Hiệu ứng Kim Yoo Jung đã bùng nổ

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Kim Yoo Jung dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên và 'Dear X' đứng thứ ba trong bảng xếp hạng phim truyền hình được quan tâm nhất. Lượt xem webtoon cũng tăng gấp 17 lần sau khi 'Dear X' được phát hành.

Khi làn sóng chuyển thể điện ảnh từ các webtoon và tiểu thuyết mạng nổi tiếng ngày càng sôi động, một số nhà phân tích cho rằng, một vòng tuần hoàn tích cực đang hình thành, nơi khán giả đã từng xem phim truyền hình và điện ảnh lại bị thu hút trở lại với webtoon.

Theo Naver Webtoon vào ngày 18/11, sau khi phim được chuyển thể từ bộ truyện gốc Dear X được phát hành trên Tving, lượt xem trong nước của webtoon gốc đã tăng hơn 17 lần trong tuần (từ ngày 6 đến ngày 12/11) so với tuần trước khi video teaser phim được phát hành (từ ngày 17 đến ngày 23/9).

2dearx-mobile-landingpage.jpg

Lượng độc giả của webtoon này không chỉ tăng trưởng trong nước mà còn trên toàn cầu. Trong cùng thời gian, lượt xem của webtoon gốc trên nền tảng Naver Webtoon Bắc Mỹ đã tăng gấp 40 lần, đạt vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng độ phổ biến theo thời gian thực. Trên các nền tảng Trung Quốc và Đài Loan, bộ phim cũng đạt vị trí thứ hai.

jbolel-3f.jpg

Dear X bắt đầu được phát hành dài kỳ trên Naver Webtoon vào tháng 7/2019 và kết thúc với 62 tập, vào tháng 9/2020. Cấu trúc cốt truyện độc đáo, với những câu thoại cảm xúc tinh tế, một nhân vật phản diện và phong cách kể chuyện tinh tế, đã thu hút sự chú ý trở lại sau khi được chuyển thể thành phim truyền hình 5 năm sau khi kết thúc. Dear X kể về câu chuyện của một người phụ nữ đeo mặt nạ để thoát khỏi địa ngục và vươn lên tầng cao nhất, cùng những người X bị cô ta chà đạp tàn bạo. Bộ phim khắc họa sự hủy diệt của một người phụ nữ che giấu bản chất tàn nhẫn đằng sau khuôn mặt xinh đẹp, và sự hủy diệt đau lòng nhưng đẹp đẽ của một người đàn ông chọn địa ngục để bảo vệ cô.

Tác giả gốc Ban Ji Woon cũng tham gia viết kịch bản, và đạo diễn Lee Eung Bok, người đã đạo diễn Sweet Home của Netflix, Mr. Sunshine của tvN, Goblin của KBS 2TV và Descendants of the Sun của KBS 2TV, đã hợp tác với biên kịch Cha Ja Won, người chiến thắng Giải thưởng Lớn tại Giải thưởng KBS.

isp20251119000093800x0.jpg

Bộ phim trước đó đã chính thức được mời tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30, nơi tập 1 và 2 đã được công chiếu và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Là sự hợp tác thương hiệu toàn cầu đầu tiên của Tving với HBO Max, bộ phim đã được phát hành đồng thời tại Hàn Quốc và 18 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương. Theo FlixPatrol, một trang web xếp hạng OTT toàn cầu, bộ phim đã đứng đầu hạng mục chương trình truyền hình của HBO Max trong hai tuần liên tiếp tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hồng Kông, Indonesia, Philippines và Đài Loan. Phim cũng đứng đầu trên Viki ở Mỹ và Canada, và đạt vị trí thứ ba trên Disney Plus tại Nhật Bản, chứng minh mức độ phổ biến toàn cầu của nó.

webtoon.jpg
oq5y8x-3f.jpg
Vai chính trong bộ phim "Dear X" do Kim Yoo Jung thủ vai. Baek Ah Jin là một nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, người đã vượt qua những vết sẹo tuổi thơ bấp bênh để vươn lên đỉnh cao. Kim Yoo Jung được cho là đã khắc họa nhân vật phản diện Baek Ah Jin một cách thuyết phục bằng kỹ năng diễn xuất tinh tế của mình. Kim Yoo Jung cũng giành vị trí đầu tiên trong hạng mục chủ đề cho dàn diễn viên phim truyền hình tích hợp TV-OTT của Good Data Corporation, được phát hành cùng ngày. Good Data Corporation nhận xét rằng sự đồng bộ cao độ của Kim Yoo Jung với nhân vật webtoon gốc và diễn xuất xuất sắc đã đưa 'em gái quốc dân' lên vị trí dẫn đầu chỉ sau hai tuần phát hành. Trong năm 2026, Kim Yoo Jung còn một dự án phim rất được mong chờ, đóng cặp cùng Park Jin Young, "100 Days of Lies", của đài tvN, câu chuyện về tên móc túi khét tiếng nhất ở Gyeongseong, người đã bí mật hoạt động tại Chính phủ Nhật Bản với vị trí Tổng tư lệnh của Hàn Quốc thông qua một thỏa thuận với quân đội độc lập và trở thành gián điệp.
Tuệ Nghi
#Hiệu ứng chuyển thể webtoon #Tăng trưởng lượt xem webtoon #Ảnh hưởng phim truyền hình #Chuyển thể điện ảnh từ webtoon #Xu hướng chuyển thể nội dung số #Phản ứng toàn cầu đối với webtoon #Câu chuyện nhân vật phản diện #Tác động của phim đến webtoon #Phân tích thành công Dear X #Nội dung webtoon và phim

