Nhạc sĩ đình đám của nhạc Việt quyết định một việc 'gây sốc' cho giới trẻ học đường mê ca hát

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 9 năm chính thức debut, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã thông báo miễn phí toàn bộ chi phí sử dụng các ca khúc mà anh đang giữ bản quyền cho học sinh – sinh viên biểu diễn tại sân khấu trường học, sân khấu acoustic nhỏ và các video phục vụ mục đích học tập.

Hứa Kim Tuyền tâm sự, anh cũng từng là học sinh - sinh viên, hiểu cảm giác muốn được hát những ca khúc mình yêu thích. Khi vấn đề bản quyền ngày càng siết chặt, nam nhạc sĩ càng trân trọng các bạn trẻ chủ động liên hệ xin phép để sử dụng bài hát. Nhưng đôi khi, email bị sót hoặc bị lỡ, khiến nhiều bạn ngại và không dám dùng.

Hứa Kim Tuyền mong muốn mang âm nhạc của mình phục vụ cộng đồng, và các bạn trẻ chính là một phần quan trọng giúp lan toả những sáng tác đó. Đa số các bạn đều dùng cho mục đích phi lợi nhuận, cho học tập hoặc đam mê âm nhạc, nên Hứa Kim Tuyền mong muốn các bạn cứ thoải mái sử dụng, để âm nhạc của anh được lan tỏa rộng rãi hơn trong đời sống.

Thời gian qua, ca khúc Người gieo mầm xanh của Hứa Kim Tuyền cũng lập nhiều thành tích đáng nể, là ca khúc gắn liền với ngày lễ 20/11. Bên cạnh Người gieo mầm xanh, các ca khúc như Hai mươi hai, Nơi pháo hoa rực rỡ hay Ước mơ của mẹ cũng là những “người bạn” quen thuộc với các thế hệ học sinh - sinh viên, được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động văn nghệ học đường.

Các sáng tác của Hứa Kim Tuyền được giới trẻ yêu thích nhờ giai điệu dễ “thấm”, ca từ giàu cảm xúc và những tâm sự, thông điệp gắn liền với tuổi trẻ: Từ mong ước, sự biết ơn, rung động, đến những tâm tư, bỡ ngỡ và khát khao được khẳng định bản thân. Nam nhạc sĩ có một quãng thời gian đi học rất vui, nhiều kỷ niệm và khi kể lại những câu chuyện ấy qua âm nhạc, Hứa Kim Tuyền đã dễ dàng kết nối được với các bạn trẻ.