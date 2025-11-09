Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bộ đôi ‘baby blue’ của Monsta X 'chiếm sóng' mạng xã hội với visual mới

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Monsta X đã chia sẻ hình ảnh solo của Shownu và Minhyuk cho đĩa đơn kỹ thuật số tại Mỹ 'baby blue' thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của nhóm.

Dự kiến ​​phát hành vào ngày 14/11 (giờ Hàn Quốc), baby blue đánh dấu đĩa đơn chính thức đầu tiên của Monsta X tại Hoa Kỳ sau khoảng 4 năm, sau album phòng thu thứ hai tại Hoa Kỳ, THE DREAMING, vào tháng 12/2021. Với THE DREAMING, nhóm đã lọt vào Billboard 200 trong hai tuần liên tiếp và họ mong muốn mang đến một khía cạnh khác biệt với ca khúc mới.

monsta-x.jpgTrong ảnh, Shownu giữ ánh mắt tĩnh lặng, gợi lên sự trầm tư, trong khi Minhyuk lại ẩn chứa nỗi nhớ nhung với ánh mắt xa xăm, trống rỗng, gợi lên giai điệu buồn man mác của ca khúc.

Lịch trình ra mắt tiếp tục với ảnh concept solo của Kihyun và Hyungwon vào ngày 10/11 (giờ Hàn Quốc), tiếp theo là Joohoney và I.M vào ngày 11/11 (giờ Hàn Quốc). Ảnh concept nhóm sẽ ra mắt vào ngày 12/11 (giờ Hàn Quốc), và teaser video âm nhạc sẽ ra mắt vào ngày 13/11 (giờ Hàn Quốc).

Tháng Mười Hai, Monsta X sẽ xuất hiện tại 2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour ở Hoa Kỳ. Trong quá trình chuẩn bị cho sân khấu này, sự chú ý của toàn thế giới đang đổ dồn vào baby blue.

mon.jpg

Ngay cả trước khi K-pop thực sự gây được tiếng vang tại thị trường Mỹ, MONSTA X đã liên tục thể hiện âm nhạc và các màn trình diễn của mình. Năm 2018, họ trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên tham gia Jingle Ball Tour, một lễ hội âm nhạc lớn do iHeartRadio, tập đoàn truyền thông lớn nhất tại Mỹ tổ chức. Sau đó, họ được mời biểu diễn vào các năm 2019 và 2021. Thành tích album của MONSTA X tại thị trường Mỹ cũng rất đáng chú ý. Album phòng thu đầu tiên của họ tại Mỹ, ALL ABOUT LUV phát hành năm 2020 đã ra mắt ở vị trí thứ 5 trên Billboard 200, bảng xếp hạng album chính của Billboard. Album tiếng Anh thứ hai của họ, THE DREAMING, cũng trụ vững trên bảng xếp hạng trong hai tuần liên tiếp. Ngoài ra, album tiếng Hàn THE X, phát hành vào tháng 9/2025, đã đạt vị trí thứ 31 trên Billboard 200.

Tuệ Nghi
#Ra mắt đĩa đơn tại Mỹ #Monsta X chinh phục thị trường quốc tế #Visual mới của nhóm nhạc #Chiến dịch quảng bá 'baby blue' #Hoạt động quảng bá tại Mỹ #Xu hướng âm nhạc K-pop quốc tế #Chương trình quảng bá nhóm nhạc #Ảnh concept solo và nhóm #Tham gia tour lưu diễn quốc tế #Ảnh hưởng của Monsta X trên mạng xã hội

