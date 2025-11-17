Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau 2 năm kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh, siêu mẫu Thanh Hằng tiết lộ học cách để mình dịu dàng hơn

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khi bước vào cuộc sống hôn nhân cách đây 2 năm, nhiều người cho rằng siêu mẫu Thanh Hằng sẽ tập trung cho gia đình và hạn chế tham gia các dự án công việc. Tuy nhiên, nhìn lại hành trình từ ngày kết hôn, Thanh Hằng đã cho thấy, cô có một cuộc hôn nhân viên mãn và một sự nghiệp ngày càng vững chắc.

Nhân kỷ niệm 2 năm cưới, Thanh Hằng đăng ảnh ăn tối cùng chồng và viết: “Không khác lắm so với bức tranh mà tôi muốn vẽ. Tự do trong lựa chọn, độc lập trong suy nghĩ và luôn đầy tiếng cười”. Lời nói ấy như khắc họa rõ quan niệm hôn nhân của cô, không phải sự ràng buộc theo khuôn mẫu, mà là sự đồng hành giữa hai người với nhau.

q2.jpg

Trong 2 năm qua, Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh rất cởi mở chia sẻ chuyện công việc, nhưng lại chọn khá kín tiếng trước truyền thông về hôn nhân. Họ chỉ chia sẻ vừa đủ trên trang cá nhân để cho khán giả thấy rằng, họ hạnh phúc và viên mãn. Họ không đi theo “kịch bản” hôn nhân là phải công khai hết, mà chọn cách riêng. Đó là khi cần khoảnh khắc cá nhân thì riêng tư, lúc cần xuất hiện thì sẽ cùng nhau.

576946329-1371856780977472-8461485543665300032-n.jpg

Thanh Hằng thừa nhận, sau khi kết hôn, cô có những thay đổi nhất định. Cô rời bỏ phần nào sự “cứng nhắc” trước kia, học cách để mình dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn nhưng không đánh mất bản sắc. Cô và chồng thường thức dậy sớm để tập thể thao. Họ cho rằng, việc cùng vận động mỗi ngày vừa giữ sức khỏe, vừa là thời gian để họ kết nối ngoài công việc.

dai-su-2.jpg

Siêu mẫu từng nói: “Tôi được thoải mái thể hiện bản thân và chồng tôi cũng hiểu được đây là sự thoải mái của người vợ và không gian của hôn nhân”. Điều đó cho thấy, bên ngoài hình ảnh hào nhoáng tại các sự kiện, Thanh Hằng và ông xã có những thói quen, những khoảnh khắc rất đời thường và hơn tất cả là sự tôn trọng lẫn nhau.

dai-su.jpg

Một trong những điều khiến nhiều người ngưỡng mộ Thanh Hằng chính là việc kết hôn không làm chững lại con đường sự nghiệp. Ngược lại, cô nói rằng, chồng và hôn nhân đã mang lại cho cô năng lượng mới để làm việc, để sáng tạo, để phát triển bản thân tốt hơn. Trong hơn 2 năm qua, Thanh Hằng vẫn đảm nhận vai trò vedette của rất nhiều show thời trang lớn.

q3.jpg

Không ít lần, Thanh Hằng được giới truyền thông đặt câu hỏi về chuyện sinh con. Tuy nhiên, như cô chia sẻ, cô và chồng chưa đặt nặng chuyện này. Cô từng nói rằng, mình để mọi việc diễn ra tự nhiên, không áp lực. Điều này nằm trong quan niệm hôn nhân của cô, đó là miễn thấy hạnh phúc và thoải mái, không vì phải đúng thời điểm hay theo định kiến nào đó.

q1.jpg

Hình ảnh của Thanh Hằng sau 2 năm kết hôn là một minh chứng cho việc hạnh phúc trong đời không chỉ là đạt được điều lớn, mà là giữ được những điều nhỏ. Đó chính là tiếng cười, sự đồng điệu, sự tôn trọng lẫn nhau. Thanh Hằng không chỉ đang sống thành công mà còn sống ý nghĩa.

Bình Nguyễn
#Thanh Hằng #siễu mẫu Thanh Hằng #vedette #Thanh Hằng và chồng #kết hôn #nhạc trưởng Trần Nhật Minh

