp giữa tầm nhìn của một đạo diễn bảo chứng phòng vé Ruben Fleischer và một kịch bản tham vọng, Now you see me: Now you don’t đã sẵn sàng thách thức khán giả.

"Ngôi sao" đoạt giải Oscar Troy Kotsur trở lại

Câu chuyện của Linh trưởng (tựa gốc là Primate) bắt đầu trong khung cảnh đầy nắng gió ở Hawaii, khi Lucy (Johnny Sequoyah) trở về biệt thự ven biển cùng nhóm bạn. Ở đó, họ gặp cha của cô - Adam do Troy Kotsur thủ diễn. Anh là nam diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt Oscar.

Người em gái Erin và chú tinh tinh Ben, thành viên đặc biệt đã được gia đình cứu sống từ nhỏ. Ben tỏ ra vô cùng thông minh, thân thiện và thậm chí còn bắt tay chào đón bạn mới của Lucy, khiến nhóm bạn tuy có phần e dè nhưng vẫn tin rằng chú hoàn toàn vô hại.

Khi người bố Adam bất ngờ được gọi đi làm, Lucy cùng bạn bè gồm Kate, Hannah (Jessica Alexander thủ vai) và anh trai Kate là Nick liền quyết định tổ chức tiệc hồ bơi trong căn biệt thự.

Nhưng họ không hề hay biết rằng cùng lúc ấy Ben đã bị một con cầy mangut dại cắn. Trong đau đớn và cuồng loạn, chú tinh tinh hiền lành mà họ từng biết nay không còn nữa, chỉ còn lại một loài dã thú đang lên cơn khát máu.

Biết được Ben không thể bơi, nhóm bạn tìm cách cố thủ trong bể nước. Nhưng lênh đênh trong hồ bơi suốt đêm không phải một lựa chọn sáng suốt, nhóm bạn tìm cách dùng điện thoại cầu cứu người quen.

Song giữa đêm Hè sôi động, chẳng có ai đủ rảnh rỗi để quan tâm cuộc gọi của những cô gái. Cực chẳng đã, cả nhóm buộc phải hợp sức, tìm mọi mưu mẹo để thông minh hơn Ben nhằm sống sót qua cơn ác mộng này.