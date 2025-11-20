Trương Lăng Hách: 'Chiến thần meme' trong mỗi khoảnh khắc xuất hiện

SVO - Dù là phong thái sang trọng của bộ vét với cà vạt, hay phong cách thoải mái của trang phục thường ngày, mỗi bộ trang phục và bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, thậm chí khoảnh khắc xấu hổ vì bị trêu trọc của anh ấy đều toát lên 'thẩm mỹ thượng thừa', khiến mọi người không khỏi thốt lên: 'Vẻ ngoài của anh ấy thật sự quá đỉnh!'.

Vẻ ngoài điển trai của Trương Lăng Hách đã phá vỡ mọi rào cản giới tính về mặt thẩm mỹ, chủ yếu nhờ vào cấu trúc xương nổi bật và sức hút đa dạng. Mũi anh cao nhưng không sắc sảo, đường viền hàm rõ nét như được phản chiếu trong bóng tối, xương lông mày được tạo hình nhưng không hề chói lóa, và góc nghiêng của anh như được điêu khắc tỉ mỉ. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài điển trai và thần thái cuốn hút ngay cả trong những bức ảnh chẳng qua chỉnh sửa.Vẻ ngoài của anh ấy được cả nam lẫn nữ yêu thích, và anh ấy toát lên khí chất "đàn ông đích thực" trong mọi sự kiện, từ hình mẫu của một CEO quyền lực bước ra từ tiểu thuyết, thiếu gia giàu có cho đến cảm giác của một biên tập viên thời trang đường phố.

Bên cạnh vẻ ngoài điển trai và phong cách, dáng đi của Trương Lăng Hách cũng góp phần tạo nên sức hút. Dù đứng hay đi, anh luôn giữ lưng thẳng và vai mở tự nhiên, không hề gượng gạo hay khom lưng. Tư thế thẳng lưng này, được rèn luyện từ nhỏ, khiến anh trông như một "ma nơ canh" trong bất cứ bộ trang phục nào, ngay cả những bộ đồ cơ bản cũng mang đến hiệu ứng thời trang cao cấp. Trên thảm đỏ, những bước chân của anh đều đều mà không hề gượng ép, những động tác vung tay vừa phải, và khi giao tiếp với nhân viên, anh hơi cúi người xuống để lắng nghe chăm chú, ánh mắt tập trung, giữ được sự lịch sự mà không hề gượng ép. Người qua đường nhận xét rằng việc nhìn anh bước đi thật thú vị, thậm chí còn vững vàng hơn cả một số người mẫu chuyên nghiệp.

Sự tương phản giữa vẻ trưởng thành và một chút ngây thơ trẻ trung ở Trương Lăng Hách khiến người hâm mộ cảm thấy anh không phải là một ngôi sao xa vời mà đúng hơn là hình mẫu lý tưởng mà họ có thể gặp ngoài đời. Hơn nữa, sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của anh ấy thật đáng khen ngợi. Trong các sự kiện, anh ấy luôn chủ động đưa đồ cho nhân viên, và khi trời mưa, anh ấy còn nghiêng ô về phía những người đứng gần, ngay cả những cử chỉ nhỏ nhặt này cũng thể hiện sự dịu dàng của anh ấy.

Tại buổi hòa nhạc của Lưu Vũ Ninh ngày 17/11, có một khoảnh khắc đùa giỡn đáng nhớ khiến Trương Lăng Hách đỏ mặt và trở thành một meme lan truyền đến tận hôm nay vẫn chưa 'hạ nhiệt'. Sau khi biểu diễn ca khúc chủ đề A Beam of Light in the Dark Night, trong phần giao lưu thường lệ với khán giả, fan giơ bảng: “Trương Lăng Hách muốn xem cơ bụng của Lưu Vũ Ninh!”. Lưu Vũ Ninh bất ngờ hướng ánh mắt về phía khu vực VIP và nói đùa: "Người bạn đang 'soi' cơ bụng của tôi bằng ống nhòm, anh ấy thực sự đang nhìn rất kỹ đấy!". Máy quay liền bắt được khoảnh khắc Trương Lăng Hách liên tục gật đầu đáp lại và còn làm động tác “ống nhòm”.

Sững người khi nghe thấy lời trêu chọc, tai hơi đỏ, anh theo bản năng làm động tác "đầu hàng" bằng tay, phản ứng đáng yêu của anh khiến cả khán đài bật cười. Thấy vậy, Lưu Vũ Ninh tiếp tục trêu anh: "Muốn xem thì không cần phải lén lút như vậy. Sau buổi diễn, tôi sẽ cho anh xem riêng trong phòng tôi!", rồi nháy mắt về phía Trương Lăng Hách, ngay lập tức đẩy bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Màn tương tác này đã được người hâm mộ trên khán đài ghi lại và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong vòng hai giờ, nó đã đứng đầu danh sách thịnh hành trên Weibo, và hashtag liên quan #LiuYuningZhangLingheGoesBackToHisRoomToSeeHisAbelAlone# nhanh chóng vượt qua 200 triệu lượt xem. Các hashtag liên quan #ZhangLingheLooksAtLiuYuning'sAbsWithBinoculars# và #LiuYuningFlirtingScenesAtConcert# cũng sau đó trở thành xu hướng trên mạng xã hội.

Sự hào hứng của cư dân mạng dành cho màn tương tác này tiếp tục tăng cao. Một số người đã tạo meme về khoảnh khắc "đứng hình và đỏ mặt" của Trương Lăng Hách, với chú thích "Một kỷ lục đời thực về lỗi giao tiếp xã hội". Những người hâm mộ khác đã ghép các clip hai người từng ở bên nhau, bao gồm cả cảnh hậu trường từ lần hợp tác trong bộ phim cổ trang Trường ca hành 2, năm 2024 và màn tương tác của họ tại Đêm thời trang Bazaar, năm 2025, chứng minh mối quan hệ thân thiết của họ. Studio của Lưu Vũ Ninh đã đăng lại video vào sáng ngày 18/11,7 với chú thích: "Phần thưởng bất ngờ tại buổi hòa nhạc", trong khi studio của Trương Lăng Hách trả lời: "Một ngày bình thường của một người hâm mộ tại buổi hòa nhạc", càng khẳng định thêm tình bạn của họ.