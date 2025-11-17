Touma Ami khẳng định sức hút của nữ diễn viên tuổi teen hàng đầu Nhật Bản

SVO - Một ánh mắt uy nghiêm và mạnh mẽ ẩn sâu bên trong vẻ trong suốt tuyệt đối, Ami Touma, một 'ngôi sao' đang lên với sức hút bùng nổ.
Touma Ami hiện là một trong những nữ diễn viên tuổi teen hàng đầu. Sau vai chính đầu tay trong bộ phim truyền hình mùa Hè Chihayafuru: Full Circle, và ba bộ phim điện ảnh ra mắt trong năm nay, bao gồm cả bộ phim đang chiếu Strawberry Moon.
Lần đầu tiên xuất hiện trong BIS, với 6 phong cách lấy cảm hứng từ "cảm xúc", Touma Ami đã khéo léo thể hiện những nét tinh tế của trái tim qua thời trang.