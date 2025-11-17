Chỉ một hành động, NSND Tự Long khiến khán giả ngưỡng mộ vì sự tinh tế

Mới đây, NSND Tự Long đã cùng ê kíp Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh đã có buổi về Ninh Bình, bối cảnh chính của phim. Theo đó, anh cùng mọi người đã đến dâng hương tại đền thờ Vua Đinh và đền Vân Thị, cũng là đền thờ hai trong số các nhân vật lịch sử được tái hiện trong bộ phim.

Đây là bộ phim huyền sử, mở đầu với một trong các trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và kể câu chuyện về 7 Hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao về bí ẩn mộ Vua Đinh của hơn ngàn năm trước, nhằm khẳng định một nước Việt độc lập và từng tấc đất Việt đều là thiêng liêng. NSND Tự Long hoá thân vào tráng sĩ thứ hai trong 7 tráng sĩ ấy.

Việc NSND Tự Long lựa chọn cổ phục khi đi dâng hương cũng khiến nhiều người khen ngợi vì sự tinh tế, thái độ nghiêm túc với nghề của anh. Đặc biệt, anh còn tự chuẩn bị hương trầm từ thủ đô cho buổi dâng hương này.

NSND Tự Long dâng hương tại đền thờ vua Đinh.

Ngoài vua Đinh và nhiều nhân vật lịch sử khác, trong phim còn có một nhân vật tuy ít xuất hiện nhưng có giá trị tinh thần rất lớn, đó là Ưu Bà Phạm Thị Trân. Bà là quan nữ hiếm hoi trong thời đại của Vua Đinh, người đã có công sáng tạo ra cách đánh trống trận rất hào hùng, mạnh mẽ, vừa dùng biểu diễn, vừa dùng trong chiến trận. Với NSND Tự Long - Giám đốc Nhà hát Chèo Quân Đội, cũng là một trong các diễn viên chính của phim, lễ dâng hương này còn có ý nghĩa hơn nữa, vì bà là bà tổ của nghề Chèo, tổ Nghề sân khấu và là một trong các bậc tiền nhân đã khai sáng nghệ thuật ở Việt Nam. Chính vì vậy, trước khi vào giai đoạn sản xuất, đoàn phim đã đến đền Vân Thị là đền thờ bà Phạm Thị Trân để dâng hương. Ngay sau khi ra khỏi đền Vân Thị, nghệ sĩ Tự Long được vây quanh bởi tình cảm của rất nhiều các fan nhí và thậm chí có nhiều fan còn đạp xe mau mau về báo cho mẹ ra để được nhìn tận mặt nghệ sĩ. Đoàn phim cũng đại diện mang chú ngựa mà vua Đinh trong phim sẽ cưỡi để đại diện đoàn xạ kỵ diện kiến Đinh Tiên Hoàng Đế.

NSND Tự Long đại diện tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

NSND Tự Long được bà con và khán giả nhí vây quanh.

Trong phần giao lưu với khán giả tại sân khấu sự kiện, NSND Tự Long trong một phút cao hứng lên sân khấu thể hiện ca khúc Tình đất để thay mặt đoàn phim cảm ơn các lãnh đạo, các doanh nghiệp và bà con tại Ninh Bình đã và đang giúp đỡ đoàn quay phim và chúc đoàn phim cùng đoàn kết để có thể hoàn thành bộ phim một cách tốt nhất.

Tự Long ngẫu hứng ca khúc 'Tình đất' để tri ân bà con Ninh Bình.

Bên cạnh NSND Tự Long, phim còn có sự tham gia của Hứa Vĩ Văn, Đỗ Thị Hải Yến, Johnny Trí Nguyễn, Hiền Ngô... Ê kíp đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên tại Ninh Bình và dự kiến sẽ hoàn thành bộ phim để phát hành vào ngày 28/8/2026, góp phần tạo nên một mùa phim lịch sử thường niên vào mỗi dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 của đất nước.