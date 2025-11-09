Bộ đôi ‘baby blue’ của Monsta X 'chiếm sóng' mạng xã hội với visual mới

SVO - Monsta X đã chia sẻ hình ảnh solo của Shownu và Minhyuk cho đĩa đơn kỹ thuật số tại Mỹ 'baby blue' thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của nhóm.

Dự kiến ​​phát hành vào ngày 14/11 (giờ Hàn Quốc), baby blue đánh dấu đĩa đơn chính thức đầu tiên của Monsta X tại Hoa Kỳ sau khoảng 4 năm, sau album phòng thu thứ hai tại Hoa Kỳ, THE DREAMING, vào tháng 12/2021. Với THE DREAMING, nhóm đã lọt vào Billboard 200 trong hai tuần liên tiếp và họ mong muốn mang đến một khía cạnh khác biệt với ca khúc mới.

Trong ảnh, Shownu giữ ánh mắt tĩnh lặng, gợi lên sự trầm tư, trong khi Minhyuk lại ẩn chứa nỗi nhớ nhung với ánh mắt xa xăm, trống rỗng, gợi lên giai điệu buồn man mác của ca khúc.

Lịch trình ra mắt tiếp tục với ảnh concept solo của Kihyun và Hyungwon vào ngày 10/11 (giờ Hàn Quốc), tiếp theo là Joohoney và I.M vào ngày 11/11 (giờ Hàn Quốc). Ảnh concept nhóm sẽ ra mắt vào ngày 12/11 (giờ Hàn Quốc), và teaser video âm nhạc sẽ ra mắt vào ngày 13/11 (giờ Hàn Quốc).

Tháng Mười Hai, Monsta X sẽ xuất hiện tại 2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour ở Hoa Kỳ. Trong quá trình chuẩn bị cho sân khấu này, sự chú ý của toàn thế giới đang đổ dồn vào baby blue.