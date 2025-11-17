Cố GS. NSND Trung Kiên bất ngờ 'hòa giọng' cùng các thế hệ học trò trong đêm nhạc tri ân

SVO - Khoảnh khắc 'cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt', cố GS.NSND Trung Kiên cùng hoà giọng với các học trò trong một số tiết mục khiến cả khán phòng bất ngờ lặng đi, rưng rưng vì xúc động.

Mới đây, tại phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã diễn ra đêm nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi. Đây là món quà 20/11 sớm mà các thế hệ học trò đã thực hiện nhằm tri ân và tôn vinh cố GS. NSND Trung Kiên - cây đại thụ của nền thanh nhạc Việt Nam.

Tham gia biểu diễn là những nghệ sĩ hàng đầu, cũng là những học trò thân thiết, xuất sắc của GS. NSND Trung Kiên. Khán giả được đi qua nhiều hồi ức đẹp về người thầy tận tuỵ của nhiều thế hệ ca sĩ Việt như NSND Quang Thọ, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn và Lê Anh Dũng... thông qua những thước phim tư liệu quý hiếm. Đó là hình ảnh người thầy Trung Kiên khi còn trẻ, là chàng sinh viên học tập tại Nga với những thành tích xuất sắc, những lần ca sĩ Trung Kiên biểu diễn nơi chiến trường, đưa giọng hát của ông vang lên khắp mọi miền Tổ quốc. Rồi những hình ảnh GS. NSND Trung Kiên trên giảng đường thân thuộc, sớm hôm nghiên cứu, phát triển giáo trình đào tạo thanh nhạc Việt Nam và tận tình giảng dạy, dìu dắt cho các thế hệ học trò.

Nhiều thế hệ học trò chung tay thực hiện đêm nhạc tri ân cố GS. NSND Trung Kiên vô cùng xúc động.

Khán giả vỡ òa xúc động khi được nghe tiếng hát của cố GS. NSND Trung Kiên cất lên ở ngay phần mở đầu chương trình, hòa giọng cùng NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng trong tiết mục Chiều hải cảng (nhạc Nga). Ba thế hệ chung một giai điệu khiến cả khán phòng lặng đi như thể từ một nơi rất xa, người nghệ sĩ tài hoa đã trở về, đứng giữa ánh đèn sân khấu, hát thêm một lần nữa cùng những học trò xuất sắc của mình.

Ngoài ra, các tác phẩm như Bài ca Trường Sơn (Trần Chung) hay Gửi nắng cho em (thơ Bùi Văn Dung, nhạc Phạm Tuyên) cũng được dàn dựng để giọng ca của thầy vang lên như một người dẫn đường cho thế hệ học trò. Mỗi tiết mục đều chạm cảm xúc bởi vừa gợi nhớ, vừa tôn vinh, khiến khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn cảm nhận như đang đứng trước một tượng đài thanh nhạc.

Khoảnh khắc cố GS. NSND Trung Kiên hoà giọng cùng học trò khiến khán phòng xúc động.

Bên cạnh đó, các tác phẩm kinh điển như Cánh đồng Nga, Habanera (trích Carmen), Caro nome trong vở opera Rigoletto, Brindisi - Libiamo ne’lieti calici trích La Traviata (G. Verdi)… gắn với sự nghiệp của cố GS. NSND Trung Kiên cũng được tái hiện.

Nhiều tác phẩm vàng son của nền âm nhạc Việt như Dáng đứng Việt Nam, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Những ánh sao đêm... được thể hiện vô cùng duyên dáng bởi những nghệ sĩ hàng đầu. Những học trò xuất sắc đã cùng nhau làm sống lại những tác phẩm được kế thừa từ di sản âm nhạc của cố GS. NSND Trung Kiên, như một lời tri ân, một khúc hát tiếp nối dòng chảy di sản mà ông đã khơi nguồn. Các nghệ sĩ đã mang đến hơi thở của thời đại mới, nhưng không đánh mất tinh thần, lý tưởng và giá trị mà cố GS. NSND Trung Kiên từng gửi gắm.

Cũng trong chương trình, một khía cạnh khác đầy lãng mạn, mềm mại của cố GS. NSND Trung Kiên cũng được chia sẻ. Ít ai biết rằng, bên cạnh dòng nhạc cách mạng và thanh nhạc bác học, ông còn là người có cái nhìn rất rộng mở với âm nhạc thế giới. Trong những năm miệt mài giảng dạy, ông đã tiếp cận, nghiên cứu và đưa vào chương trình đào tạo những tinh hoa của dòng nhạc lãng mạn đến từ Ý, Đức, Pháp… Những bản romance, những aria giàu cảm xúc đã được ông chọn lọc, phân tích và biến thành những mẫu mực trong giảng dạy - không chỉ để luyện kỹ thuật, mà còn để mở ra cho học trò một không gian cảm xúc tinh tế và nhân văn hơn. Dấu ấn ấy không chỉ nằm trong sách vở, mà theo thời gian, đã thấm vào giọng hát của các thế hệ học trò.

Những ca khúc bất hủ của âm nhạc Việt được trình diễn qua giọng ca của nhiều thế hệ.

Cuối chương trình, tất cả các nghệ sĩ tham gia chương trình đã cùng thể hiện ca khúc Người thầy, khiến khán giả rưng rưng, bồi hồi. Vợ và con trai của cố GS. NSND Trung Kiên - NSND Trần Thu Hà và nhạc sĩ Quốc Trung đã trao bó hoa tri ân và cảm ơn từng nghệ sĩ tham gia chương trình. Đáp lại, các thế hệ học trò cũng dành tặng gia đình bức tranh chân dung cố GS. NSND Trung Kiên và món quà tri ân 100 triệu đồng từ khoa Thanh nhạc gửi tặng bà và gia đình, thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ học trò nhân dịp 20/11.

Gia đình cố NSND Trung Kiên đón nhận món quà từ các học trò.

Không chỉ là một đêm nhạc, Lời ca còn mãi là lời tri ân lắng đọng, nơi khán giả cảm nhận rõ tầm vóc của một người nghệ sĩ - nhà sư phạm, người đặt nền móng cho sự phát triển của thanh nhạc Việt Nam. Ở đó, âm nhạc, kỹ thuật và cảm xúc hòa quyện, tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ, để lại dư âm sâu sắc trong lòng khán giả.