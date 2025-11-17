Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bất ngờ lớn nhất năm 2025: Nhóm nhạc nam K-pop được stream nhiều nhất

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Không phải Stray Kids, BTS, ENHYPEN và ATEEZ, đây mới là nhóm nhạc giành vị trí số 1 trong 'Top 5 nhóm nhạc nam K-pop được stream nhiều nhất 2025'.

Trong danh sách '50 nam thần tượng K-pop được phát trực tuyến nhiều nhất trên YouTube Music U.S. năm 2025', một nhóm nhạc bất ngờ đã giành được vị trí số 1, đánh bại một số tên tuổi nổi bật nhất của K-Pop như Stray Kids, BTS, ENHYPEN và ATEEZ.

Theo bảng xếp hạng, Saja Boys của KPop Demon Hunters đã đạt 397 triệu lượt phát trực tuyến vào năm 2025, trở thành nhóm nhạc nam K-pop được phát trực tuyến nhiều nhất.

saja-boys-group-photo-925x520.jpg

Trong khi đó, Stray Kids đạt 325 triệu lượt nghe, BTS đạt 238 triệu lượt nghe. ENHYPEN xếp thứ 4 với 110 triệu lượt nghe và ATEEZ xếp thứ 5 với 91,2 triệu lượt nghe. Mặc dù việc một "nhóm nhạc nam" hư cấu bước ra từ phim ảnh được đặt tên bên cạnh những thần tượng có thật là điều bất ngờ, nhưng có lẽ chiến thắng của Saja Boys hoàn toàn hợp lý, xét đến lượng yêu mến mà KPop Demon Hunters nhận được trong năm 2025.

59aa2bdf-a160-4a80-b34e-87490c9b4122.jpg
Nhóm nhạc nam Saja Boyz từ bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" của Netflix sẽ tiếp tục sự nghiệp âm nhạc ngoài đời thực. Hiệp hội Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Hàn Quốc (KMPA), một tổ chức quản lý bản quyền dành cho các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, đã thông báo vào ngày 13/11 rằng cả năm nghệ sĩ giọng hát của Saja Boyz đều đã gia nhập nhóm. Các nghệ sĩ đã đăng ký là Danny Chung và SamUIL Lee, cùng với các thành viên hiện tại là Andrew Choi, Neckwav và Kevin Woo, là những giọng ca ngoài đời thực của nhóm nhạc nam xuất hiện trong "KPop Demon Hunters". Andrew Choi, người đứng thứ ba trong chương trình "K-pop Star mùa 2" của đài SBS, là một nhà sản xuất tài năng, người đã sáng tác các ca khúc hit cho các nghệ sĩ K-pop hàng đầu như SHINee, EXO và NCT. Kevin Wu, cựu thành viên U-KISS, từ đó đã theo đuổi nhiều hoạt động đa dạng, bao gồm cả hoạt động solo và nhạc kịch. Các thành viên khác cũng tích cực hoạt động trong các lĩnh vực của mình với tư cách là nhà sản xuất, ca sĩ và nhạc sĩ.
Tuệ Nghi
#Thành tích streaming K-Pop 2025 #Nhóm nhạc nam nổi bật năm 2025 #Saja Boys chiến thắng bất ngờ #Kpop Demon Hunters phổ biến #Thống kê lượt nghe YouTube Music #Cuộc đua nhóm nhạc K-Pop #Thành tích nổi bật của nhóm hư cấu #Xu hướng nghe nhạc trực tuyến 2025 #Sự cạnh tranh trong làng K-Pop #Tác động của nhóm nhạc ảo trong ngành

