'Mỹ nhân đẹp như AI' tiết lộ bí quyết làm đẹp trong cuộc đua giành ngôi vị thần tượng visual hàng đầu

Tuệ Nghi
SVO - Karina (aespa) đã chia sẻ thói quen cá nhân hay làm đẹp hằng ngày trong lần xuất hiện gần đây trên YouTube, tiết lộ rằng, cô duy trì làn da hoàn hảo bằng cách 'đắp một gói mặt nạ mỗi ngày'.

Trong video được phát hành vào ngày 7/11 (giờ Hàn Quốc) trên kênh YouTube Studio77Gya, với tiêu đề: "Bạn có muốn uống bia cùng Karina không?", Karina đã xuất hiện cùng nghệ sĩ Jonathan trong chuyên mục "Có gì trong túi tôi?", nơi nữ thần tượng giới thiệu những vật dụng cá nhân và các sản phẩm làm đẹp thiết yếu hằng ngày của mình.

Đầu tiên, Karina lấy một chiếc lược từ trong túi ra và giải thích: "Đây là lược dùng cho tóc ướt. Bạn có thể luồn tay vào lược và chải trong khi sấy, tóc sẽ rất mượt".

71kks4wtzz0gn2frkfp7jw4v9a0d4dy1-karina-skincare-routine.png

Sau đó, cô ấy giơ ra một bìa sách, khiến Jonathan ngạc nhiên khi nói: "Trông em có vẻ không giống, nhưng em thực sự rất thích đọc sách". Bên trong bìa sách là một cây bút máy mà Jonathan đã tặng cô làm quà sinh nhật trước đó. Karina mỉm cười: "Em dùng nó nhiều lắm," và nói đùa: "Chẳng phải cái này nên được chụp ảnh bìa sao?", khiến mọi người bật cười.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ một cuốn sổ tay mà một người hâm mộ đã tặng cô. Khi Jonathan hỏi, liệu phần tiếng Anh trên bìa có phải là một phần của ý tưởng nào không, Karina giải thích: "Đó là do một người hâm mộ viết. Em thường viết cảm nhận về cuốn sách ở những trang sau. Mỗi khi đọc một câu mình thích, em sẽ đánh dấu và chép tay lại".

932tg381ch561w53entyy9sz194k26e7-karina-skincare-routine.png

Khi được hỏi về câu cuối cùng cô viết ra, Karina trả lời: "Nó khiến em rơi nước mắt, đó là: Đến một lúc nào đó, mẹ tôi đã không còn giận tôi nữa". Jonathan sau đó hỏi khoảnh khắc đó là khi nào, Karina cười và nói: "Không phải chuyện của em. Em vừa bị mắng hôm qua. Em thường có thói quen bẻ cổ rất to, và mẹ em đã đánh vào cổ em vì điều đó".

Karina cũng tiết lộ rằng, cô luôn giữ mọi thứ đơn giản nhưng nhất quán: "Em đắp mặt nạ hầu như mỗi ngày. Đối với em, việc chăm sóc da hằng ngày quan trọng hơn là các bước phức tạp". Nổi tiếng với ngoại hình hoàn hảo, thường được so sánh với Jang Wonyoung của IVE, Karina tiếp tục gây ấn tượng với người hâm mộ không chỉ bởi tài năng và nhan sắc mà còn bởi tính cách giản dị lẫn quy trình chăm sóc bản thân nhận được nhiều sự tán đồng.

download-1.jpg
Karina, vẻ ngoài búp bê hoàn hảo, ngay cả khi không trang điểm, thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp tự nhiên của mình.
high.jpg
Karina đã khởi hành đến Tokyo, Nhật Bản qua Sân bay Quốc tế Incheon, vào sáng ngày 7/11 để tham gia lịch trình nước ngoài. Trong khi đó, aespa hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "2025 aespa Live Tour - Sync: Axis Line". Bắt đầu với Impact Arena ở Bangkok, vào ngày 15 và 16 /11, họ dự định tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu tại các thành phố lớn của châu Á, gồm: Hồng Kông vào tháng 2/2026, Ma Cao vào tháng Ba và Jakarta vào tháng 4/2026.
Tuệ Nghi
