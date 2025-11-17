Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

BABYMONSTER tiếp tục củng cố vị thế 'nữ hoàng YouTube' thế hệ mới

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - MV 'Really Like You' của BABYMONSTER vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa cho nhóm.

Theo YG Entertainment, vào ngày 17/11, MV Really Like You, một ca khúc trong album phòng thu đầu tay DRIP của nhóm, đã vượt mốc 100 triệu lượt xem.Thành tích này đạt được khoảng 10 tháng sau khi phát hành vào ngày 17/1 năm nay.

Really Like You là một ca khúc theo phong cách hip-hop R&B những năm 1990, nổi bật với âm thanh sôi động. Nhịp điệu nhịp nhàng được hòa quyện với phần rap mạnh mẽ và giọng hát mượt mà, càng làm tăng thêm sức hút của bài hát. Lời bài hát truyền tải cảm xúc chân thật của một người muốn tỏ tình với người mình thích, tạo nên tâm trạng ấm áp và rung động.

Tính cả ca khúc mới Really Like You, nhóm hiện có 14 video vượt mốc 100 triệu lượt xem. Sau khi phát hành mini album thứ hai WE GO UP vào ngày 10/10, số lượng người đăng ký YouTube của nhóm đã tăng vọt lên 10,5 triệu, với tổng lượt xem đạt 6,3 tỷ.

Nhóm cũng đã khởi động thành công BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025–26 với hai buổi diễn tại Chiba, Nhật Bản, vào ngày 15 và 16/11, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến lưu diễn trải dài qua sáu thành phố và 12 buổi diễn. Tiếp nối đà phát triển đó, BABYMONSTER sẽ tiếp tục khẳng định sự nổi tiếng toàn cầu của mình với việc phát hành MV cho PSYCHO, một ca khúc trong mini album thứ hai vào lúc nửa đêm ngày 19/11. Kết hợp nhiều thể loại đa dạng như hip-hop, dance và rock, ca từ bài hát mang đến một cách diễn giải mới mẻ về ý nghĩa của từ "PSYCHO", thu hút sự chú ý nhờ phong cách hip-hop đặc trưng, ​​khác biệt với ca khúc chủ đề We Go Up.

1762926565407021.jpg
1762926080357321.jpg
BABYMONSTER đã xác nhận sẽ xuất hiện tại "MAMA Awards 2025" của Mnet vào ngày 25/12 và "Gayo Daejun 2025" của SBS vào ngày 25/12. Việc BABYMONSTER góp mặt tại lễ hội âm nhạc cuối năm hàng đầu Hàn Quốc, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ K-pop hàng đầu, đang thu hút sự chú ý đáng kể. BABYMONSTER, nhóm nhạc được mệnh danh là "nhóm nhạc nữ lục giác" và "toàn năng" cùng những màn trình diễn live hoàn hảo, đang khiến người hâm mộ âm nhạc đặc biệt quan tâm, nhất là cho màn trình diễn tràn đầy năng lượng của họ trên sân khấu cuối năm. Màn trình diễn "DRIP" của họ tại SBS Gayo Daejun năm ngoái đã nhận được những đánh giá tích cực, thu hút hơn 18 triệu lượt xem và mang về cho họ danh hiệu màn trình diễn "huyền thoại". Đây sẽ là lần đầu tiên BABYMONSTER xuất hiện tại "MAMA". Mọi ánh mắt đều đang chờ đợi màn trình diễn đặc sắc nào mà họ sẽ một lần nữa gây ấn tượng mạnh mẽ tại lễ trao giải cuối năm quy mô hoành tráng này. Năng lượng mạnh mẽ đặc trưng và phong thái trình diễn đầy uy lực của nhóm hứa hẹn sẽ tạo nên một sân khấu huyền thoại khác.
Tuệ Nghi
#Thành tích vượt mốc 100 triệu lượt xem #Sự nổi bật của BABYMONSTER trên YouTube #Thành công của album 'DRIP' và ca khúc 'Really Like You' #Phong cách âm nhạc hip-hop R&B những năm 90 #Chương trình biểu diễn và tour diễn châu Á #Tăng trưởng lượng người đăng ký và lượt xem #Phát hành video âm nhạc 'PSYCHO' #Chiến lược phát hành và quảng bá nhóm

Xem thêm

Cùng chuyên mục