Trung Quốc: Luật sư cảnh báo về món hàng đang bán chạy trên các nền tảng thương mại điện tử: Mặt nạ của người nổi tiếng

Lưu Diệc Phi, Lưu Đức Hoa, Tiêu Chiến, Triệu Lộ Tư, Dịch Dương Thiên Tỷ… 100 mặt nạ của người nổi tiếng trở thành mặt hàng bán chạy trên các nền tảng thương mại điện tử với giá từ 13 nhân dân tệ (khoảng gần 50.000 đồng/chiếc). Doanh số của một cửa hàng có thể vượt quá 10.000 đơn hàng mỗi tháng. Khi được hỏi liệu họ có được cấp phép sử dụng hình ảnh hay không, nhiều người bán hàng trả lời "Không" và "Chỉ để giải trí thôi".

Mô phỏng 3D, khuôn mặt hài hước, mặt nạ lưới này có thể tùy chỉnh để vừa khớp khuôn mặt. Nếu không được cấp phép, các doanh nghiệp có được quảng cáo và bán những vật phẩm theo cách này không? Một luật sư cao cấp tại Công ty Luật Bắc Kinh Deheng, giải thích: "Hành vi này cấu thành hành vi xâm phạm quyền nhân thân. Theo Điều 1019 Bộ luật Dân sự, không ai được phép tạo, sử dụng hoặc trưng bày công khai hình ảnh chân dung của một người mà không có sự đồng ý của họ. Các doanh nghiệp sản xuất và bán những vật phẩm này vì mục đích lợi nhuận, bất kể nội dung có "hài hước" hay không, đều đã vi phạm pháp luật. Không thể lấy "hài hước" hay "giải trí" làm lá chắn để trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Hậu quả pháp lý của việc xâm phạm quyền nhân thân trên quy mô lớn chủ yếu bao gồm trách nhiệm dân sự và hành chính, và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Đối với người tiêu dùng thông thường mua và sử dụng mặt nạ trong các bối cảnh riêng tư hoặc cho mục đích giải trí cá nhân phi lợi nhuận, chẳng hạn như tại các buổi tụ tập với bạn bè, điều này thường được coi là sử dụng hợp lý và không bị coi là vi phạm. Tuy nhiên, điều quan trọng là tránh phát tán công khai hoặc bôi nhọ hình ảnh của người nổi tiếng. Nếu người tiêu dùng sử dụng sản phẩm này trong bất kỳ bối cảnh thương mại nào, chẳng hạn như quay video ngắn để quảng bá sản phẩm hoặc quảng cáo, hoặc sử dụng trong các hoạt động quảng cáo ngoại tuyến tại các trung tâm mua sắm hoặc cửa hàng, hành vi này sẽ được coi là có mục đích kiếm lời, vượt quá phạm vi sử dụng hợp lý và cấu thành hành vi vi phạm quyền sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng. Một khi bị chủ sở hữu hình ảnh phát hiện, họ cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý. Do đó, người tiêu dùng cũng cần cảnh giác và tránh sử dụng mặt nạ này một cách bừa bãi trong các hoạt động thương mại.

Còn cư dân mạng thì nổ ra cuộc tranh luận về mức độ 'chân thật' của các sản phẩm này: Nhìn từ xa trông thực sự rất chân thực; Trông nó khá đáng sợ; Nếu bán nó thì đó là hành vi bất hợp pháp; Tất cả đều là giả, tất cả đều là AI hoán đổi khuôn mặt; Thật là một điều đáng lo ngại; Tôi muốn biết liệu đeo nó có giúp tôi nhìn rõ khi đi bộ không?