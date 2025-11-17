Bất ngờ lớn nhất năm 2025: Nhóm nhạc nam K-pop được stream nhiều nhất

SVO - Không phải Stray Kids, BTS, ENHYPEN và ATEEZ, đây mới là nhóm nhạc giành vị trí số 1 trong 'Top 5 nhóm nhạc nam K-pop được stream nhiều nhất 2025'.

Trong danh sách '50 nam thần tượng K-pop được phát trực tuyến nhiều nhất trên YouTube Music U.S. năm 2025', một nhóm nhạc bất ngờ đã giành được vị trí số 1, đánh bại một số tên tuổi nổi bật nhất của K-Pop như Stray Kids, BTS, ENHYPEN và ATEEZ.

Theo bảng xếp hạng, Saja Boys của KPop Demon Hunters đã đạt 397 triệu lượt phát trực tuyến vào năm 2025, trở thành nhóm nhạc nam K-pop được phát trực tuyến nhiều nhất.

Trong khi đó, Stray Kids đạt 325 triệu lượt nghe, BTS đạt 238 triệu lượt nghe. ENHYPEN xếp thứ 4 với 110 triệu lượt nghe và ATEEZ xếp thứ 5 với 91,2 triệu lượt nghe. Mặc dù việc một "nhóm nhạc nam" hư cấu bước ra từ phim ảnh được đặt tên bên cạnh những thần tượng có thật là điều bất ngờ, nhưng có lẽ chiến thắng của Saja Boys hoàn toàn hợp lý, xét đến lượng yêu mến mà KPop Demon Hunters nhận được trong năm 2025.