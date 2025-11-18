Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

ADOR đã kiếm được tiền như thế nào khi vẫn còn bất đồng sâu sắc với các thành viên của NewJeans?

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khi bản tóm tắt hoạt động của HYBE và các hãng thu âm lớn trong quý III năm 2025 được công bố, số liệu của ADOR (NewJeans) khiến người hâm mộ 'sửng sốt'.

Báo cáo quý được chia sẻ thông qua thông báo công khai chính thức của HYBE, bao gồm cả các hãng thu âm của công ty: Big Hit Music, Pledis Entertainment, Source Music, ADOR và KOZ.

geh1t9vaeaiglan-925x617.jpg

Trong khi tất cả các con số được liệt kê đều được coi là đáng ngạc nhiên, thì người hâm mộ lại bị thu hút nhất bởi khoản lợi nhuận ròng 4,50 tỷ Won (khoảng 3,08 triệu đô la Mỹ) do ADOR (NewJeans) báo cáo.

BigHit Music (BTS, TXT, CORTIS)

Doanh thu: 322 tỷ won (khoảng 220 triệu đô la Mỹ)

Lợi nhuận ròng: 23,0 tỷ won (khoảng 15,7 triệu đô la Mỹ)

Pledis (SEVENTEEN, TWS)

Doanh thu: 227 tỷ won (khoảng 155 triệu đô la Mỹ)

Lợi nhuận ròng: 46,6 tỷ won (khoảng 31,9 triệu đô la Mỹ)

Source Music (LE SSERAFIM)

Doanh thu: 54,8 tỷ on (khoảng 37,5 triệu đô la Mỹ)

Lợi nhuận ròng: 6,10 tỷ won (khoảng 4,17 triệu đô la Mỹ)

ADOR (NewJeans)

Doanh thu: 24,4 tỷ won (khoảng 16,7 triệu đô la Mỹ)

Lợi nhuận ròng: 4,50 tỷ won (khoảng 3,08 triệu đô la Mỹ)

Belift Lab (ENHYPEN, ILLIT)

Doanh thu: 114 tỷ Won (khoảng 77,8 triệu đô la Mỹ)

Lợi nhuận ròng: 28,6 tỷ won (khoảng 19,6 triệu đô la Mỹ)

KOZ (Zico, BOYNEXTDOOR)

Doanh thu: 48,6 tỷ won (khoảng 33,2 triệu đô la Mỹ)

Lợi nhuận ròng: 10,7 tỷ won (khoảng 7,32 triệu đô la Mỹ)

Một số người chỉ ra rằng lợi nhuận ròng của ADOR có vẻ cao hơn chỉ vì NewJeans đang "tạm ngừng hoạt động" và "không chi bất kỳ khoản tiền nào", trong khi những người khác lại cho rằng, việc nhóm vẫn tạo ra doanh thu trong suốt thời gian xảy ra vụ bê bối, chứng tỏ họ quan trọng như thế nào đối với hãng thu âm, bao gồm cả ba thành viên hiện đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì sự trở lại chậm trễ của họ: Nếu NewJeans có thể kiếm được nhiều như vậy trong thời gian tạm nghỉ, ADOR thậm chí không cần phải giữ họ lại với tư cách là một nhóm nhạc năm thành viên. Chỉ cần phát hành nội dung thường xuyên và cho Haerin và Hyein thỉnh thoảng làm influencer là đủ rồi; Lợi nhuận ròng của Pledis là bao nhiêu?! Thật điên rồ; NewJeans đã nghỉ cả năm trời. Làm sao họ kiếm được nhiều như vậy? Họ không có hoạt động gì cả. Là từ album trước hay doanh số bán hàng?; NewJeans không tiêu tiền, nên…; Pledis đang làm rất tốt, kể cả tài sản của họ; Wow, NewJeans ngang ngửa với Source Music ngay cả khi không quảng bá à?; Chuyện gì đang xảy ra với NewJeans vậy?; KOZ đã phát triển quá nhiều!; Nếu NewJeans kiếm được 24,0 tỷ KRW (khoảng 16,4 triệu đô la Mỹ) mà không có hoạt động nào thì quả là quá tốt. Nếu họ quảng bá, họ sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ; KOZ có tỷ lệ lợi nhuận ròng cao. Và ngay cả khi doanh thu của ADOR đến từ các quảng cáo mà NewJeans đã quay trước đó, thì việc họ kiếm được nhiều như vậy mà không có bất kỳ hoạt động nào thực sự là điều đáng kinh ngạc…;Lợi nhuận ròng của Pledis thực sự rất tốt; NewJeans làm được điều này bằng cách nào?; Con số đó của NewJeans là bao nhiêu?...

img-0271-640x480.jpg
Với việc ADOR xác nhận Haerin và Hyein đã quyết định quay trở lại, trong khi Minji, Danielle và Hanni vẫn chưa quyết định, các cuộc tranh luận đã nổ ra về việc liệu nhóm có thực sự cần cả năm thành viên để tiếp tục hay không?
Tuệ Nghi
#Doanh thu và lợi nhuận của các hãng thu âm K-pop #Thành công của nhóm nhạc NewJeans #Chiến lược tài chính của ADOR và HYBE #Ảnh hưởng của nhóm nhạc khi tạm ngưng hoạt động #Quản lý tài chính trong ngành công nghiệp âm nhạc K-pop #Vai trò của hoạt động quảng cáo và influencer #Tác động của bê bối và phản ứng của fan hâm mộ #Phân tích hiệu quả kinh doanh của các công ty giải trí Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục