BABYMONSTER tiếp tục củng cố vị thế 'nữ hoàng YouTube' thế hệ mới

Theo YG Entertainment, vào ngày 17/11, MV Really Like You, một ca khúc trong album phòng thu đầu tay DRIP của nhóm, đã vượt mốc 100 triệu lượt xem.Thành tích này đạt được khoảng 10 tháng sau khi phát hành vào ngày 17/1 năm nay.

Really Like You là một ca khúc theo phong cách hip-hop R&B những năm 1990, nổi bật với âm thanh sôi động. Nhịp điệu nhịp nhàng được hòa quyện với phần rap mạnh mẽ và giọng hát mượt mà, càng làm tăng thêm sức hút của bài hát. Lời bài hát truyền tải cảm xúc chân thật của một người muốn tỏ tình với người mình thích, tạo nên tâm trạng ấm áp và rung động.

Tính cả ca khúc mới Really Like You, nhóm hiện có 14 video vượt mốc 100 triệu lượt xem. Sau khi phát hành mini album thứ hai WE GO UP vào ngày 10/10, số lượng người đăng ký YouTube của nhóm đã tăng vọt lên 10,5 triệu, với tổng lượt xem đạt 6,3 tỷ.

Nhóm cũng đã khởi động thành công BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025–26 với hai buổi diễn tại Chiba, Nhật Bản, vào ngày 15 và 16/11, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến lưu diễn trải dài qua sáu thành phố và 12 buổi diễn. Tiếp nối đà phát triển đó, BABYMONSTER sẽ tiếp tục khẳng định sự nổi tiếng toàn cầu của mình với việc phát hành MV cho PSYCHO, một ca khúc trong mini album thứ hai vào lúc nửa đêm ngày 19/11. Kết hợp nhiều thể loại đa dạng như hip-hop, dance và rock, ca từ bài hát mang đến một cách diễn giải mới mẻ về ý nghĩa của từ "PSYCHO", thu hút sự chú ý nhờ phong cách hip-hop đặc trưng, ​​khác biệt với ca khúc chủ đề We Go Up.