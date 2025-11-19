Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thành viên nhóm nhạc nam thế hệ thứ 4 huyền thoại thừa nhận được phép hẹn hò

Tuệ Nghi
SVO - ATEEZ vốn nổi tiếng với sự thẳng thắn, nhưng màn xuất hiện trên talkshow gần đây nhất của San có lẽ là một trong những khoảnh khắc bộc trực nhất của anh từ trước đến nay.

Trong Dolsing 4Men, San (ATEEZ) đã thẳng thắn thảo luận về các quy tắc hẹn hò của thần tượng, một chủ đề thường bị né tránh hoặc tô vẽ, và những bình luận của anh nhanh chóng trở thành điểm nhấn của tập phim: "Không có điều khoản nào trong hợp đồng công ty của chúng tôi cấm hẹn hò. Công ty luôn nói với chúng tôi: Nếu em muốn gặp ai đó, cứ tự nhiên, nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến công việc của em nhé".

screenshot-2025-11-19-at-94914-am-925x530.jpg

Điều này đặc biệt quan trọng, vì nhiều người hâm mộ khá ngạc nhiên khi biết và chấp nhận việc thần tượng hẹn hò. Vấn đề chỉ nảy sinh khi họ bị phát hiện. Nhiều người hâm mộ Hàn Quốc tin rằng, làm thần tượng nghĩa là phải che giấu đời tư thật kỹ để không ảnh hưởng đến sự nghiệp. Thông thường, việc nói với công ty quản lý giúp nhân viên kiểm soát tình hình và che giấu sự thật. San thừa nhận, nếu anh ấy thực sự thích ai đó, có lẽ anh ấy sẽ chỉ cần thú nhận với họ. Những câu trả lời cởi mở của San đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự thẳng thắn về một chủ đề thường bị coi là cấm kỵ.

atezz.jpg
ATEEZ (Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung và Jongho) sẽ phát hành độc quyền buổi hòa nhạc VR đầu tiên của họ, "ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY" vào ngày 5/12, với việc mở bán vé vào ngày 19/11. "ATEEZ VR CONCERT: LIGHT THE WAY" tái hiện những ca khúc đặc trưng của ATEEZ với một buổi hòa nhạc VR độc đáo, kết hợp quay phim live-action độ phân giải cực cao 12K, xử lý hình ảnh dựa trên AI và hiệu ứng hình ảnh được hỗ trợ bởi Unreal Engine để tạo ra trải nghiệm chân thực, như thể ATEEZ đang biểu diễn ngay trước mắt bạn.
Tuệ Nghi
#Chủ đề hẹn hò thần tượng #Chia sẻ thẳng thắn của San #Chính sách công ty về đời tư nghệ sĩ #Phát hành concert VR ATEEZ #Trải nghiệm hòa nhạc ảo thực độ cao

