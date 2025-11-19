Thành viên nhóm nhạc nam thế hệ thứ 4 huyền thoại thừa nhận được phép hẹn hò

SVO - ATEEZ vốn nổi tiếng với sự thẳng thắn, nhưng màn xuất hiện trên talkshow gần đây nhất của San có lẽ là một trong những khoảnh khắc bộc trực nhất của anh từ trước đến nay.

Trong Dolsing 4Men, San (ATEEZ) đã thẳng thắn thảo luận về các quy tắc hẹn hò của thần tượng, một chủ đề thường bị né tránh hoặc tô vẽ, và những bình luận của anh nhanh chóng trở thành điểm nhấn của tập phim: "Không có điều khoản nào trong hợp đồng công ty của chúng tôi cấm hẹn hò. Công ty luôn nói với chúng tôi: Nếu em muốn gặp ai đó, cứ tự nhiên, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của em nhé".

Điều này đặc biệt quan trọng, vì nhiều người hâm mộ khá ngạc nhiên khi biết và chấp nhận việc thần tượng hẹn hò. Vấn đề chỉ nảy sinh khi họ bị phát hiện. Nhiều người hâm mộ Hàn Quốc tin rằng, làm thần tượng nghĩa là phải che giấu đời tư thật kỹ để không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thông thường, việc nói với công ty quản lý giúp nhân viên kiểm soát tình hình và che giấu sự thật. San thừa nhận, nếu anh ấy thực sự thích ai đó, có lẽ anh ấy sẽ chỉ cần thú nhận với họ. Những câu trả lời cởi mở của San đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự thẳng thắn về một chủ đề thường bị coi là cấm kỵ.