Touma Ami khẳng định sức hút của nữ diễn viên tuổi teen hàng đầu Nhật Bản

SVO - Một ánh mắt uy nghiêm và mạnh mẽ ẩn sâu bên trong vẻ trong suốt tuyệt đối, Ami Touma, một 'ngôi sao' đang lên với sức hút bùng nổ.

Touma Ami hiện là một trong những nữ diễn viên tuổi teen hàng đầu. Sau vai chính đầu tay trong bộ phim truyền hình mùa Hè Chihayafuru: Full Circle, và ba bộ phim điện ảnh ra mắt trong năm nay, bao gồm cả bộ phim đang chiếu Strawberry Moon.

Lần đầu tiên xuất hiện trong BIS, với 6 phong cách lấy cảm hứng từ "cảm xúc", Touma Ami đã khéo léo thể hiện những nét tinh tế của trái tim qua thời trang.

Phong cách váy cổ điển được cách tân với nét hiện đại từ corset và ruy băng haute couture. Một diện mạo mới kết nối quá khứ và hiện tại.

Những món đồ truyền thống được tái hiện trong sắc hồng nữ tính. Sắc hồng truyền thống nổi loạn, phá vỡ mọi quy tắc, kết hợp cùng chi tiết punk, mang đến sức hút mới lạ cho người mặc.

Văn hóa hoài cổ thời Heisei tiếp tục chứng kiến ​​sự hồi sinh mạnh mẽ trong phong cách đường phố, kết hợp cảm hứng Heisei với những chi tiết hiện đại. Bằng cách pha trộn tinh túy của thời kỳ đó với phong cách hiện đại, thời trang đường phố mới đã ra đời.

Một hình thức mới của sự phấn khích, nơi những tâm trạng trái ngược hòa quyện. Khoác lên mình lớp voan bồng bềnh bên ngoài áo và mũ đạp xe thể thao. Hai cảm xúc giao thoa, phản ánh những thay đổi tâm trạng trong ngày.

Họa tiết hoa nở rộ với họa tiết in, họa tiết ba chiều, ren... mang đến cho bạn cảm giác như đang lạc vào cõi mộng, được bao quanh bởi những bông hoa tuyệt đẹp. Khi khoác lên mình vẻ đẹp cá tính và lãng mạn, ngay cả tâm trạng của bạn cũng sẽ thay đổi nhẹ nhàng và êm dịu.