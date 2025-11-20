'Rắc rối 300 triệu yên' của Imada Mio bùng nổ, định hình lại thế lực quyền lực của ngành giải trí Nhật Bản

Một giám đốc điều hành tại một đài truyền hình thương mại lớn tiết lộ rằng một vụ bê bối đáng lo ngại đang âm ỉ xoay quanh Imada, người đang tận hưởng thành công vang dội, sau khi vào vai nữ chính trong bộ phim truyền hình buổi sáng Anpan của NHK và lần đầu tiên được chọn làm người dẫn chương trình NHK Kohaku Uta Gassen vào cuối năm. Theo đó, công ty quản lý của cô, Content Three, được cho là đang trong quá trình tranh chấp pháp lý. Vào tháng Sáu năm nay, Tanabe Music Publishing, một thành viên của công ty giải trí lớn K-Dash Group, đã đệ đơn kiện công ty này, yêu cầu bồi thường khoảng 300 triệu yên. Hơn nữa, số tiền yêu cầu bồi thường được cho là liên quan đến thu nhập của Imada từ việc xuất hiện trong các quảng cáo.

Tanabe Music Publishing là một công ty giải trí được thành lập năm 1977, chuyên quản lý bản quyền âm nhạc và các dịch vụ khác. Đại diện lâu năm của công ty là Tatsuo Kawamura, chủ tịch của K-Dash, người được mệnh danh là một trong những "ông lớn" của ngành giải trí và đã qua đời vào tháng Bảy năm nay, hưởng thọ 84 tuổi. Thỏa thuận này bao gồm việc trả 30% thù lao quảng cáo cho Imada.

Content Three, được thành lập vào năm 2007 bởi CEO Hideaki Mizuno (47 tuổi), ban đầu là một công ty chuyên sản xuất video và các dự án hoạt hình. Bước ngoặt đến vào năm 2016, khi Imada, 19 tuổi, chuyển đến Tokyo từ quê nhà Fukuoka và gia nhập công ty. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Content Three gần như không có thành tích gì trong lĩnh vực sản xuất giải trí và không có đủ chuyên môn để quảng bá cho Imada. Vì vậy, CEO Mizuno đã tìm đến ông S, một giám đốc điều hành tại Tanabe Music Publishing. Ông S là một nhân vật quyền lực, được biết đến là cánh tay phải của Chủ tịch Kawamura, và có nhiều mối quan hệ rộng rãi, đặc biệt là với các đài truyền hình. Ông được cựu thành viên AKB48 Rino Sashihara (32 tuổi) tin tưởng, và là cựu thành viên Johnny's đầu tiên xuất hiện trong quảng cáo của Shonan Beauty Clinic. Đại diện Mizuno đã tham khảo ý kiến ​​của ông về việc bán Imada, và hai công ty đã ký một thỏa thuận hợp tác để quản lý cô vào năm 2017. Vào thời điểm đó, một thỏa thuận đã được ký kết rằng "30% thù lao quảng cáo của Imada sẽ được trả cho Tanabe Music Publishing như một khoản bồi thường và hợp đồng đã được ký kết vào năm sau, 2018. Một giám đốc điều hành tại một công ty giải trí độc lập lớn cho biết mối quan hệ hợp tác giữa Contents Inc. và Tanabe Music Publishing đã được biết đến rộng rãi trong ngành.

Imada sẽ đóng cặp với nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook trong một dự án hợp tác Nhật Bản-Hàn Quốc mới mang tên "Mary Berry Love" (tên tạm thời), sẽ được phát sóng trên kênh Nippon TV và được phát trực tuyến trên toàn thế giới trên Disney+. Với bối cảnh tại một hòn đảo thiên nhiên xinh đẹp trù phú ở Nhật, bộ phim theo chân câu chuyện tình đầy lãng mạn giữa khi anh chàng Lee Yu Bin (Chang Wook), nhà thiết kế quản lý không gian Hàn Quốc trải qua thất bại, tình cờ gặp được nàng nông dân Nhật Shirahama Karin (Mio) chuyên trồng dâu, người đang mang trong mình một căn bệnh bí ẩn. Nếu thành công với dự án này, ", cái tên 'Imada Mio' sẽ được biết đến trên toàn thế giới. Mặc dù có khả năng cô ấy có thể vượt qua vai trò là một diễn viên quốc dân và trở thành một ngôi sao toàn cầu chỉ trong một nốt nhạc, Imada cho biết cô ấy còn có điều gì đó thú vị hơn nữa để cống hiến. Việc quay phim dự kiến ​​diễn đến tháng 2/2026, chủ yếu tại quê nhà Fukuoka của Imada.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai công ty, vốn bề ngoài có vẻ là đôi bên cùng có lợi, đang bắt đầu thay đổi. Ban đầu, phí quảng cáo được công ty quảng cáo trả cho Tanabe Music Publishing, sau đó được chuyển cho Contents. Tuy nhiên, kể từ năm 2021, theo yêu cầu của Mizuno, hợp đồng đã chuyển sang hợp đồng trực tiếp giữa công ty quảng cáo và Contents. Kết quả là, phía Tanabe không còn cách nào để biết được chi tiết của hợp đồng thương mại.

Vụ kiện bắt đầu vào tháng Tám năm ngoái, khi Contents Inc. thông báo với Tanabe rằng thỏa thuận hợp tác sẽ kết thúc vào cuối năm. Đó là một thông báo đột ngột mà không có bất kỳ sự tham vấn trước nào, nhưng sự ngờ vực của Tanabe đã tích tụ từ trước đó. Khoảng tháng Hai năm ngoái, khi Imada được chọn làm nữ chính của Anpan, các khoản thanh toán đã bắt đầu chậm trễ đáng kể.

Hiện, cả hai bên công ty vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào, và vụ việc gây chấn động ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận.