ADOR đã kiếm được tiền như thế nào khi vẫn còn bất đồng sâu sắc với các thành viên của NewJeans?

Báo cáo quý được chia sẻ thông qua thông báo công khai chính thức của HYBE, bao gồm cả các hãng thu âm của công ty: Big Hit Music, Pledis Entertainment, Source Music, ADOR và KOZ.

Trong khi tất cả các con số được liệt kê đều được coi là đáng ngạc nhiên, thì người hâm mộ lại bị thu hút nhất bởi khoản lợi nhuận ròng 4,50 tỷ Won (khoảng 3,08 triệu đô la Mỹ) do ADOR (NewJeans) báo cáo.

BigHit Music (BTS, TXT, CORTIS) Doanh thu: 322 tỷ won (khoảng 220 triệu đô la Mỹ) Lợi nhuận ròng: 23,0 tỷ won (khoảng 15,7 triệu đô la Mỹ) Pledis (SEVENTEEN, TWS) Doanh thu: 227 tỷ won (khoảng 155 triệu đô la Mỹ) Lợi nhuận ròng: 46,6 tỷ won (khoảng 31,9 triệu đô la Mỹ) Source Music (LE SSERAFIM) Doanh thu: 54,8 tỷ on (khoảng 37,5 triệu đô la Mỹ) Lợi nhuận ròng: 6,10 tỷ won (khoảng 4,17 triệu đô la Mỹ) ADOR (NewJeans) Doanh thu: 24,4 tỷ won (khoảng 16,7 triệu đô la Mỹ) Lợi nhuận ròng: 4,50 tỷ won (khoảng 3,08 triệu đô la Mỹ) Belift Lab (ENHYPEN, ILLIT) Doanh thu: 114 tỷ Won (khoảng 77,8 triệu đô la Mỹ) Lợi nhuận ròng: 28,6 tỷ won (khoảng 19,6 triệu đô la Mỹ) KOZ (Zico, BOYNEXTDOOR) Doanh thu: 48,6 tỷ won (khoảng 33,2 triệu đô la Mỹ) Lợi nhuận ròng: 10,7 tỷ won (khoảng 7,32 triệu đô la Mỹ)

Một số người chỉ ra rằng lợi nhuận ròng của ADOR có vẻ cao hơn chỉ vì NewJeans đang "tạm ngừng hoạt động" và "không chi bất kỳ khoản tiền nào", trong khi những người khác lại cho rằng, việc nhóm vẫn tạo ra doanh thu trong suốt thời gian xảy ra vụ bê bối, chứng tỏ họ quan trọng như thế nào đối với hãng thu âm, bao gồm cả ba thành viên hiện đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì sự trở lại chậm trễ của họ: Nếu NewJeans có thể kiếm được nhiều như vậy trong thời gian tạm nghỉ, ADOR thậm chí không cần phải giữ họ lại với tư cách là một nhóm nhạc năm thành viên. Chỉ cần phát hành nội dung thường xuyên và cho Haerin và Hyein thỉnh thoảng làm influencer là đủ rồi; Lợi nhuận ròng của Pledis là bao nhiêu?! Thật điên rồ; NewJeans đã nghỉ cả năm trời. Làm sao họ kiếm được nhiều như vậy? Họ không có hoạt động gì cả. Là từ album trước hay doanh số bán hàng?; NewJeans không tiêu tiền, nên…; Pledis đang làm rất tốt, kể cả tài sản của họ; Wow, NewJeans ngang ngửa với Source Music ngay cả khi không quảng bá à?; Chuyện gì đang xảy ra với NewJeans vậy?; KOZ đã phát triển quá nhiều!; Nếu NewJeans kiếm được 24,0 tỷ KRW (khoảng 16,4 triệu đô la Mỹ) mà không có hoạt động nào thì quả là quá tốt. Nếu họ quảng bá, họ sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ; KOZ có tỷ lệ lợi nhuận ròng cao. Và ngay cả khi doanh thu của ADOR đến từ các quảng cáo mà NewJeans đã quay trước đó, thì việc họ kiếm được nhiều như vậy mà không có bất kỳ hoạt động nào thực sự là điều đáng kinh ngạc…;Lợi nhuận ròng của Pledis thực sự rất tốt; NewJeans làm được điều này bằng cách nào?; Con số đó của NewJeans là bao nhiêu?...