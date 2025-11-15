Hoa hậu Thanh Thuỷ trở lại Nhật Bản để thực hiện 'final walk', khép lại nhiệm kỳ 'Miss International 2024'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Sau một năm đương nhiệm với nhiều dấu ấn, 'Hoa hậu Việt Nam' Huỳnh Thị Thanh Thuỷ chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ của mình trên cương vị 'Miss International 2024'.

Hiện tại, mùa giải Miss International 2025 đã chính thức diễn ra tại Nhật Bản. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 27/11. Đồng nghĩa, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Hoa hậu Thanh Thuỷ sẽ trao lại vương miện cho Tân Hoa hậu, khép lại nhiệm kỳ thành công của mình.

Trong chuyến đi Nhật Bản lần này, Thanh Thủy sẽ đồng hành cùng các thí sinh Miss International 2025, hỗ trợ các hoạt động của ban tổ chức với vai trò đương kim Hoa hậu, chuẩn bị cho khoảnh khắc "final walk" quan trọng trên sân khấu chung kết.

Hơn một năm qua, Thanh Thuỷ làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách với tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Trên cương vị Miss International 2024, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại các quốc gia khác nhau.

Qua đó, "nàng Hậu" góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Hành trình vừa qua là chuỗi ngày Thanh Thuỷ cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng tới nhiều người.

Sân khấu "final walk" của Hoa hậu Thanh Thuỷ tại Miss International 2025 sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng mong đợi nhất của đêm chung kết, đặc biệt đối với khán giả Việt Nam. Đây không chỉ là bước đi cuối cùng trên cương vị Miss International 2024, mà còn là giây phút cô nhìn lại hành trình cống hiến hết mình suốt một năm qua.

“Tôi trở lại Nhật Bản với một trái tim đầy biết ơn. Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng, "final walk" sẽ trở thành một dấu chấm đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ”, Hoa hậu Thanh Thuỷ chia sẻ.

