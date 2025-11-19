Tạp chí Rolling Stone buộc phải sửa chữa sau khi làm điều này với BLACKPINK khiến người hâm mộ BTS phản đối

SVO - Tạp chí âm nhạc toàn cầu Rolling Stone mô tả BLACKPINK là 'nhóm nhạc K-pop lớn nhất trong lịch sử', ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ BTS và cuối cùng phải sửa lại cụm từ này.

Vào ngày 7/11, Rolling Stone đã đăng một bài viết phân tích lý do tại sao các thành viên BLACKPINK không nhận được đề cử Grammy cho "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất". Trong bài viết, tạp chí này gọi BLACKPINK là "(chắc chắn rồi) nhóm nhạc K-pop lớn nhất trong lịch sử, và đã như vậy trong nhiều năm".

Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ BTS, những người đã chỉ ra các số liệu khách quan như doanh số bán album, giải thưởng và thành tích trên bảng xếp hạng.

Khi cuộc tranh cãi lan rộng trên mạng, ban biên tập của Rolling Stone đã sửa lại mô tả khoảng sáu giờ sau đó, đổi thành "nhóm nhạc nữ K-pop lớn nhất", tuy nhiên cuộc tranh luận vẫn tiếp tục nổ ra.

Người hâm mộ BLACKPINK cũng lên tiếng bảo vệ nhóm, trích dẫn số lượt xem trực tuyến trên YouTube và những thành tích gần đây của họ, đặc biệt nhấn mạnh rằng, ca khúc mới JUMP của họ đã trụ vững lâu nhất trên bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify trong số tất cả các nhóm nhạc K-pop phát hành trong năm 2025.

Trong khi đó, theo dữ liệu phát trực tuyến toàn cầu của YouTube Music được công bố gần đây, Rosé đã xếp hạng số 1 trong số tất cả các nghệ sĩ K-pop trong 12 tháng qua, với 4,14 tỷ lượt xem, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một nghệ sĩ K-pop solo đạt được cột mốc này.

Xếp hạng theo nhóm, BLACKPINK, NewJeans và BTS lần lượt đứng thứ nhất, thứ hai và thứ ba, trong khi nhóm nhạc thế hệ thứ năm, BABYMONSTER cho thấy thành tích ấn tượng trên cả YouTube và Spotify.

BLACKPINK chỉ đứng sau BTS và ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc thần tượng vào tháng Mười Một.

Sự việc này nhấn mạnh sự hiện diện ngày càng tăng của K-pop trên toàn cầu, đã khiến ngay cả một cụm từ trên phương tiện truyền thông nước ngoài cũng trở thành 'điểm nóng' cho cuộc tranh luận của người hâm mộ.